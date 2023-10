Jisoo và bạn trai "đường ai nấy đi" sau vài tháng công khai hẹn hò

Theo Naver, mối quan hệ giữa Jisoo và Ahn Bo Hyun dần trở nên xa cách vì cả hai đều quá bận rộn với lịch trình cá nhân, không có thời gian dành cho nhau. Công ty quản lý của Jisoo, YG Entertainment, cũng xác nhận: "Cả hai đã chia tay".

Jisoo và Ahn Bo Hyun công khai mối quan hệ tình cảm hồi tháng 8 vừa rồi. Theo một nguồn tin thân cận, cặp đôi có buổi hẹn hò ở nhà riêng từ tháng 5 năm ngoái.

Trong suốt hơn một năm, do lịch trình bận rộn, họ hiếm có thời gian dành cho nhau. Thậm chí, Ahn Bo Hyun phải điều chỉnh lịch trình để phù hợp với bạn gái.

Jisoo và Ahn Bo Hyun xác nhận chia tay sau vài tháng công khai hẹn hò (Ảnh: Naver).

Jisoo là thành viên của nhóm Blackpink và cô mới hoàn tất chuyến lưu diễn toàn cầu kéo dài gần một năm, Born Pink. Ngoài việc có sự nghiệp rực rỡ với nhóm nhạc toàn cầu Blackpink, Jisoo còn có sự nghiệp riêng. Cô tham gia đóng phim, làm MC truyền hình và gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng danh tiếng.

Ahn Bo Hyun, bạn trai của Jisoo, là diễn viên tại Hàn Quốc. Anh từng góp mặt trong một số bộ phim nổi tiếng như Hậu duệ mặt trời, See You At My 19th Life, Itaewon Class, Her Private Life, My Name...

Tài tử xứ Hàn có đời tư rất kín tiếng nhưng từ khi được xác nhận là bạn trai của Jisoo, cuộc sống của Ahn Bo Hyun trở thành tâm điểm truyền thông.

Việc Jisoo công khai bạn trai được xem là một điều hiếm hoi trong làng giải trí xứ Hàn bởi hầu hết các nghệ sĩ thần tượng đều giữ nguyên tắc không chia sẻ đời tư, đặc biệt chuyện tình cảm với công chúng.

Tháng 8 vừa rồi, Jisoo và Ahn Bo Hyun đã tạo thành sự kiện chấn động làng giải trí xứ kim chi những ngày qua. Một ý kiến ủng hộ cặp đôi: "Tôi thực sự thích việc họ thành thật và thừa nhận mối quan hệ. Tôi thích cách họ cởi mở chuyện tình cảm trong khi rất nhiều người phủ nhận hoặc không nói gì".

Hình ảnh hẹn hò của Jisoo và bạn trai được truyền thông Hàn Quốc đăng tải hồi tháng 8 vừa rồi (Ảnh: DIspatch).

Tin hẹn hò với Jisoo đã giúp tài tử sinh năm 1988 có thêm 1 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Instagram chỉ trong vài ngày. Tuy nhiên, bên cạnh lời chúc phúc, một bộ phận người hâm mộ Jisoo lại có hành động cay nghiệt với Ahn Bo Hyun.

Nam diễn viên bị cáo buộc khinh thường phụ nữ, bóc lột nhân viên và có vấn đề về nhân cách. Một bộ phận khán giả hâm mộ Jisoo phản đối việc anh hẹn hò với nữ thần tượng sinh năm 1995.

Trước sức ép của dư luận, Ahn Bo Hyun lên tiếng phản hồi, phủ nhận những thông tin thất thiệt. Nữ nhân viên trong câu chuyện cũng lên tiếng bênh vực Ahn Bo Hyun. Cô khẳng định cư dân mạng thổi phồng sự việc quá mức, không hề có chuyện cô bị bóc lột.

Cô cũng khen ngợi Ahn Bo Hyun tốt bụng, luôn vui vẻ thảo luận, chịu khó hợp tác với mọi người. Cô gái này yêu cầu cư dân mạng ngừng tấn công nam diễn viên bằng những bình luận ghét bỏ chỉ vì một đoạn clip ngắn được cắt ghép.

Jisoo là thành viên duy nhất trong Blackpink công khai mối quan hệ từ khi nhóm ra mắt người hâm mộ đến nay (Ảnh: Instagram).

Trước đó, đại diện ê-kíp dự án Hậu duệ mặt trời cũng xác nhận Ahn Bo Hyun là người biết cư xử, luôn thân thiện và lễ phép trong quá trình làm việc. Theo nguồn tin từ Osen, Ahn Bo Hyun hiện khá buồn vì sợ gia đình đọc được những bình luận ác ý trên mạng xã hội.

Đây không phải là lần đầu tiên "chị cả" của Blackpink đối mặt với áp lực từ tin đồn tình cảm. Năm 2021, cô được cho là bí mật qua lại với ngôi sao bóng đá của Hàn Quốc - Son Heung Min. Dù hai người có độ nổi tiếng ngang nhau nhưng người hâm mộ Jisoo vẫn ra sức phản đối mối quan hệ này vì cho rằng, Son Heung Min có đời sống tình cảm ồn ào.

Việc hẹn hò với một ngôi sao thần tượng vốn không dễ dàng, nhất là với những nghệ sĩ thần tượng có lượng khán giả hâm mộ đông đảo như Jisoo. Nữ ca sĩ thế hệ 9X hiện có 76 triệu người đăng ký theo dõi trên Instagram.

Ngày 23/10, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, ca khúc Flower của Jisoo lọt vào top 5 MV được xem nhiều nhất trên YouTube đối với nữ nghệ sĩ năm 2023. Như vậy, ca khúc đã giành được danh hiệu video âm nhạc được xem nhiều nhất của một nghệ sĩ Kpop (nhạc trẻ xứ Hàn) vào năm 2023.

Ngoài thành tích này, Flower còn tăng vọt về số lượng phát trực tuyến, sánh vai với nữ ca sĩ quốc tế nổi tiếng khác. Flower là sản phẩm âm nhạc cá nhân đầu tiên của Jisoo được phát hành tháng 3 vừa rồi.

Mới đây, Jisoo xác nhận đóng phim Omniscient Reader's Viewpoint với kinh phí 30 tỷ won (549 tỷ đồng).