Bạn trai Jisoo: Từ võ sĩ sở hữu thân hình 6 múi đến viên ngọc điện ảnh

Ngày 3/8, phía Jisoo bất ngờ xác nhận, chị cả của nhóm Blackpink đang hẹn hò với nam diễn viên Ahn Bo Hyun. Cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu và hy vọng nhận được sự chúc phúc của người hâm mộ.

Theo một số nguồn tin, hai nghệ sĩ bắt đầu mối quan hệ từ tháng 5 năm ngoái. Dù lịch trình bận rộn, họ vẫn cố gắng dành thời gian bên nhau. Mối quan hệ giữa Jisoo và Ahn Bo Hyun nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ.

Ahn Bo Hyun trở thành tâm điểm truyền thông xứ Hàn nhờ chuyện tình cảm với Jisoo (Ảnh: Naver).

Trở thành bạn trai của một trong những nữ thần tượng được khao khát nhất làng giải trí xứ Hàn, Ahn Bo Hyun lập tức là tâm điểm của cộng đồng mạng. Mọi thông tin liên quan tới anh đều được người hâm mộ mang ra "mổ xẻ".

Nam diễn viên tài năng, đang lên của điện ảnh xứ Hàn

Ahn Bo Hyun (SN 1988) là nam diễn viên quen mặt của làng giải trí Hàn Quốc. Anh chính thức gia nhập làng giải trí xứ kim chi từ năm 2009 với vai trò người mẫu.

Sở hữu hình thể đẹp, rắn chắc và chiều cao 1,84m, Ahn Bo Hyun là gương mặt trên nhiều tạp chí thời trang và các buổi trình diễn thời trang.

Trước khi là người mẫu, Ahn Bo Hyun từng là võ sĩ quyền anh. Việc tập luyện giúp anh duy trì hình thể đẹp, nam tính. Ahn Bo Hyun bắt đầu theo học chuyên ngành Quyền Anh, Trường thể thao Busan (Hàn Quốc) trong 6 năm trước khi gác lại đam mê để theo đuổi sự nghiệp trong làng giải trí.

Ahn Bo Hyun sở hữu thân hình rắn chắc, vẻ ngoài nam tính (Ảnh: Naver).

Vốn không có kinh nghiệm hay được đào tạo bài bản, Ahn Bo Hyun tự trau dồi kỹ năng diễn xuất và cố gắng rất nhiều để có được danh tiếng như hiện tại.

Ahn Bo Hyun chia sẻ, 2 bộ phim đã truyền cảm hứng cho anh để bắt đầu diễn xuất là Crying Fist (2005), một bộ phim điện ảnh về quyền anh từng được công chiếu tại LHP Cannes và Champion (2002), bộ phim về cuộc đời của võ sĩ huyền thoại Hàn Quốc. Diễn xuất nhập vai của những diễn viên trong phim thúc đẩy Ahn Bo Hyun học hỏi nhiều hơn về điện ảnh.

Nỗ lực không ngừng đã giúp Ahn Bo Hyun gặt hái thành công. Anh có cơ hội tham gia nhiều dự án có tiếng như Hậu duệ mặt trời, Tầng lớp Itaewon, Độc cô tiền truyện…

Ahn Bo Hyun trong "Tầng lớp Itaewon" (Ảnh: News).

Ahn Bo Hyun được khán giả chú ý khi đảm nhận vai diễn trung sĩ Im Kwang Nam trong bộ phim đình đám Hậu duệ mặt trời. Sau đó, anh không ngại thử sức với nhiều loại vai như anh bạn trai cũ tồi tệ trong Wednesday 3:30 PM, đô vật Pyo Tae Jin trong Độc cô tiền truyện, vai phản diện Jang Geun Won trong Tầng lớp Itaewon Class (2020)…

Đảm nhiệm phần lớn vai phụ hoặc vai thứ chính trong phim nhưng Ahn Bo Hyun vẫn dần trở nên quen mặt với khán giả nhờ diễn xuất tiến bộ mỗi ngày.

Trong bộ phim truyền hình Her Private Life, Ahn Bo Hyun kết hợp cùng nữ diễn viên Park Min Young. Anh thủ vai Nam Eun Gi, người bạn từ thời thơ ấu của nhân vật chính Deok Mi (Park Min Young đóng).

Nam Eun Gi âm thầm yêu đơn phương Deok Mi, trong khi Deok Mi luôn theo đuổi ca sĩ thần tượng Shi Ahn. Hình tượng nam phụ dịu dàng, lặng lẽ cùng sự kết hợp ăn ý với Park Min Young đã mang về cho Ahn Bo Hyun một lượng người hâm mộ đông đảo.

Ahn Bo Hyun (phải) và Song Joong Ki trong "Hậu duệ mặt trời" (Ảnh: News).

Năm 2020, Ahn Bo Hyun gây ấn tượng nhờ hình tượng phản diện trong Tầng lớp Itaewon. Trong phim, nam diễn viên vào vai kẻ thù của Park Sae Ro Yi (Park Seo Joon đóng).

Anh vào vai Jang Geun Won, người thừa kế của tập đoàn Jangga. Vai diễn Jang Geun Won mang về cho Ahn Bo Hyun giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp và giúp anh đến gần khán giả.

Nam diễn viên cùng từng sát cánh bên nữ diễn viên Han So Hee trong My Name, bộ phim về đề tài báo thù kịch tính được sản xuất bởi Netflix. Trong phim, anh vào vai Choi Pil Do, người yêu của Ji Woo (Han So Hee đóng).

Trong vai viên cảnh sát Pil Do, Ahn Bo Hyun phát triển tâm lý từ việc chán ghét đến tin tưởng và chăm sóc Ji Woo. Trong My Name, Ahn Bo Hyun và Han So Hee có những phân cảnh nóng bỏng bên cạnh những pha hành động đẹp mắt.

Ahn Bo Hyun tương tác ăn ý với Han So Hee trong "My Name" (Ảnh: News).

Bộ phim My Name cũng là bộ phim yêu thích nhất của Ahn Bo Hyun. Nam diễn viên thừa nhận, nhân vật Choi Pil Do có nhiều nét tương đồng với Ahn Bo Hyun ngoài đời.

Ahn Bo Hyun và Shin Hye Sun được xem là một trong những cặp đôi có "phản ứng hóa học" tuyệt vời trong bộ phim Hẹn gặp anh ở kiếp thứ 19 - bộ phim ăn khách của mùa hè 2023. Chuyện tình yêu của cặp đôi đã lấy nhiều nước mắt của người xem.

Sự kết hợp ăn ý, tự nhiên với các bạn diễn khiến Ahn Bo Hyun nhiều lần được khán giả "đẩy thuyền" với nhiều người đẹp trong làng giải trí như Park Min Young, Han So Hee, Shin Hye Sun...

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Hàn Quốc, nam diễn viên sinh năm 1988 bày tỏ mong muốn tham gia nhiều bộ phim tình cảm lãng mạn ngọt ngào, thay vì các vai diễn hành động hay phản diện.

Đam mê cuộc sống kín tiếng, giản dị

Ahn Bo Hyun theo đuổi cuộc sống kín tiếng (Ảnh: Elle).

Trước khi công khai chuyện tình cảm với Jisoo, Ahn Bo Hyun chưa từng đề cập tới việc hẹn hò. Nam diễn viên 35 tuổi có cuộc sống giản dị, kín tiếng.

Trước khi trở thành diễn viên điện ảnh, anh từng làm nhiều công việc khác nhau để trang trải cuộc sống như làm nhân viên xây dựng, phục vụ hay nhân viên trạm xăng.

Sau này khi trở thành diễn viên danh tiếng, Ahn Bo Hyun vẫn nuôi dưỡng đam mê quyền anh. Năm 2016, nam diễn viên trở lại sàn đấu MMA để gây quỹ từ thiện cho chương trình Angel's Fighting Championship giúp đỡ các em nhỏ.

Trước khi nổi tiếng, Ahn Bo Hyun đã có những năm tháng vất vả, khó khăn (Ảnh: Naver).

Kỹ năng quyền anh là một trong những yếu tố giúp nam diễn viên hoàn thành tốt những vai diễn mang nhiều yếu tố hành động. Việc chăm chỉ luyện tập cũng giúp bạn trai của Jisoo có thân hình sáu múi rắn chắc và cân đối.

Bên cạnh việc chăm chỉ tương tác với người hâm mộ qua Instagram, Ahn Bo Hyun còn mở một kênh YouTube cá nhân với 250.000 người đăng ký. Trên kênh của mình, anh chia sẻ những nội dung gần gũi, hài hước như vlog du lịch, lịch trình tập luyện thể thao…

Trong chương trình I Live Alone, Ahn Bo Hyun từng tiết lộ về hình mẫu lý tưởng: "Tôi thích một cô gái hiếu thảo với cha mẹ, tràn đầy sự nhiệt huyết và tự tin".

Nhiều khán giả nhận xét, tiêu chí bạn gái của Ahn Bo Hyun rất giống với Jisoo và chúc phúc cặp tình nhân mới của làng giải trí xứ Hàn luôn hạnh phúc.