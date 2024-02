Jimmii Nguyễn nói gì khi bị tố đạo bài hát nhạc Hoa?

Mới đây, một diễn đàn về âm nhạc có chia sẻ bài viết về các sáng tác của ca sĩ Jimmii Nguyễn, dưới bài đăng có một số ý kiến cho rằng, anh đạo nhạc. Có người nói anh là "trùm cuối của đạo nhạc", có khán giả nhận định "toàn đạo nhạc mà cũng được gọi là nhạc sĩ"...

Ca sĩ Jimmii Nguyễn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Jimmii Nguyễn cho biết, khi bị nói đạo nhạc, anh không giận khán giả, vì nhận định của họ có lúc đúng, lúc sai.

"Giữa thời buổi công nghệ hiện đại, thông tin lan truyền được tính bằng giây, nếu tôi đạo nhạc sẽ không có "cửa" để qua mặt công chúng. Tôi may mắn có được một lượng fan (người hâm mộ) ở nhiều độ tuổi khác nhau: Từ thanh thiếu niên đến trung niên trải dài từ Nam ra Bắc. Họ đều là những người đã trưởng thành và hầu hết đều thành danh, có kiến thức nên tư duy và suy nghĩ rất chín chắn. Họ không bao giờ nói tôi đạo nhạc", anh nói.

Nói về lý do thường xuyên Việt hóa những ca khúc nhạc Hoa, Jimmii Nguyễn cho biết, trước khi nhận đặt lời Việt cho các bài hát nhạc Hoa, anh đã có những bài hát do mình sáng tác như album Mãi mãi bên em; Người con gái; Seasons of Love, Hỏi đá buồn không…

"Tôi đã phát hành 30 sáng tác đầu tay của mình, sau đó tôi mới cover (làm lại) những bài hát nhạc Hoa, hợp đồng ghi rõ những nhà sản xuất phải chịu trách nhiệm bản quyền, còn lời Việt do tôi đảm nhận.

Tôi là một người nghệ sĩ có trách nhiệm với nghệ thuật nên khi đặt bút viết lời cho những bài hát Hoa ngữ, tôi đảm bảo được chất lượng lời bài hát, để khán giả thấy được sự trân trọng của tôi dành cho họ", nam ca sĩ bộc bạch.

Theo Jimmii Nguyễn, từ album Mãi mãi bên em, Tình như lá bay xa, anh được khán giả khắp nơi ủng hộ, anh nhận ra, họ không chỉ yêu tiếng hát của anh mà còn là những ca từ trong bài hát.

"Sau này, tôi có thêm một đôi cánh nữa là sự xuất hiện của nàng thơ Lãnh Ngọc Tâm với những ca từ đi vào lòng người như Hoa bằng lăng, Trái tim biết khóc, Hoa trắng, Mưa tuyết... cả 2 chúng tôi đều biết, bất cứ ở thế hệ nào đều phải có những trái tim rung động và thổn thức bởi tình yêu đôi lứa", nam ca sĩ nói về một số ca khúc được khán giả yêu mến.

Ca khúc "Mãi mãi bên em" do Jimmii Nguyễn sáng tác (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi được hỏi: Có ý kiến cho rằng, các khái niệm "hợp thời" hay "hết thời" không áp dụng cho âm nhạc của Jimmii Nguyễn, anh thấy có đúng?

Jimmii Nguyễn trả lời: "Tôi trở thành nghệ sĩ với nhiều thử thách, những mất mát và nỗi đau của chính mình. Thứ quý giá nhất mà tôi có được là khán giả ở mọi tầng lớp, ở mọi vị trí và ngành nghề khác nhau yêu quý tôi. Chính họ đã và đang cho tôi chỗ đứng và không gian của chính mình. Tôi luôn gọi họ là thần tượng".

Jimmii Nguyễn cho biết, anh đang sở hữu gần 300 sáng tác chưa phát hành, trong năm 2024, anh sẽ lần lượt giới thiệu các ca khúc này tới công chúng. Bên cạnh đó, anh sẽ cùng ca sĩ Ngọc Phạm và Jimmii Band thực hiện chương trình Du ca: Triệu lời tri ân.

"Tôi nghĩ hàng triệu khán giả của tôi chưa có điều kiện đến xem và nghe tôi hát, với chương trình Du ca: Triệu lời tri ân, chúng tôi sẽ đến gần với khán giả hơn", anh nói.