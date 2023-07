Huấn luyện viên 9x Hà Nội nói về lưu ý tập thở trong yoga, ai cũng cần biết

Nguyễn Hoàng Nam (SN 1990), là một huấn luyện viên có tiếng ở Hà Nội, anh chuyên dạy yoga với các trình độ cơ bản và nâng cao.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hoàng Nam cho biết, mẹ anh là huấn luyện viên yoga nhưng lại không biết lái xe, anh từng làm xe ôm cho mẹ một thời gian dài. Ngồi ngoài chờ nên anh nghe và thuộc hết các nội dung về yoga mà mẹ chia sẻ cho học viên.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Công nghiệp Hà Nội, anh Nam từng đi làm công ty nhưng cảm thấy không phù hợp. Trong lúc chờ xin việc khác, anh tranh thủ tập yoga ở nhà. Một thời gian sau, mẹ khuyên anh nên dành thời gian cho yoga. Và cơ duyên của anh với bộ môn này đến từ đó, anh bắt đầu tập yoga một cách chuyên sâu hơn.

"Những ngày đầu tập yoga, tôi chưa quen nên nhìn như khúc gỗ, vai không mở, kheo chân và lưng cứng, tôi đã nghĩ mình không hợp với môn này. Thậm chí bị thương nữa. Nhưng sau đó tôi tự hỏi: Tại sao nhiều người làm được mà mình lại không? Từ đó, tôi quyết tâm học yoga nhiều hơn. Sau 2 tháng tôi thấy mình thay đổi hẳn.

Tôi cảm thấy yêu đời, yêu người, có những việc mà ngày xưa nếu gặp, tôi sẽ bực mình thì bây giờ lại rất bình thường. Tôi suy nghĩ tích cực và muốn trở thành một huấn luyện viên chuyên nghiệp", Hoàng Nam chia sẻ.

Theo huấn luyện viên 9x, khi bắt đầu tập yoga, mọi người hay nản chí vì bị đau và chưa quen, nếu vượt qua được hai tháng đầu tiên thì sẽ thấy yêu và không muốn bỏ môn này. Từ khi trở thành huấn luyện viên yoga, Hoàng Nam có nhiều mối quan hệ hơn, thu nhập cũng tăng lên rất nhiều nên anh giới thiệu cho nhiều người học và dạy môn này.

Với gần 10 năm dạy yoga, Hoàng Nam đã hướng dẫn cho nhiều người nổi tiếng tập môn này. Sinh thời, Hoa hậu Thu Thủy cũng từng được anh hướng dẫn về yoga. Hiện tại, một số ca sĩ như Nguyệt Anh, Hiền Anh Sao Mai cũng đang là học viên của anh.

Hoàng Nam cũng chia sẻ về các lợi ích khi tham gia bộ môn yoga: "Đầu tiên là giúp người tập linh hoạt cơ xương khớp, sau đó là cải thiện, tăng độ khỏe cho tim, hệ hô hấp, giúp giảm căng thẳng hiệu quả và tinh thần được mạnh mẽ, tích cực hơn nhiều".

Nam huấn luyện viên cho hay, tập yoga quan trọng nhất là hơi thở, nếu không có hơi thở, không có cảm nhận, không có sự tập trung thì học không hiệu quả.

Theo anh, nguyên tắc quan trọng nhất trong hít thở là: Hít vào bụng phình và thở ra xẹp lại khiến cho người tập đạt hiệu quả nhất. Nhưng hầu hết người tập làm ngược lại. Do đó, khi đi tập yoga, có người ngạc nhiên vì trước đây họ thở chưa đúng.

"Nếu tập yoga mà hít thở bụng phình, cơ hoành được kéo xuống làm thể tích khoang phổi được mở rộng, khí vào nhiều hơn. Khi thở ra hóp bụng lại, cơ hoành đi lên và ép vào phổi, đẩy toàn bộ khí bên trong ra bên ngoài. Thở như nguyên tắc giống pít-tông, xi-lanh sẽ tốt hơn", Hoàng Nam cho hay.

Hoàng Nam chia sẻ thêm, nhiều người đi tập không để ý việc kiểm soát cơ bụng dưới. Khi được giáo viên hướng dẫn hít thở bụng phình, thở ra bụng xẹp thì mọi người thả lỏng toàn bộ bụng dưới, đó chính là nguyên nhân tại sao chúng ta tập luyện nhiều mà vòng eo không cải thiện.

Thường dân văn phòng ngồi làm việc lâu hay có thói quen thả lỏng bụng dưới, khom người so vai, nên toàn bộ nội tạng được đẩy xuống vùng bụng dưới, đó chính là nguyên nhân tại sao bị to bụng dưới: Xổ bụng, mỡ bụng dưới.

Vậy nên, chúng ta phải có ý thức ngồi thẳng, vươn người, kiểm soát cơ bụng dưới trong quá trình ngồi làm việc, đeo đai bụng cũng là một phương án khá tốt cho dân văn phòng, nhưng nếu lâu dài, cần để ý những tác dụng phụ.

Anh Nam chia sẻ, hít thở sâu kích thích vào hệ thần kinh phó giao cảm, giúp người tập giảm căng thẳng và thư giãn tâm trí, ngủ ngon. Hít thở đều giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Bên cạnh đó còn kiểm soát cân nặng, thừa cân béo phì, hít đúng thậm chí không cần ăn nhiều.

"Dùng hơi thở để làm mạnh, hay thả lỏng các nhóm cơ. Thậm chí, dùng hơi thở để tâm trí được "tĩnh" hơn vì lúc đó, người tập sẽ không nghĩ đến điều gì xung quanh, gác lại mọi muộn phiền nên rất thư giãn và thoải mái.

Nhiều người tâm sự với tôi, sau một thời gian học yoga, họ thấy mình như một người khác khi trở nên "hiền" hơn, không nổi nóng, không bị stress nữa", huấn luyện viên 9x cho hay.

Hoàng Nam cho hay, yoga là dành cho mọi người, ở các nước khác, nam giới tập rất nhiều nhưng về Việt Nam thì ít hơn. Có thể do nhiều người bị áp lực về kinh tế, là trụ cột gia đình nên không có thời gian để tập. Tuy nhiên, nếu được "giải tỏa" bằng yoga, họ sẽ có sức khỏe, dẻo dai, tư duy tốt hơn.

"Chúng ta vẫn đang có tư duy là yoga phải mềm dẻo, nếu nam giới đi tập thì người cứng hơn, và phòng tập nhiều chị em nên họ cũng ngại. Tuy nhiên, yoga hội ngộ đủ cả lực, độ bền và sự dẻo dai. Nếu phái mạnh đi tập và tập liên tục, cũng có sức khỏe và tinh thần tốt không kém các môn thể thao khác", Hoàng Nam nhận định.

"F5 yourself with yoga" là ngày hội yoga do Báo điện tử Dân trí lần đầu tiên tổ chức. Sự kiện được kỳ vọng thu hút 5.000 người tham gia cùng Dân trí xác lập kỷ lục "Màn đồng diễn yoga có đông người tham gia nhất Việt Nam".

Dân trí mong muốn tôn vinh những giá trị thiết thực về thể chất lẫn tinh thần của yoga nhằm lan tỏa tinh thần sống khỏe mạnh, lạc quan tới cộng đồng vì một Việt Nam khỏe mạnh.

