"Hứa với con, ba nhé" - Cuốn hồi ký xúc động của Tổng thống Mỹ Joe Biden

Cuốn hồi ký Promise me, Dad: A Year of Hope, Hardship and Perpose của ông Joe Biden xuất bản tại Mỹ năm 2017, được New York Times xếp số một trong danh sách best-seller (bán chạy nhất).

Bản dịch với tựa đề Hứa với con, ba nhé (Nguyễn Xuân Hồng dịch) được Nhà xuất bản Dân trí và Tân Việt Books ra mắt độc giả trong nước năm 2021.

Bằng một giọng văn sâu lắng, trong vai trò người kể chuyện, ông Joe Biden bắt đầu cuốn sách khi kể về chuyến đi của gia đình, với những đứa con đã trưởng thành nhưng vẫn mong muốn ở bên cha mẹ trong ngày lễ tạ ơn.

"Gia đình là sự giải thoát quan trọng của tôi trong suốt 5 năm rưỡi làm Phó Tổng thống. Ở bên họ, tôi như được an toàn giữa mắt bão, nó gợi nhớ đến sự thoải mái tự nhiên và những nhịp điệu cuộc sống trước đây của chúng tôi. Sự bình yên lại sắp đến khi thời gian tại nhiệm của tôi kết thúc", trích nội dung sách.

Thời điểm đó, con trai cả của ông - Beau Biden vật lộn với căn bệnh ung thư não. Điều này đã khiến Joe gục ngã.

Bìa sách "Hứa với con, ba nhé" (Ảnh: Tân Việt Books).

Được coi là Joe Biden phiên bản 2.0, Beau hội tụ tất cả thừa kế từ cha mình, có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến Joe không chỉ vì mối quan hệ cha - con mà còn là những người cộng sự, là niềm hy vọng.

Chính trong sự tuyệt vọng và bất lực, Joe Biden hiểu rằng ông cần phải sống có mục đích dù có chuyện gì xảy ra. Ông không thể bỏ lại đất nước, chính quyền Obama, gia đình, bản thân và đó cũng là cách để ông không bỏ rơi Beau.

Cũng là một chính trị gia dạn dày kinh nghiệm, Beau hiểu những gì cha mình đang đối mặt: một bên là các vấn đề quốc gia và quốc tế, một bên là người con trai đang giành giật sự sống từng giờ.

Hứa với con, ba nhé ghi lại lời dặn dò của Beau Biden với cha, khi anh thông báo mình có khối u não ác tính và không chắc chắn về cơ hội qua khỏi.

Beau nói: "Con biết chẳng có ai trên thế giới này yêu thương con nhiều như ba. Con biết điều đó. Nhưng ba này, hãy nhìn con. Nhìn con đi. Con sẽ ổn cho dù chuyện gì xảy ra. Con sẽ ổn, ba. Con hứa với ba.

Nhưng ba phải hứa với con, ba. Rằng cho dù có chuyện gì xảy ra, ba sẽ vẫn ổn. Hứa với con, ba, rằng ba sẽ ổn. Hãy hứa với con, ba".

"Ba sẽ ổn, Beau", Joe nói.

Câu chuyện đau lòng của Beau Biden phản ánh qua những cung bậc cảm xúc sâu kín, phức tạp, đan cài, nhiều khi là mâu thuẫn của Joe Biden.

Trong cuốn sách, hơn một lần Joe Biden đối mặt với câu hỏi: Ông thực sự muốn phần đời còn lại của mình như thế nào?

Có thể là 10 năm vui vẻ với gia đình, tạo dựng nền tảng an toàn tài chính và dành thêm thời gian với họ. Hoặc 10 năm cố gắng thay đổi đất nước và thế giới tốt đẹp hơn. Có nhiều việc khác để một chính trị gia làm, ngoài gia đình.

Đó là lúc mà những gì Beau mong muốn về cha mình trở đi trở lại trong suy nghĩ của ông Joe Biden:

"Beau lo lắng tôi sẽ rút lui khỏi những nghĩa vụ đối với thế giới rộng lớn hơn. Beau khăng khăng rằng tôi phải sống đúng là mình và với tất cả những việc tôi đã làm trong nhiều năm".

Joe Biden đã giữ lời. Năm 2020, ông chiến thắng trong cuộc đua gay cấn với ứng viên Donald Trump để trở thành Tổng thống thứ 46, cũng là Tổng thống đắc cử lớn tuổi nhất của Mỹ.

"Thật ngạc nhiên, với chủ đề trọng tâm của cuốn sách, Hứa với con, ba nhé là một sự tươi mát, khích lệ tinh thần độc giả, là kết tinh từ tính cách vui vẻ bẩm sinh và bộc trực không thể kìm nén được của tác giả.

Đó là một cái nhìn thoáng qua về một đoạn quá khứ gần đây nhưng lại có cảm giác không hề xa vời", tạp chí Vanity Fair nhận xét.

Lan Hương