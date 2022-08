Nhận xét về Diễm My và Quốc Anh, đạo diễn Nguyễn Minh Chung cho biết: "Họ có độ chênh lệch tuổi tác khá nhiều. Ngoài đời, Quốc Anh tính tình như trẻ con, còn Diễm My thì chỉn chu như bà chị nghiêm khắc. Nhưng với tài năng của mình, hai bạn ấy đã cho tôi một niềm tin rằng họ là một cặp đôi hoàn hảo. Thực tế thì qua những tập phim vừa phát sóng, Diễm My và Quốc Anh đã chứng minh được điều đó" (Ảnh: Facebook nhân vật).