Dân trí Nam ca sĩ Justin Bieber và vợ - người mẫu Hailey cùng nhau chăm sóc cho cháu gái ruột của Hailey. Động thái này của cặp đôi ngôi sao khiến các fan rất quan tâm và chờ đợi một "tin vui".

"Hoàng tử pop" Justin Bieber cùng vợ luyện tập làm cha mẹ.

Cô bé Iris Elle là con của chị gái Hailey. Hình ảnh Justin và Hailey cùng nhau chăm sóc cho cô bé Iris vào dịp cuối tuần khiến nhiều người tin rằng cặp đôi đang muốn luyện tập làm quen để chuẩn bị cho việc làm cha mẹ trong nay mai. Cặp đôi đã gắn bó trong hôn nhân kể từ năm 2018.

Ngôi sao nhạc pop 27 tuổi và người mẫu nổi tiếng 24 tuổi đã xuất hiện trên đường phố Los Angeles dịp cuối tuần qua cùng với cô cháu gái một tuổi.

Khi xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2020, Justin từng lý giải tại sao vợ chồng anh không vội có con: "Đó không phải là một vấn đề đối với chúng tôi, tôi nghĩ Hailey vẫn còn những điều mà cô ấy muốn đạt được. Tôi nghĩ cô ấy cũng chưa sẵn sàng và điều đó cũng ổn thôi.

Chúng tôi đã bàn về chuyện này, khi nào đến lúc, chúng tôi sẽ có vài đứa con, Hailey muốn vậy, còn tôi muốn có thật nhiều con. Nhưng cô ấy là người thực hiện việc sinh nở, nên cô ấy có thể làm bất cứ điều gì cô ấy muốn".

Thời gian gần đây, cặp đôi đăng tải một số bức ảnh và dòng trạng thái khiến cư dân mạng cho rằng Justin và Hailey đang muốn sớm có con chung.

Thời gian gần đây, cặp đôi đăng tải một số bức ảnh và dòng trạng thái khiến cư dân mạng cho rằng Justin và Hailey đang muốn sớm có con chung.

Justin Bieber trở thành ngôi sao ca nhạc từ khi còn ở lứa tuổi "teen". Album đầu tay "My World 2.0" (2010) của Justin ngay khi ra mắt đã đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200, khiến anh trở thành nam ca sĩ solo trẻ tuổi nhất từng đứng đầu bảng xếp hạng này trong vòng 47 năm. Trong album có ca khúc nổi đình đám "Baby".

Album thứ 2 "Under the Mistletoe" (2011) tiếp tục đạt thành tích ấn tượng, trở thành album Giáng sinh đầu tiên được thực hiện bởi một nam ca sĩ đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200.

Album thứ 3 "Believe" (2012) chứng kiến sự thử nghiệm của Justin với dance-pop. Sau đó, nam ca sĩ vướng vào nhiều lùm xùm, tranh cãi trong năm 2013 - 2014, gây tác động mạnh tới hình ảnh. Năm 2015, Justin tuyên bố đặt ưu tiên cho việc chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Album thứ 4 "Purpose" (2015) tiếp tục đạt được thành công và chứng kiến sự thử nghiệm của Justin với đa dạng thể loại âm nhạc gồm dance-pop, EDM, soul, tropical house. Các bản hit của album này có "What Do You Mean?", "Love Yourself", và "Sorry".

Album thứ 5 "Changes" (2020) có phong cách R&B và tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200. Album thứ 6 "Justice" (2021) nhận được nhiều sự quan tâm và đánh giá tích cực.

Justin Bieber là một trong những nghệ sĩ ăn khách nhất mọi thời đại, với khoảng 150 triệu đĩa hát bán ra trên thế giới. Tạp chí Time từng đưa Bieber vào top 100 người có tầm hưởng lớn nhất thế giới hồi năm 2011. Justin cũng lọt vào danh sách top 10 ngôi sao nổi tiếng quyền lực nhất do Forbes đưa ra vào các năm 2011, 2012, 2013.

"Hoàng tử pop" Justin Bieber cùng vợ luyện tập làm cha mẹ:

Justin Bieber đăng tải clip ghi hình cháu gái của vợ lên tài khoản cá nhân

Justin Bieber - "Baby"

Bích Ngọc

Theo Daily Mail