"Hẹn hò chốn công sở" dẫn đầu Top 10 phim hot nhất tại Việt Nam

Ngày 7/12, Google công bố các xu hướng tìm kiếm nổi bật nhất 2022 với các từ khóa được xếp theo các mục như giáo dục, thể thao, du lịch, điện ảnh, người nổi tiếng… Ở hạng mục những bộ phim dài tập nổi bật nhất 2022, những tác phẩm thu hút sự quan tâm của khán giả Việt gồm Hẹn hò chốn công sở, Big Mouth, Snowdrop… nhận được sự quan tâm hàng đầu.

Ra mắt hồi đầu năm, Hẹn hò chốn công sở (Business Proposal) nhanh chóng gây sốt màn ảnh nhỏ xứ kim chi rồi lan rộng ra nhiều nước châu Á. Tại Việt Nam, bộ phim được khán giả đón nhận nồng nhiệt và góp mặt trong Top 10 xu hướng tìm kiếm nổi bật nhất 2022 trên Google.

"Hẹn hò chốn công sở" trở thành phim truyền hình được khán giả Việt tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2022 (Ảnh: Naver).

Hẹn hò chốn công sở thuộc thể loại tâm lý tình cảm hiện đại, được lòng nhiều khán giả trẻ. Sau khi lên sóng, các đoạn cắt trong phim liên tục được chia sẻ trên các mạng xã hội và thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Phim mang nội dung hiện đại, vui nhộn cùng dàn diễn viên trẻ đẹp, diễn xuất tự nhiên. Các tình tiết nhẹ nhàng, hài hước và không kém phần ngọt ngào giúp người xem thư giãn sau khi theo dõi nhiều bộ phim kịch tính, ngập tràn drama.

Phim xoay quanh câu chuyện tình yêu nhiều duyên nợ giữa Shin Hari (Kim Se Jeong đóng) - một nữ nhân viên văn phòng, đồng ý đi xem mắt thay cho bạn thân và vô tình đụng độ với Kang Tae Moo (Ahn Hyo Seop đóng) - giám đốc của công ty cô đang làm việc. Từ cuộc gặp gỡ mang tính đối phó, cả hai thống nhất một thỏa thuận hẹn hò trên hợp đồng rồi từ đó nảy sinh hàng loạt tình huống dở khóc dở cười…

Hiện tại, ở Việt Nam, Hẹn hò chốn công sở thu hút sự quan tâm của khán giả Việt chỉ sau sự kiện World Cup 2022 và từ khóa Olm. Thành công vang dội của Hẹn hò chốn công sở cũng giúp nâng tầm tên tuổi của dàn diễn viên trẻ trong phim như Kim Se Jeong, Ahn Hyo Seop, Kim Min Kyu, Seol In Ah.

Trailer giới thiệu bộ phim "Hẹn hò chốn công sở" (Video: Netflix).

Ngoài Hẹn hò chốn công sở, một bộ phim Hàn khác cũng hút lượng khán giả lớn là Big Mouth. Phim đứng thứ 4 trong danh sách Top 10 xu hướng tìm kiếm nổi bật nhất 2022.

Tác phẩm là câu chuyện cuộc đời của một luật sư tầm thường vô tình bị cuốn vào một cuộc điều tra án mạng kinh hoàng. Anh buộc phải hóa thân thành thiên tài lừa đảo "Big Mouse" để bảo vệ tính mạng bản thân, sự an toàn của gia đình cũng như vạch trần những âm mưu của các thế lực xấu.

Theo Nielsen Korea, tập cuối của Big Mouth đạt rating trung bình tại Hàn Quốc 13,7%, trở thành bộ phim truyền hình được xem nhiều nhất trong cùng khung giờ.

Lee Jong Suk trong "Big Mouth" (Ảnh: News).

Snowdrop (Hoa tuyết điểm) thu hút sự quan tâm của khán giả từ lúc chưa lên sóng bởi sự góp mặt của tài tử Jung Hae In và Jisoo (thành viên nhóm BlackPink).

Phim xoay quanh câu chuyện tình giữa đặc vụ Triều Tiên Im Soo Ho (Jung Hae In đóng) và cô sinh viên Eun Young Ro (Jisoo đóng) trong bối cảnh chính trị đầy biến động. Phản ứng hóa học của cặp diễn viên chính khiến người xem thích thú song Snowdrop cũng phải nhận nhiều ý kiến tiêu cực vì cáo buộc xuyên tạc lịch sử.

Một cảnh trong "Snowdrop" (Ảnh: Naver).

Bộ phim truyền hình cổ trang Tinh hán xán lạn do Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đóng chính ra mắt từ tháng 7/2022 cũng là tác phẩm được dân mạng Việt Nam quan tâm. Phim xoay quanh câu chuyện về Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư đóng) - một cô gái bị cha mẹ bỏ rơi và luôn phải tìm cách bảo vệ bản thân khỏi lạm dụng, ngược đãi.

Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư trong "Tinh hán xán lạn" (Ảnh: Sina).

Chiếc bật lửa và váy công chúa là cái tên nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả Việt Nam trong thời gian qua. Bộ phim tâm lý tình cảm quanh chuyện tình trắc trở của thiên tài IT Lý Tuân (Trần Phi Vũ đóng) và cô tiểu thư Chu Vận (Trương Tịnh Nghi đóng) hút khán giả của dòng phim tiểu thuyết ngôn tình. Phim đưa khán giả trở về những ngày tháng thanh xuân nhẹ nhàng, lãng mạn.

Chiếc bật lửa và váy công chúa lên sóng từ tháng 11/2022 và nhanh chóng chiếm trọn sự chú ý của khán giả. Phim luôn đứng đầu danh sách tìm kiếm nóng tại Trung Quốc. Phim đạt gần 2.000 chủ đề liên quan trong danh sách tìm kiếm nóng trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc) và được 50.000 người chấm 7,2 điểm trên trang Douban.

Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi trong "Chiếc bật lửa và váy công chúa" (Ảnh: Sina).

Vườn sao băng phiên bản Thái (F4 Thailand: Boys Over Flowers) là một tác phẩm làm lại những phiên bản Vườn sao băng trước nhưng vẫn có sức hút với khán giả Việt. Tác phẩm vẫn khai thác chuyện tình giữa cô nữ sinh nghèo với cậu thiếu gia giàu có cùng sự xuất hiện của những chàng trai "cực phẩm" trong nhóm F4. Phim đứng thứ 7 trong danh sách những phim truyền hình được tìm kiếm nhiều nhất trên Google 2022.

Dàn diễn viên của "Vườn sao băng" phiên bản Thái Lan (Ảnh: gmm-tv.com).

Ngôi trường xác sống (All Of Us Are Dead) không chỉ gây sốt tại Hàn Quốc mà còn thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả quốc tế kể từ khi ra mắt vào đầu năm nay. Tác phẩm kể về một nhóm học sinh chống lại zombie khi xuất hiện một loại virus lây nhiễm có khả năng biến con người thành xác sống.

Tác phẩm của đạo diễn Lee Jae Kyoo - Kim Nam Su nhận nhiều phản hồi tích cực từ người xem trong đó trang Rotten Tomatoes đánh giá phim đạt 84%. Theo số liệu từ Netflix, bộ phim đã thu hút hơn 124 triệu giờ xem trên toàn thế giới.

Cảnh phim "Ngôi trường xác sống" (Ảnh: Naver).

Mùa hè yêu dấu của chúng ta (Our beloved summer) là tác phẩm mang đậm màu sắc thanh xuân, xoay quanh hai nhân vật Choi Woong và Kook Yeon Soo. Họ từng chia tay với lời hứa không bao giờ gặp lại. Thế nhưng, bộ phim tài liệu mà họ quay chục năm về trước bỗng nổi tiếng và khiến họ một lần nữa phải chạm mặt nhau.

Phim là sự kết đôi giữa nam diễn viên Choi Woo Sik và nữ diễn viên Kim Da Mi. Một câu chuyện tình lãng mạn, chút hoài niệm được kể một cách giản dị và ngọt ngào.