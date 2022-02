Dàn sao trẻ "đổi đời" nhờ phim sinh tồn gây sốt "Ngôi trường xác sống"

Ra mắt từ cuối tháng 1 vừa rồi trên nền tảng Netflix, bộ phim truyền hình Hàn Quốc - Ngôi trường xác sống (All of Us Are Dead) đã tạo nên một cơn sốt mới trên toàn thế giới. Phim lọt top những phim được săn tìm nhiều nhất trên nền tảng Netflix toàn cầu.

Ngôi trường xác sống thu hút nhờ những cảnh hành động rượt đuổi ngộp thở, cắn xé máu me, bạo lực gay cấn… được đặt trong bối cảnh trường học. Bên cạnh đó, những câu chuyện về bạo lực học đường, tình cảm gia đình, tình bạn bè, tình yêu đôi lứa cũng được đan cài trong phim. Đảm bảo mạch phim là dàn diễn viên trẻ và chưa được nhiều người biết tới.

Ngoài nội dung hấp dẫn, dàn diễn viên trẻ cũng là yếu tố góp phần làm nên sức hút và thành công cho Ngôi trường xác sống. Sau thành công của phim, nhiều gương mặt trẻ đang trở thành thần tượng mới của giới trẻ, được truyền thông Hàn Quốc săn đón.

"Ngôi trường xác sống" trở thành bộ phim về đề tài zombie gây sốt mới của màn ảnh Hàn Quốc (Ảnh: Netflix).

Park Ji Hoo (vai Nam On Joo)

Trong phim Ngôi trường xác sống, Nam On Joo là một cô học sinh cấp 3 hoạt bát, thông minh và có một số kỹ năng sinh tồn cần thiết giúp nhóm học sinh may mắn sống sót lúc biến cố ập đến. Đến cuối tác phẩm, chuyện tình cảm trong veo giữa Nam On Joo và Lee Cheong San để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả.

Park Ji Hoo, sinh năm 2003, là một trong những diễn viên trẻ 10X triển vọng của màn ảnh xứ Hàn. Cô bắt đầu đóng phim từ nhỏ và góp mặt trong nhiều dự án lớn như Thành phố ảo, Người chứng kiến, Thế giới tuyệt vời…

Tạo hình của Park Ji Hoo trong "Ngôi trường xác sống" (Ảnh: News).

Park Ji Hoo sở hữu nhan sắc ngọt ngào và rạng rỡ như búp bê. Ngoại hình nhỏ nhắn cũng giúp cô chiếm cảm tình khán giả. Park Ji Hoo từng giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại LHP quốc tế Tribeca và được đề cử tại Rồng Xanh, Grand Bell Awards, Baeksang, LHP phim và nghệ thuật Chunsa khi mới 16 tuổi nhờ vai diễn trong Tổ của chim ruồi.

Về Ngôi trường xác sống, Park Ji Hoo tiết lộ bản thân là một người hâm mộ trung thành của thể loại phim zombie, nên không gặp trở ngại nào khi hóa thân thành nhân vật Nam On Joo. Nữ diễn viên trẻ chỉ vấp phải chút khó khăn khi thể hiện các pha hành động. Nữ diễn viên thế hệ 10X vừa xác nhận tham gia hai dự án Concrete Utopia và Little Women.

Park Ji Hoo sở hữu vẻ ngoài trong trẻo, đáng yêu như búp bê (Ảnh: Vogue).

Cho Yi Hyun (vai Choi Nam Ra)

Nhân vật Choi Nam Ra là lớp trưởng, lạnh lùng với mọi người và chỉ tập trung vào việc học tập. Sau khi ngôi trường thân thuộc biến thành nơi cư ngụ của đám zombie, Choi Nam Ra dần mở lòng, chấp nhận tình cảm của Lee Soo Hyeok (Park Solomon đóng) và đưa ra nhiều sáng kiến giúp bạn bè sống sót.

Choi Nam Ra bị zombie cắn nhưng cô không bị biến đổi hoàn toàn và cuối phim, cô xuất hiện và hứa hẹn là nhân vật trung tâm trong phần tiếp theo của Ngôi trường xác sống.

Cho Yi Hyun trong "Ngôi trường xác sống" (Ảnh: News).

Trước khi góp mặt trong Ngôi trường xác sống, Cho Yi Hyun đã từng tham gia nhiều dự án nổi tiếng như Chuyện đời bác sĩ 1 và 2, Quê hương ta: Thời đại mới… Cuối năm 2021, Cho Yi Hyun trở lại cùng School 2021, nhưng dự án thất bại và diễn xuất của cô cũng không được đánh giá cao.

Cho Yi Hyun sở hữu vẻ ngoài tươi tắn, làn da trắng sứ. Vẻ ngoài ngọt ngào và diễn xuất lôi cuốn của Nam Ra giúp cô trở thành nhân vật nữ được yêu thích nhất trong Ngôi trường xác sống. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng, dù là nhân vật phụ nhưng Choi Nam Ra là nhân vật tạo nhiều đột phá hơn cả các vai chính.

Cho Yi Hyun nổi tiếng và được yêu thích sau "Ngôi trường xác sống" (Ảnh: News).

Lee Yoo Mi (vai Lee Na Yeon)

Sau khi Ngôi trường xác sống lên sóng, Lee Yoo Mi trở thành nữ diễn viên trẻ thể hiện vai phản diện thành công trên màn ảnh xứ Hàn. Trong phim, nhân vật Lee Na Yeo là một cô học sinh xấu tính, ích kỷ và khiến người xem tức giận. Sự căm ghét của khán giả dành cho Lee Na Yeon chứng tỏ sự thành công trong diễn xuất của Lee Yoo Mi.

Nói về nhân vật của mình, Lee Yoo Mi chia sẻ: "Khát vọng sống của cô ấy được thể hiện theo một cách khác mọi người. Na Yeon làm tất cả những gì có thể vì cô ấy chỉ là một con người bình thường. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ mọi người thấy thương hại cho cô ấy. Nếu cô ấy thực sự đáng ghét, điều đó cũng có nghĩa là tôi đã diễn xuất rất tốt, phải không nào?".

Lee Yoo Mi vào vai Lee Na Yeon trong "Ngôi trường xác sống" (Ảnh: News).

Lee Yoo Mi là gương mặt đang lên của màn ảnh xứ Hàn. Năm ngoái, cô cũng gây chú ý khi góp mặt trong Trò chơi con mực. Sau gần 12 năm hoạt động nghệ thuật, luôn lựa chọn những dòng phim khó, kén khán giả, Lee Yoo Mi đang dần chiếm được cảm tình của khán giả.

Trước đó, cô thường vào các vai phụ trong Nam thanh nữ tú thế kỷ 20, Quý cô Hammurabi, Giọng nói 2, Người nổi tiếng mất tích… Vẻ đẹp cá tính và sắc sảo giúp Lee Yoo Mi nổi bật.

Lee Yoo Mi sở hữu vẻ ngoài ngây thơ trong trẻo dù đã cận kề tuổi 30 (Ảnh: News).

Ha Seung Ri (vai Jang Ha Ri)

Trong phim, Jang Ha Ri là thành viên đội bắn cung trường học. Nhờ tài bắn cung của mình, cô giúp cả nhóm học sinh nhiều lần thoát chết. Đáng tiếc, Jang Ha Ri lại lần lượt chứng kiến sự ra đi của bạn thân Jung Min Jae (Jin Ho Eun) và em trai Jang Woo Jin (Son Sang Yeon) khi bị zombie tấn công.

Trong Ngôi trường xác sống, thời lượng xuất hiện của Jang Ha Ri không nhiều, nhưng vẻ đẹp ngoại hình, cùng những màn bắn cung dượt đuổi zombie khá đẹp mắt cũng đủ để Ha Seung Ri chinh phục khán giả. Nữ diễn viên sinh năm 1995 cũng là gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều bộ phim như Vua bánh mỳ, Trở lại tuổi 20, School 2017, Quân vương bất diệt, Sunny…

Ha Seung Ri được yêu mến nhờ vẻ ngoài quyến rũ (Ảnh: B Magazine).

Lee Eun Saem (vai Park Ji Min)

Sau Ngôi trường xác sống, Lee Eun Saem cũng trở thành cái tên được tìm kiếm trên mạng xã hội và truyền thông Hàn Quốc. Trong phim, cô vào vai nhân vật Park Ji Min thông minh, hài hước nhưng rất mạnh mẽ, dũng cảm.

Lee Eun Saem, sinh năm 1995, là nữ diễn viên trẻ đang lên tại Hàn Quốc. Ngôi trường xác sống là cú hích tiếp theo của cô, sau các vai diễn thành công trong Cổ tay áo màu đỏ, Hắc cẩu, Nhật ký trả thù…

Nữ diễn viên Lee Eun Saem (Ảnh: Drama).

Yoon Chan Young (vai Lee Cheong San)

Nhân vật Lee Cheong San là một trong những nam chính trong Ngôi trường xác sống. Lee Cheong San không phải là chàng trai quá mạnh mẽ nhưng lại rất dũng cảm, hết lòng vì bạn bè. Cậu trở thành chỗ dựa tinh thần của các bạn bè trong cuộc chiến với zombie.

Lee Cheong San là nhân vật rất được yêu thích và khán giả kỳ vọng anh sẽ góp mặt trong phần tiếp theo Ngôi trường xác sống. Yoon Chan Young xuất thân là diễn viên nhí và tham gia nhiều bộ phim ăn khách như Bức họa vương quyền, Mama, Rồng tranh bá, Người thầy y đức, Bác sĩ John, Sinh nhật u buồn...

Ngôi trường xác sống là phim truyền hình đầu tiên mà Yoon Chan Young được đảm nhận vai chính và nhận "cơn mưa" lời khen từ truyền thông, giới chuyên môn. Nam diễn viên sinh năm 2001 có lượng fan tăng nhanh đáng kể sau khi bộ phim lên sóng.

Yoon Chan Young (trái) trong "Ngôi trường xác sống" (Ảnh: News).

Yoon Chan Young sở hữu vẻ ngoài nam tính và khả năng diễn xuất nội lực (Ảnh: Cine2).

Park Solomon (vai Lee Soo Hyuk)

Trong phim, nhân vật Lee Soo Hyuk là bạn thân của Yoon Chan Young. Soo Hyuk là anh chàng giỏi võ, gan dạ và sẵn sàng hi sinh vì bạn bè. Lee Soo Hyuk được Nam On Joo tỏ tình, nhưng anh chàng lại dành tình cảm cho cô nàng lớp trưởng Choi Nam Ra lạnh lùng. Trong suốt hành trình chiến đấu với zombie, Lee Soo Hyuk hết lòng chở che Choi Nam Ra.

Park Solomon không phải là gương mặt quá mới mẻ với khán giả yêu điện ảnh xứ Hàn. Năm 2014, anh từng gây ấn tượng khi tham gia bộ phim Cô dâu thế kỷ, tiếp đó là các bộ phim như Phù thủy huyền thoại, Chuyện tình bác sĩ, Horror Stories III, Nhật ký trả thù.

Giới chuyên môn nhận định Ngôi trường xác sống là bước tiến mới trong sự nghiệp của Park Solomon bởi sau khi phim lên sóng, lượng fan theo dõi nam diễn viên sinh năm 1999 tăng lên đáng kể. Vẻ ngoài điển trai, thư sinh, thân hình chuẩn người mẫu giúp Park Solomon trở thành "nam thần" mới trong lòng người hâm mộ phim Hàn.

Park Solomon được yêu thích trong "Ngôi trường xác sống" (Ảnh: Netflix).

Park Solomon được xem là nam thần thế hệ mới của màn ảnh Hàn Quốc (Ảnh: Sina).