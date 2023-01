Hàng nghìn người chen chân lên chùa xin chữ, cầu bình an

Chờ hơn 30 phút để xin chữ, em Lê Thị Ngọc (19 tuổi, trú huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) đã xin được 2 chữ bình an. Ngọc cho biết, rất đông người đến xin chữ và em may mắn đã xin được chữ sớm. "Năm nay em xin 2 chữ bình an để mong bản thân, gia đình và bạn bè mình luôn được bình an trong năm mới, trong suốt cả cuộc đời này", Ngọc tâm sự.