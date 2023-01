Hai diễn viên gốc Việt được đề cử tại giải Oscar 2023

Hồi giữa tháng 1, nam diễn viên Quan Kế Huy (51 tuổi) đã giành chiến thắng tại giải Quả Cầu Vàng ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Giờ đây, anh lại tiếp tục nhận được đề cử ở cùng hạng mục tại giải Oscar.

Vai diễn trong bộ phim "Everything Everywhere All at Once" (Cuộc chiến đa vũ trụ) đã giúp sự nghiệp diễn xuất trầm lắng suốt hơn hai thập kỷ của Quan Kế Huy bất ngờ bừng sáng trở lại.

"Cuộc chiến đa vũ trụ" cũng là phim dẫn đầu về số lượng đề cử tại lễ trao giải Oscar năm nay. Phim nhận được 11 đề cử, trong đó có những đề cử quan trọng như Phim - Đạo diễn - Nữ chính xuất sắc nhất.

"Cuộc chiến đa vũ trụ" xoay quanh nhân vật nữ chính là chủ một tiệm giặt là, người phụ nữ này bất ngờ phát hiện ra có thế lực hắc ám muốn phá vỡ thế giới đa vũ trụ, vì vậy, bà buộc phải kết nối với bản thể của chính mình ở những thế giới khác để cùng chiến đấu chống lại mối nguy hại.

Đáng chú ý, bộ phim nhận được tới 4 đề cử ở hạng mục diễn xuất, bao gồm các đề cử cho nữ chính Dương Tử Quỳnh, nam phụ Quan Kế Huy, hai nữ phụ - Jamie Lee Curtis và Stephanie Hsu. Trong phim, Quan Kế Huy vào vai người chồng của nữ nhân vật chính.

Thực tế, đề cử mà nữ diễn viên người Malaysia - Dương Tử Quỳnh (60 tuổi) vừa nhận được đã giúp bà trở thành nữ diễn viên Châu Á đầu tiên được đề cử ở hạng mục Nữ chính xuất sắc tại giải Oscar.

Về nữ diễn viên Hồng Châu (43 tuổi), cô được đề cử ở hạng mục Nữ phụ xuất sắc với vai diễn trong phim "The Whale" (Cá voi). Bộ phim "The Whale" nhận được 3 đề cử tại giải Oscar trong đó có hai đề cử ở hạng mục diễn xuất dành cho nam chính Brendan Fraser và nữ phụ Hồng Châu.

Chuyện phim "The Whale" xoay quanh một giáo viên dạy tiếng Anh có tên Charlie (nam chính Brendan Fraser). Charlie bị béo phì và gặp nhiều vấn đề sức khỏe. Trong những ngày tháng cuối đời, Charlie nỗ lực vượt lên trên những giới hạn của tình trạng sức khỏe để gây dựng lại mối quan hệ gắn kết ấm áp với cô con gái đang ở lứa tuổi teen...

Hai cha con Charlie đã trở nên xa cách sau khi anh quyết định rời bỏ gia đình để tới sống với người tình đồng tính của mình. Sau khi người tình qua đời, Charlie bị mắc chứng nghiện ăn, anh ăn rất nhiều để quên đi nỗi đau mất người tình, quên đi cảm giác tội lỗi vì đã rời bỏ gia đình, con cái.

Trong "The Whale", Hồng Châu vào vai nữ y tá Liz, người bạn thân nhất của nhân vật chính Charlie và cũng là người chăm sóc cho anh.

Hai phim "The Banshees of Inisherin" (Nữ thần báo tử của đảo Inisherin) và "All Quiet on the Western Front" (Phía Tây không có gì lạ) đứng thứ hai xét về số lượng đề cử, với tổng cộng 9 đề cử mỗi phim.

Chuẩn bị cho lễ trao giải Oscar 2023, gần 9.500 thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ đã tham gia bỏ phiếu để tìm ra danh sách đề cử.

Số lượng thành viên tham gia bỏ phiếu được gia tăng bởi Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ muốn đa dạng hóa thành phần của các thành viên tham gia bỏ phiếu. Theo thống kê hồi năm 2022, 81% thành viên tham gia bỏ phiếu là người da trắng, 67% thành viên là nam giới. Năm nay, lễ trao giải Oscar sẽ diễn ra vào ngày 12/3 tại Hollywood (Mỹ).

Danh sách đề cử ở những hạng mục quan trọng tại giải Oscar 2023:

Phim xuất sắc nhất:

"All Quiet on the Western Front"

"Avatar: The Way of Water"

"The Banshees of Inisherin"

"Elvis"

"Everything Everywhere All at Once"

"The Fabelmans"

"Tár"

"Top Gun: Maverick"

"Triangle of Sadness"

"Women Talking"

Đạo diễn xuất sắc:

Daniel Kwan và Daniel Schienert - "Everything Everywhere All at Once"

Todd Field - "Tár"

Martin McDonagh - "The Banshees of Inisherin"

Ruben Östlund - "Triangle of Sadness"

Steven Spielberg - "The Fabelmans"

Nam chính xuất sắc:

Austin Butler - "Elvis" - vai Elvis Presley

Colin Farrell - "The Banshees of Inisherin" - vai Pádraic Súilleabháin

Brendan Fraser - "The Whale" - vai Charlie

Paul Mescal - "Aftersun" - vai Calum Paterson

Bill Nighy - "Living" - vai ông Williams

Nữ chính xuất sắc:

Cate Blanchett - "Tár" - vai Lydia Tár

Ana de Armas - "Blonde" - vai Norma Jeane Mortensen / Marilyn Monroe

Andrea Riseborough - "To Leslie" - vai Leslie Rowlands

Michelle Williams - "The Fabelmans" - vai Mitzi Schildkraut-Fabelman

Dương Tử Quỳnh - "Everything Everywhere All at Once" - vai Evelyn Wang

Nam phụ xuất sắc:

Brendan Gleeson - "The Banshees of Inisherin" - vai Colm Doherty

Brian Tyree Henry - "Causeway" - vai James Aucoin

Judd Hirsch - "The Fabelmans" - vai Boris Schildkraut

Barry Keoghan - "The Banshees of Inisherin" - Dominic Kearney

Quan Kế Huy - "Everything Everywhere All at Once" - vai Waymond Wang

Nữ phụ xuất sắc:

Angela Bassett - "Black Panther: Wakanda Forever" - vai Ramonda

Hong Chau - "The Whale" - vai Liz

Kerry Condon - "The Banshees of Inisherin" - vai Siobhán Súilleabháin

Jamie Lee Curtis - "Everything Everywhere All at Once" - vai Deirdre Beaubeirdre

Stephanie Hsu - "Everything Everywhere All at Once" - vai Joy Wang / Jobu Tupaki

Kịch bản gốc xuất sắc:

"The Banshees of Inisherin" - Martin McDonagh

"Everything Everywhere All at Once" - Daniel Kwan và Daniel Schienert

"The Fabelmans" - Steven Spielberg và Tony Kushner

"Tár" - Todd Field

"Triangle of Sadness" - Ruben Östlund

Kịch bản chuyển thể xuất sắc:

"All Quiet on the Western Front" - Edward Berger

"Glass Onion: A Knives Out Mystery" - Rian Johnson

"Living" - Kazuo Ishiguro

"Top Gun: Maverick" - Ehren Kruger, Eric Warren Singer, Christopher McQuarrie

"Women Talking" - Sarah Polley

Phim hoạt hình xuất sắc:

"Guillermo del Toro's Pinocchio"

"Marcel the Shell with Shoes On"

"Puss in Boots: The Last Wish"

"The Sea Beast"

"Turning Red"

Phim ngoại ngữ xuất sắc nhất:

"All Quiet on the Western Front" (phim Đức)

"Argentina, 1985" (phim Argentina)

"Close" (phim Bỉ)

"EO" (phim Ba Lan)

"The Quiet Girl" (phim Ireland)

Phim tài liệu xuất sắc nhất:

"All That Breathes"

"All the Beauty and the Bloodshed"

"Fire of Love"

"A House Made of Splinters"

"Navalny"