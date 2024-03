Giải Nhất Thính phòng toàn quốc 2023 Quốc Đạt được nghệ sĩ Ý đệm đàn

Nhân dịp nghệ thuật hát opera của Italy được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, Giải Nhất Thính phòng toàn quốc 2023 - Quốc Đạt - thực hiện buổi hòa nhạc La Passione tại Hà Nội. Chương trình có sự tham gia của giọng Soprano Hiền Nguyễn và nghệ sĩ - Giáo sư âm nhạc danh tiếng người Ý Gianni Kriscak.

Giáo sư âm nhạc nổi tiếng người Ý, Gianni Kriscak đệm piano cho nghệ sĩ Opera Quốc Đạt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong đêm nhạc, Quốc Đạt đã thể hiện 11 tác phẩm gồm Aria Opera và bán cổ điển. Trong đó, anh solo 8 tác phẩm: Tristezza - Nỗi buồn của Paolo Tosti, Ah! Per sempre io ti perdei - Ôi từ đây tôi mất em mãi mãi của Vincenzo Bellini, Come un'ape ne' giorni d'aprile - Như chú ong bay vào tháng tư của Gioachino Rossini, Besame mucho - Yêu em nhiều hơn của Consuelo Velázquez, Parla pìu piano - Hãy nói khe khẽ của Nino Rota, La voce del Silenzio - Tôi muốn ở một mình của Paolo Limiti, My way của Paul Anka, Cung đàn mùa xuân của Cao Việt Bách.

Anh song ca với giọng Soprano Hiền Nguyễn 3 tác phẩm Funiculì - Funiculà của Luigi Denza, La pasión của Sarah Brightman, Non ti scorda di me của Ernesto De Curtis.

Một điều rất đặc biệt, người đệm piano cho Quốc Đạt trình diễn những ca khúc cổ điển thuần túy là nghệ sĩ - Giáo sư người Ý Gianni Kriscak. Ông là người đã đào tạo hơn 50 vở opera, đệm đàn cho nhiều nghệ sĩ tên tuổi của thế giới như: Sumi Jo, Alberto Cupido, Maria Guleghina, Carlo Bergonzi, Carlo Cossutta, José Cura, Juan Diego Florez, Marcelo Alvarez, Rockwell Blake, Gianfranco Cecchele, Barbara…

Hiện ông đang giảng dạy bộ môn Âm nhạc nhà hát tại trường Đại học biểu diễn nghệ thuật Graz ở Áo. Đến Việt Nam lần này, bên cạnh ra mắt cuốn sách Lịch sử opera Ý, giáo sư còn đệm đàn cho Quốc Đạt

Nói về sự kết hợp này, giọng ca thính phòng gốc Nha Trang bày tỏ, anh rất vinh dự khi được Giáo sư Gianni Kriscak hỗ trợ trong buổi hòa nhạc đầu tiên này của mình.

"Tôi đã ra Hà Nội trước khi diễn một tuần để gặp Giáo sư Gianni Kriscak và ban nhạc Nguyễn Hùng. Mọi người rất tập trung và chuyên nghiệp, tập luyện cùng nhau mặc dù tiết trời rất lạnh. Tôi đã có những phút giây hòa mình cùng những người làm âm nhạc chuyên nghiệp và càng hạnh phúc hơn khi khán giả đã rất ủng hộ mình trong đêm diễn. Đó là kỷ niệm tôi không bao giờ quên", anh chia sẻ.

Nam ca sĩ sở hữu giọng hát hiếm có bass-baritone (nam trung trầm) đã đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc, nhiều sắc màu: Khi là nỗi buồn của chàng trai vừa mất đi người yêu với Tristezza, lúc nồng nàn say đắm với Besame mucho, lúc lại duyên dáng vào vai chàng hoàng tử hóa thân người hầu để chinh phục nàng Lọ Lem với Come un'ape ne' giorni d'aprile...

Quốc Đạt cho biết, "khó nhằn" nhất trong những tác phẩm mà anh thể hiện tại đêm nhạc "La Passione" là Parla pìu piano của Nino Rota. Đây là bản nhạc phim Bố già, giai điệu rất đẹp, tác phẩm không khó về kỹ thuật, nhưng nó là sự hòa trộn của nhiều tính chất âm nhạc: Cả nhạc phim, cổ điển và cả tiếng Việt.

Để hát được 11 tác phẩm Aria Opera và bán cổ điển trong một đêm nhạc không phải là điều dễ dàng với bất kỳ nghệ sĩ nào. Sau khi tham gia cuộc thi Thính phòng - Nhạc kịch toàn quốc vào tháng 12/2023, Quốc Đạt chỉ có 3 tháng để tập luyện cho La Passione.

Quốc Đạt hòa giọng cùng Hiền Nguyễn trên sân khấu. Sau đêm hòa nhạc tại Hà Nội, La Passione sẽ được tổ chức tại TPHCM vào tháng 5/2024 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

La Passione cũng là đêm nhạc đầu tiên của Quốc Đạt sau khi giành ngôi Quán quân Thính phòng - Nhạc kịch toàn quốc 2023. Ngay trong lần đầu "ra quân" mà nam ca sĩ đã quyết định chọn thể hiện những bản thanh nhạc cổ điển và bán cổ điển Ý - vốn đòi hỏi rất cao kỹ thuật thanh nhạc, nội lực của nghệ sĩ, mà không phải những ca khúc nhẹ nhàng hơn.

Trần Quốc Đạt (SN 1994) ở Nha Trang, Khánh Hòa. Chàng sinh viên thanh nhạc năm thứ 4 của Nhạc viện TPHCM này sở hữu giọng nam trung trầm đặc biệt. Năm 2023 anh tham gia cuộc thi hát Thính phòng toàn quốc và giành Giải nhất.

Nhận xét về giọng hát của Trần Quốc Đạt với vai trò là Trưởng Ban giám khảo cuộc thi hát Thính phòng toàn quốc 2023, NSND Quang Thọ cho rằng: "Khi nghe em hát tôi thấy rất lạ, giọng chuẩn chỉnh ở cấp độ cao đối với sinh viên năm 4. Kỹ thuật mà em mang tới kết hợp chọn bài ở mức đỉnh cao hơn hẳn, thậm chí hơn một số nghệ sĩ opera khi tốt nghiệp rồi".