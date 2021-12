Gia tộc Gucci "thấy đau đớn và bị sỉ nhục" vì phim "House of Gucci"

Dân trí Gia tộc Gucci vừa đưa ra tuyên bố rằng họ phản đối cách khắc họa về gia tộc mình trong bộ phim "House of Gucci" của đạo diễn Ridley Scott.

Gia tộc Gucci vừa đưa ra tuyên bố rằng họ phản đối cách khắc họa về gia tộc mình trong bộ phim "House of Gucci" của đạo diễn Ridley Scott

Hậu duệ của gia tộc Gucci đã đưa ra tuyên bố thể hiện thái độ của họ trước bộ phim "House of Gucci", họ phản đối cách bộ phim khắc họa những thành viên nổi bật nhất trong gia tộc.

Thông báo vừa được đưa ra vào thứ 2 tuần này, trong đó, gia tộc Gucci khẳng định rằng phía đoàn phim không hề tìm tới họ để nhận được sự tư vấn, họ cảm thấy gia tộc mình bị khắc họa trong phim như thể "toàn những kẻ thực dụng, lạnh lùng và vô cảm".

Trong phim, nam diễn viên Al Pacino vào vai ông Aldo Gucci, nam diễn viên Jeremy Irons vào vai ông Rodolfo Gucci, nam diễn viên Adam Driver vào vai người con trai của ông Rodolfo - Maurizio Gucci.

Chuyện phim tập trung vào nhân vật Maurizio Gucci, bởi ông này về sau đã nắm quyền kiểm soát chính trong công việc của gia tộc, cho tới khi ông bị ám sát vào năm 1995 bởi một sát thủ do chính người vợ cũ thuê ra tay hành động - bà Patrizia Reggiani (nhân vật do nữ diễn viên Lady Gaga thủ vai).

Trong tuyên bố của gia tộc Gucci có câu: "Bộ phim này thực sự là một nỗi đau đối với chúng tôi và là một sự sỉ nhục đối với những giá trị mà thương hiệu thời trang nổi tiếng xuất phát từ gia tộc của chúng tôi được xây dựng dựa trên những giá trị ấy cho tới tận ngày hôm nay".

Theo nhận định của phía gia tộc Gucci, bộ phim khiến họ cảm thấy "bị sỉ nhục"

Theo nhận định của phía gia tộc Gucci, bộ phim khiến họ cảm thấy "bị sỉ nhục": "Gucci là một gia tộc có truyền thống và luôn tôn vinh những giá trị tốt đẹp mà thế hệ đi trước đã tạo ra, những ký ức đẹp đẽ ấy không đáng bị đem ra bôi bác nhằm phục vụ một bộ phim gây chú ý, nhưng khắc họa sai lệch và không công bằng đối với những nhân vật xuất hiện trong phim".

Gia tộc này cũng khẳng định rằng "các thành viên trong gia tộc Gucci có quyền thực hiện các động thái pháp lý để bảo vệ tên tuổi, hình ảnh, thanh danh của gia tộc mình", dù vậy, hiện tại, chưa có động thái pháp lý nào chính thức được thực hiện.

Trước đó, bà Patrizia Gucci, một thành viên trong gia tộc Gucci đã lên tiếng chỉ trích đạo diễn Ridley Scott vì ông đã "đánh cắp tên tuổi của một gia tộc chỉ nhằm mục đích kiếm lời".

Đạo diễn đã thẳng thừng bác bỏ lời chỉ trích này trong một cuộc phỏng vấn: "Các bạn cần nhớ rằng gia tộc Gucci có một người bị sát hại, một người bị đi tù vì trốn thuế, vì vậy, không ai có thể nói rằng tôi đang lợi dụng tên tuổi của gia tộc này để kiếm lời.

Một khi ai đó làm nên những việc gây chấn động dư luận, thu hút sự quan tâm của truyền thông - công chúng, họ phải hiểu rằng họ đã trở thành một phần của dòng tin tức thuộc về công chúng rồi".

Bà Patrizia Reggiani, người thuê sát thủ sát hại chồng cũ - ông Maurizio Gucci, đã ra tù cách đây 5 năm, bà cũng bày tỏ sự không đồng tình khi đoàn phim không hề tìm tới bà để nhận được sự tư vấn.

Lady Gaga - nữ diễn viên vào vai bà Reggiani trong phim

Lady Gaga - nữ diễn viên vào vai bà Reggiani trong phim - cho rằng việc tìm đến bà để được tư vấn là không cần thiết: "Tôi thấy mình chỉ có thể thực sự đảm nhận tốt vai diễn và có cách tiếp cận nhân vật công bằng nếu tôi nhìn nhận mọi việc từ góc nhìn của tôi.

Có như thế tôi mới có thể tìm ra những khía cạnh chưa từng được đề cập trong bất cứ tài liệu nào và thậm chí không được chỉ ra trong kịch bản. Điều đó có nghĩa là không ai có thể chỉ cho tôi biết bà Reggiani là người như thế nào, rằng tôi phải nhập vai bà ấy như thế nào. Ngay chính bà ấy cũng không thể là người chỉ bảo cho tôi những điều đó".

Bộ phim "House of Gucci" là bộ phim thứ 2 mà đạo diễn Ridley Scott cho ra mắt trong năm nay, sau bộ phim "The Last Duel". Hiện tại, "House of Gucci" đang phải đón nhận những đánh giá trái chiều từ giới phê bình. Có những nhà phê bình khen ngợi bộ phim, nhưng cũng có những nhà phê bình cho rằng phim không có gì ấn tượng.

