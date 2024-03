Dương Tử Quỳnh lên tiếng "đỡ đòn" cho Emma Stone: Đẳng cấp tiền bối

Cảnh tượng diễn ra trên sân khấu khiến một số người cho rằng Emma Stone đã không dành sự trân trọng xứng đáng cho tiền bối - nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh - người được giao nhiệm vụ trao tượng vàng cho cô.

Emma Stone tương tác khá nhiệt tình và giàu cảm xúc với những người có mặt trên sân khấu để trao giải cho mình, nhưng cô chỉ tương tác "loáng thoáng" với Dương Tử Quỳnh.

Sau lễ trao giải Oscar diễn ra vào tối 10/3 (theo giờ Mỹ), công chúng xôn xao bàn tán về khoảnh khắc bối rối này. Hiểu được sự khó xử của các bên, nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh đã sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân để chính thức giải thích về tình huống gây bàn cãi.

Nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh (61 tuổi) viết: "Chúc mừng Emma! Chính tôi đã khiến cô ấy bị bối rối. Tôi muốn chia sẻ khoảnh khắc rực rỡ ấy với người bạn thân thiết của cô ấy - nữ diễn viên Jennifer Lawrence. Tôi đã hy vọng bạn thân của Emma sẽ là người trao tượng vàng Oscar cho cô ấy".

Trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, Dương Tử Quỳnh chia sẻ khoảnh khắc bà cười rạng rỡ trao tượng vàng cho Emma cùng với người bạn thân thiết của cô - nữ diễn viên Jennifer Lawrence. Nữ diễn viên người Malaysia còn chia sẻ thêm khoảnh khắc bà ôm nữ diễn viên Emma Stone để khẳng định về mối thiện cảm giữa hai người.

Trước sự việc gây bàn tán, nữ diễn viên Emma Stone - chủ nhân của giải thưởng Nữ chính xuất sắc tại giải Oscar 2024 - không lên tiếng bình luận. Dù vậy, đăng tải của tiền bối Dương Tử Quỳnh đã giúp cô thoát khỏi một tình huống nhạy cảm.

Trong sự nghiệp diễn xuất, Emma Stone từng 5 lần nhận được đề cử tại giải Oscar và đã 2 lần giành về tượng vàng cho Nữ chính xuất sắc, với vai diễn trong La La Land (2016) và Poor Things (2023).

Bộ phim Poor Things (2023) do đạo diễn người Hy Lạp Yorgos Lanthimos dàn dựng. Chuyện phim xoay quanh nhân vật nữ chính Bella Baxter, một phụ nữ trẻ sống ở London (Anh) hồi thế kỷ 19. Bella từng quyên sinh rồi được làm sống lại sau khi trải qua ca phẫu thuật... thay não.

Sau đó, Bella bước vào hành trình mới tự khám phá bản thân trong cuộc đời thứ hai. Poor Things là một phim pha trộn nhiều thể loại, trong đó có cả chất khoa học giả tưởng và chất hài.

Phim được công chiếu ra mắt tại Liên hoan phim Quốc tế Venice (Italia) hồi tháng 9/2023 và giành giải Sư Tử Vàng danh giá nhất tại sự kiện.

Poor Things được Viện Phim Mỹ và Ủy ban Quốc gia về phê bình điện ảnh Mỹ đưa vào top 10 phim hay nhất năm 2023. Poor Things nhận được 11 đề cử tại giải Oscar 2024, trong đó có đề cử Phim hay nhất, sau cùng, phim giành về 4 giải.

Vai nữ chính trong phim do Emma Stone đảm nhận. Nhân vật Bella sau khi được làm sống lại, đã quyết định bỏ trốn cùng với một luật sư có lối sống phóng túng, trụy lạc. Trong cuộc hành trình phiêu lưu này, Bella đã có những phát hiện mới về bản thân mình.

Poor Things được đánh giá là một phim đề cao nữ quyền và câu chuyện kể về nữ giới. Ngay khi phim ra mắt, giới phê bình đã rất khen ngợi tác phẩm, đặc biệt là diễn xuất của Emma Stone.

Nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh (Ảnh: ET).

Dương Tử Quỳnh (SN 1962) là nữ diễn viên người Malaysia. Bà bắt đầu trở nên nổi tiếng trong thập niên 1990, sau khi xuất hiện trong những phim hành động của điện ảnh Hong Kong.

Dương Tử Quỳnh luôn tự mình thực hiện các pha hành động nguy hiểm. Các phim Hoa ngữ bà từng tham gia diễn xuất có Yes, Madam (1985), Magnificent Warriors (1987), Police Story 3: Supercop (1992), The Heroic Trio (1993) và Holy Weapon (1993).

Sau khi chuyển tới Mỹ, Dương Tử Quỳnh được công chúng quốc tế biết tới qua bộ phim làm về Điệp viên 007 - Tomorrow Never Dies (1997).

Dương Tử Quỳnh được biết tới nhiều hơn qua vai diễn trong các phim Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000), Memoirs of a Geisha (2005), Sunshine (2007), The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008), Reign of Assassins (2010), Kung Fu Panda 2 (2011) và The Lady (2011).

Trong những năm gần đây, Dương Tử Quỳnh xuất hiện trong những phim như Crazy Rich Asians (2018), Last Christmas (2019), Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021). Với vai diễn trong Everything Everywhere All at Once (2022), Dương Tử Quỳnh nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình và giành giải Oscar cho Nữ chính xuất sắc.

Bà trở thành nữ diễn viên châu Á đầu tiên nhận được giải thưởng này. Dương Tử Quỳnh được nhiều chuyên trang điện ảnh đánh giá là nữ diễn viên phim hành động vĩ đại nhất mọi thời đại. Năm 1997, Dương Tử Quỳnh được tạp chí People đưa vào danh sách bình chọn 50 người đẹp nhất thế giới.

Năm 2009, tạp chí People đưa bà vào danh sách 35 người đẹp màn ảnh xuất sắc nhất mọi thời đại. Năm 2022, tạp chí Time đưa bà vào danh sách 100 người có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới và tôn vinh bà là Biểu tượng của năm.