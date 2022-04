Đọc sách để "Chấn hưng văn hóa và phát triển văn hóa đọc"

Tại lễ khai mạc, ông Võ Văn Thơ - Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Quảng Nam cho hay những thập niên năm qua, văn hóa đọc luôn được duy trì và phát triển trong cả nước nói chung, Quảng Nam nói riêng thông qua việc đầu tư hệ thống thư viện rộng khắp tỉnh.

Trong đó đầu tư hàng trăm tủ sách pháp luật ở cơ sở; đầu tư phát triển các phòng đọc sách tại các điểm Bưu điện Văn hóa xã, đầu tư, hỗ trợ, khuyến khích phát triển các tủ sách gia đình, dòng tộc...

Khai mạc ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Nhất tại TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.

"Tuy nhiên, một thực tế rất đáng lo ngại là "văn hóa đọc" của nước ta nói chung, tỉnh Quảng Nam nói riêng đang đứng trước nguy cơ mai một, bởi lẽ hiện nay có một thực tế ai cũng thấy rất rõ là thói quen đọc của mọi người đang giảm dần bởi sự lấn át của các phương tiện thông tin trên internet đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, thu hút và đầy hấp dẫn", Phó Giám đốc Sở TT-TT tỉnh Quảng Nam lo ngại.

Giới thiệu sách đến với độc giả.

Phó Giám đốc Sở TT-TT tỉnh Quảng Nam phát biểu: "Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Nhất tại tỉnh Quảng Nam năm 2022 sẽ mang lại cho bạn đọc nhiều niềm vui, tạo điều kiện tốt nhất giúp bạn đọc nâng cao nguồn tri thức, phục vụ cho công tác, học tập nghiên cứu, bồi bổ kiến thức, kỹ năng của mình".

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch TP Hội An - cho rằng: Với phương châm "sách đi tìm người", trong những năm qua, Hội An đã tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, phong phú như triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu với chủ đề "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý"; Các cuộc thi "Kể chuyện theo sách" bằng hình thức online và trực tiếp, "Một ngày làm thủ thư"…

Không gian triển lãm sách (Ảnh: Ban Tổ chức).

Hàng năm Hội An đều dành một khoản ngân sách để bổ sung sách phù hợp và đáp ứng tốt nhu cầu người đọc nên lượng bạn đọc đến thư viện ngày càng tăng. Ngoài ra có rất nhiều cá nhân, nhóm cộng đồng tổ chức các hoạt động văn hóa đọc như nhóm Không gian đọc Hội An, Tủ sách gia đình… là nỗ lực đầy tâm huyết của những người yêu sách, say mê đọc sách, tham gia với tinh thần hoàn toàn tự nguyện theo sở thích đã giúp đẩy mạnh văn hóa đọc trong cộng đồng.

Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam tại thành phố Hội An năm nay sẽ diễn ra nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn như trưng bày, triển lãm sách, xuất bản phẩm với chủ đề "Chấn hưng văn hóa và phát triển văn hóa đọc".

Ngoài ra còn có các hoạt động trải nghiệm, giao lưu giới thiệu tác giả - tác phẩm, khám phá thư viện, rung chuông vàng với chủ đề "Nhận diện tác giả, tác phẩm", vui cùng sách và tiếng Anh, giao lưu giữa các gian hàng trưng bày…

Bên cạnh phần trưng bày và các hoạt động phụ trợ, tại triển lãm sách và xuất bản phẩm sẽ là nơi hội tụ trưng bày, giới thiệu sách và bán sách, ấn phẩm của các đơn vị, trường học và các doanh nghiệp tham gia với hàng trăm đầu sách, hàng nghìn bản sách gồm nhiều thể loại phong phú, đa dạng: sách thiếu nhi; sách văn học, văn hóa xã hội; sách kinh tế, khoa học kỹ thuật; sách ngoại văn, xuất bản phẩm…