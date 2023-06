Đinh Lan Hương kể những ký ức khó quên với "ban nhạc của thanh xuân"

Thanh xuân là… ban nhạc Sao Mai

Đinh Lan Hương sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghệ thuật, cha là đạo diễn Đinh Trọng Dũng - từng công tác tại Nhà hát múa rối Việt Nam, mẹ là cố NSƯT Thúy Lan - ca sĩ Đài tiếng nói Việt Nam.

"Có lẽ âm nhạc đã ngấm vào máu tôi từ nhỏ bởi tôi sớm theo mẹ tới nơi làm việc như Đài tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam… Tôi lớn dần lên, trưởng thành cùng âm nhạc", nữ ca sĩ chia sẻ.

Nghệ sĩ Đinh Lan Hương từng là thành viên của ban nhạc Sao Mai (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ca sĩ Đinh Lan Hương từng là thành viên của ban nhạc Sao Mai cùng Xuân Nhị, Vương Kiều Vân, Lê Phương Hiền, Hương Ly và các nhạc sĩ như Đỗ Bảo, Sơn Hải, Quốc Bình, Quốc Long… Sao Mai từng là ban nhạc đình đám nhất nhì Hà Nội thập niên 90, một trong những ban nhạc tiên phong của Vpop với mô hình vừa sáng tác, chơi nhạc cụ và hát.

Đinh Lan Hương cùng ban nhạc Sao Mai có rất nhiều kỷ niệm. Các thành viên hầu hết đều là "con nhà nòi", lớn lên cùng nhau, cùng thi trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và thành lập ban nhạc Sao Mai năm 1991.

Nữ ca sĩ kể: "Chúng tôi sinh hoạt ở 38 Phố Huế, là nhà của nhạc sĩ Sơn Hải mà chúng tôi gọi là bố Sơn, mẹ Quyên. Địa chỉ đó quen thuộc gần gũi - là nơi chúng tôi ăn ngủ, sinh hoạt, tập luyện sau giờ học.

Không gian đó nhỏ và giản dị thôi nhưng được tập cùng nhau, chúng tôi cảm thấy thực sự thăng hoa với âm nhạc. Nhờ chăm chỉ tập luyện, chúng tôi có vốn bài khá, tôi trưởng thành hơn. Sức trẻ, sự nhiệt tình, âm nhạc đa dạng tạo nên sức hút của Sao Mai. Không chỉ hát những ca khúc Việt Nam, nhóm còn thể hiện những ca khúc nước ngoài. Đó là điểm đặc biệt khiến nhóm thường xuyên được mời tham dự những chương trình dành cho giới trẻ".

Cũng bởi có thời gian tập luyện chăm chỉ cùng ban nhạc, tới lúc tham dự cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội, Đinh Lan Hương gần như không phải tập luyện, sẵn bài để đi thi. "Đúng kiểu nhà có điều kiện, chúng tôi tập luyện chăm chỉ từ trước rồi, vốn bài nhiều, nên thi thì tôi cứ lấy bài biểu diễn thôi. Đó là lợi thế của việc có sẵn ban nhạc. Tôi cảm thấy may mắn và biết ơn vì đã gặp và có khoảng thời gian gắn bó với những người bạn có cùng đam mê âm nhạc" - nghệ sĩ nói.

Theo nghệ sĩ Đinh Lan Hương, khi trưởng thành, mỗi thành viên trong nhóm có những sự lựa chọn khác nhau. Họ không gần nhau, không gặp gỡ thường xuyên nhưng hầu như không bao giờ quên 13/4 là ngày sinh nhật ban nhạc. Hiện giờ có mạng xã hội, họ có thể trò chuyện, cập nhật các kế hoạch công việc cuộc sống và chia sẻ với nhau khi cần thiết.

Nghệ sĩ Đinh Lan Hương và các học trò của mình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Từ ca sĩ thành… cô giáo "mát tay"

Đinh Lan Hương đoạt giải Nhất cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội năm 1995; Huy chương vàng Giọng hát hay các trường chuyên nghiệp toàn quốc năm 1996 và 1998… và nhiều giải thưởng.

Tốt nghiệp trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Đinh Lan Hương được giữ lại làm giảng viên nhưng chị muốn chuyển sang Nhạc viện để thử sức ở một thể loại khác. Sau khi tốt nghiệp đại học, Đinh Lan Hương mới chính thức làm giảng viên thanh nhạc tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội.

"Tôi may mắn khi sinh ra trong môi trường nghệ thuật, có ba mẹ đi tiên phong rồi. Ba tôi sớm định hướng cho con là tốt nghiệp sẽ làm giảng viên chứ không làm ca sĩ. Sau tôi mới hiểu do ba thương mình vì nghề hát vất vả, phải bon chen. Ba biết trước sẽ có nhiều thứ mình không dễ dàng vượt qua.

Tuy nhiên, tôi khi đó là ca sĩ của Nhà hát Tuổi trẻ, vẫn đi diễn và rất thích cảm giác đứng trên sân khấu, được khán giả vỗ tay reo hò. Thời gian này tôi hoạt động với nghệ danh Hương Lan, đi diễn nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Anh, Hong Kong (Trung Quốc), Phần Lan, Thụy Điển… phục vụ bà con kiều bào Việt Nam ở xa Tổ quốc.

"Tung hoành" một khoảng thời gian rồi, tôi mới quyết định chính thức làm giảng viên của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội từ năm 2006. Thời gian khổ luyện 13 năm cùng những trải nghiệm giúp tôi có nhiều kinh nghiệm để truyền cho thế hệ bây giờ", Đinh Lan Hương kể lại.

Cô giáo Đinh Lan Hương và học trò, Phạm Nam Phong - Quán quân Gương mặt thân quen nhí 2022 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Với vai trò là giảng viên thanh nhạc, Đinh Lan Hương đã đào tạo và dẫn dắt nhiều học trò xuất sắc. Một trong số đó là Tiến Hưng hiện đang là ca sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, từng giành nhiều giải thưởng như: Giải nhất Giọng hát hay Hà Nội 2014, Giải nhì Sao Mai toàn quốc 2015, Huy chương vàng tài năng trẻ âm nhạc toàn quốc 2016...

Nhiều học trò của giảng viên Đinh Lan Hương giành giải cao tại các cuộc thi như: Trịnh Nhật Minh - Quán quân The Voice Kids 2016, Hà Minh - giải nhì Tài năng trẻ toàn quốc 2020; Lê Song Tùng - Á quân chương trình Giọng hát Việt nhí The Voice Kids New Generation 2021; Nguyễn Ngọc Khánh Chi - Á quân Gương mặt thân quen nhí 2022; Phạm Nam Phong - Quán quân Gương mặt thân quen nhí 2022; Candy Gia Như - Giải ba Gương mặt thân quen nhí 2022...

Đặc biệt, tại hai cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội năm 2014 và Gương mặt thân quen nhí 2022, các thí sinh giải Nhất, Nhì, Ba, đều là học trò của cô giáo Đinh Lan Hương.

Bí quyết trở thành cô giáo "mát tay", có nhiều học trò tài năng, "ẵm" các giải thưởng lớn, theo nghệ sĩ Đinh Lan Hương: "Đầu tiên phải xuất phát từ lòng yêu trẻ. Tôi cũng có duyên với VTV3 khi dạy các bạn trong chương trình Đồ Rê Mí. Tiếp cận với thế hệ trẻ, tôi thấy các bạn rất vô tư, duyên dáng, đáng yêu.

"Mát tay" là một phần thôi, thành quả của các em có được là nhờ sự nỗ lực cố gắng của cô và trò, là mồ hôi, nước mắt, mà đôi khi mình phải hi sinh cả thời gian riêng tư. Tôi nghĩ trẻ em hay người lớn cũng đều cần cố gắng và nỗ lực mới có thành quả".

Yêu và tự hào là người Tràng An

Bên cạnh công việc của một giảng viên đầy tâm huyết, nghệ sĩ Đinh Lan Hương còn được biết và yêu thích vì thể hiện rất thành công và tạo được nhiều dấu ấn với những ca khúc viết về Thủ đô như: Chiều Hà Nội (Vũ Quang Trung), Hà Nội đêm trở gió (Trọng Đài), Hà Nội và tôi (Lê Vinh), Mong về Hà Nội, Phố nghèo... Năm 2021, Đinh Lan Hương ra mắt MV Hà Nội bình yên tặng những người con xa xứ.

Nghệ sĩ Đinh Lan Hương (thứ 2 từ phải sang) cho biết, hiện chị và các thành viên của ban nhạc Sao Mai ấp ủ thực hiện minishow kỷ niệm 30 năm thành lập ban nhạc. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Tôi rất thích những ca khúc về Hà Nội, có thể do tôi sinh ra, lớn lên và luôn luôn tự hào là người Tràng An. Khi hát những ca khúc về Hà Nội lúc nào tôi cũng có cảm giác mãnh liệt, lâng lâng cảm xúc. Nhà ở phố Hai Bà Trưng nhưng khi đi làm về nếu không quá vội vàng, tôi vẫn thảnh thơi đi dạo một vòng hồ Gươm. Tôi thích không khí, cảm xúc đó", nữ nghệ sĩ nói.

Đinh Lan Hương nói cuộc sống của chị thường nhật đơn giản lắm. Ngoài công việc, chị cùng bạn bè đi chơi, xem phim, nghe nhạc lúc rảnh rỗi. Là mẹ đơn thân, Đinh Lan Hương luôn muốn dành thời gian cho gia đình sau những lúc bận rộn với công việc của trường, trung tâm.

Nghệ sĩ Đinh Lan Hương nói trong cuộc sống, niềm vui của chị cũng hết sức giản dị: "Đó là khi khán giả vẫn nhận ra mình và nhớ đến các ca khúc mình thể hiện thành công, khi gặp họ vẫn nhắc và yêu cầu được nghe lại. Tôi cảm thấy vui và biết ơn khán giả nhiều lắm".