Đi giày cao 20cm, nữ diễn viên bị trượt ngã trên thảm đỏ Oscar 2024

Người đẹp 27 tuổi lựa chọn đầm đỏ của nhà mốt Marchesa, kết hợp với đôi giày cao gót có phần chân đế cao tới 20cm. Đôi giày quá cao đã khiến Liza Koshy gặp khó khăn trong lúc di chuyển, cô đã bị trượt ngã trên thảm đỏ, ngay trước ống kính phóng viên.

Dù gặp phải sự cố nhưng nữ diễn viên thể hiện sự bình tĩnh và hài hước. Cô nói với mọi người xung quanh: "Tôi ổn cả. Các bạn nhìn thấy cả rồi nhỉ? Ôi tôi xấu hổ quá, Chúa ơi". Người của Ban Tổ chức lễ trao giải đã nhanh chóng chạy lại để giúp cô đứng dậy.

Liza Koshy còn chủ động tiến lại giao tiếp với các phóng viên đang tác nghiệp bên thảm đỏ, cô nói: "Các bạn đã nhìn thấy tôi xử lý cú ngã như thế nào rồi phải không? Tôi đã gia nhập nhóm những người phụ nữ huyền thoại trượt ngã sõng soài tại sự kiện lớn. Tôi cũng giống như minh tinh Jennifer Lawrence rồi đấy".

Liza Koshy đã gợi nhắc lại cú trượt ngã của nữ diễn viên Jennifer Lawrence khi bước lên nhận tượng vàng tại lễ trao giải Oscar 2014.

Biết rằng có thể một số người sẽ nói cô cố tình ngã để thu hút sự chú ý của truyền thông và công chúng, Liza Koshy nói thêm với phóng viên: "Tôi đã tự mình tạo nên toàn bộ tình huống này. Tôi không được đề cử. Tôi không được mời trao giải trên sân khấu. Vậy thì tôi phải... ngã thôi".

Quả thực Liza Koshy đã thu hút sự quan tâm của truyền thông và công chúng với cú ngã được cô xử lý theo cách hài hước và vui nhộn. Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự thích thú trước cách hành xử và tương tác rất bản lĩnh của nữ diễn viên.

Liza Koshy (SN 1996) là một diễn viên kiêm ngôi sao mạng xã hội người Mỹ. Có có hơn 17 triệu lượt theo dõi trên YouTube và đạt hơn 3 tỷ lượt xem các nội dung do cô sản xuất. Koshy bắt đầu sản xuất nội dung trên YouTube từ năm 2013.

Cô có vai diễn đầu tiên trong phim kinh dị pha chất hài Boo! A Madea Halloween (2016). Sau đó, Koshy bắt đầu tham gia diễn xuất trong các bộ phim nhiều tập chiếu trên các nền tảng giải trí trực tuyến, có thể kể tới Freakish (2016-2017), Escape the Night (2017-2019), Liza on Demand (2018-2021).

Koshy từng xuất hiện trong những bộ phim điện ảnh như Work It (2020), My Little Pony: A New Generation (2021), Transformers: Rise of the Beasts (2023). Năm 2019, Liza Koshy được tạp chí Time (Mỹ) đưa vào danh sách 25 người có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên Internet.