Nhóm Westlife thông báo trở lại Việt Nam, fan phấn khích

Tối 19/9 trên fanpage chính thức, nhóm nhạc Westlife khiến fan Việt phấn khích khi đăng tải poster thông báo về đêm nhạc sắp diễn ra tại sân vận động Thống Nhất (TPHCM).

Chương trình nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn "The Wild Dreams Tour" của nhóm, sẽ diễn ra vào tháng 11 tới.

Westlife chia sẻ: "Việt Nam! Chúng tôi rất phấn khích được trở lại với chuyến lưu diễn "Wild Dreams" vào ngày 22/11. Vé sẽ được bán từ ngày 26/9. Đừng bỏ lỡ nhé!".

Nhóm Westlife (Ảnh: Facebook nhân vật).

Thông tin nhóm nhạc nam đến từ Ireland sắp trở lại Việt Nam lập tức nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ khán giả. Chỉ sau 2 giờ đăng tải, bài đăng nhận gần 25.000 lượt tương tác, hơn 8.000 bình luận.

Nhiều fan Việt bày tỏ sự hào hứng qua những bình luận: "Tình yêu ấu thơ của tôi lại đến Việt Nam", "Thật không tin đây là sự thật, tôi nhất định sẽ đi xem", "Đợi mua vé để đi xem thôi"...

Nhóm Westlife lần đầu đến Việt Nam vào năm 2011 trong chuyến lưu diễn "Westlife Gravity Tour" tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).

Năm 2014, ca sĩ Shane Filan - giọng ca chính của nhóm - đến TPHCM biểu diễn trong chương trình "You & me tour live in Saigon".

Năm 2017, Shane Filan một lần nữa trở lại Việt Nam biểu diễn trong đêm nhạc "Love Always" tại TPHCM.