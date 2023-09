Đêm nhạc của nhóm Westlife tại Việt Nam "cháy vé" chỉ sau vài tiếng mở bán

Đúng 9h sáng 26/8, cổng bán vé đêm nhạc của nhóm Westlife chính thức được mở bán. Theo đó, có 6 hạng vé được bán ra bao gồm: 850.000 đồng, 1,2 triệu đồng, 1,7 triệu đồng, 2,1 triệu đồng, 3,1 triệu đồng và 4 triệu đồng.

Theo dữ liệu tại website Ticketbox, chỉ sau 2 tiếng mở bán, các hạng vé từ 850.000 đồng đến 4 triệu đồng đều trong tình trạng hết vé, chỉ còn hạng 3,1 triệu đồng nhưng sau đó cũng nhanh chóng "cháy vé". Hiện khán giả không thể tiếp tục đặt vé khi truy cập.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, một khán giả cho biết anh truy cập vào website đặt vé lúc 9h25 nhưng phải xếp hàng online đến 10h mới được vào mua. Tuy nhiên, thời điểm này hạng vé anh muốn đặt đã hết.

"Đây là tour diễn vòng quanh thế giới của Westlife, tôi đã bỏ lỡ đêm diễn ở Singapore, Thái Lan vì không đủ kinh phí. Chính vì thế, tôi rất hy vọng có thể tham gia đêm diễn lần này, tuy nhiên cơ hội sở hữu tấm vé lại quá khắt nghiệt.

Khu vực diễn ra chỉ có sức chứa 15.000 người nhưng sức hút của Westlife tại Việt Nam rõ ràng rất lớn. Tôi hy vọng Ban Tổ chức sẽ nghĩ đến phương án mở thêm đêm diễn hoặc chỗ ngồi cho fan. Tôi hơi tiếc vì bận công việc nên không thể vào sớm hơn để đặt vé", anh bày tỏ.

Tương tự, độc giả Hoàng Thoại (SN 1999, Đồng Tháp) cho biết cũng không đặt được vé xem nhóm nhạc nam đến từ Ireland vì truy cập trễ. Anh cho biết thời điểm anh vào website bán vé là 11h và số thứ tự xếp hàng lên đến 71.000 người, sau đó các hạng vé đều hết sạch.

Chị Trúc Mai (SN 1997, Thủ Đức) may mắn đặt thành công vé Westlife. Tuy nhiên, quá trình đặt vé gặp nhiều khó khăn vì website quá tải, hoạt động chậm. Chị Mai mua được 3 vé nhưng không liền kề nhau vì chọn không kịp.

Tình trạng "cháy vé" concert Westlife đang nhận được sự quan tâm trong cộng đồng khán giả Việt Nam. Trong các hội nhóm người hâm mộ bắt đầu xuất hiện các bài đăng "sang nhượng vé" với các mức giá cao.

Phía Ban Tổ chức cũng đăng thông báo về tình trạng giả mạo, "vé chợ đen" cảnh báo người hâm mộ: "Các giao dịch mua bán vé bên ngoài hệ thống chính có thể đối diện với nhiều rủi ro, bao gồm vé giả, vé đã qua sử dụng hoặc tranh chấp về giá trị và tính hợp lệ của vé. Ban Tổ chức và Ticketbox sẽ không chịu trách nhiệm đối với các giao dịch bên ngoài hệ thống chính".

Trước đó, ngày 21/9, Ban Tổ chức thông báo sẽ phát hành 15.000 vé xem concert Westlife. Mỗi tài khoản được mua tối đa 6 vé/lần ở tất cả hạng mức, thực hiện giao dịch trong 10 phút. Trong sơ đồ, Ban Tổ chức chia Sân vận động Thống Nhất (TPHCM) thành 8 khu, 100% là ghế ngồi.

Ban Tổ chức khuyến cáo khán giả nên trực tiếp mua vé bằng email cá nhân để tránh bị lừa đảo. Sau khi đặt thành công, hệ thống sẽ gửi mã QR của vé qua email, sử dụng thay cho vé cứng.

Thông tin nhóm nhạc Westlife tổ chức đêm nhạc tại Việt Nam được thông báo vào tối 19/9 trên fanpage chính thức của nhóm.

Chương trình nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn "The Wild Dreams Tour", diễn ra vào tháng 11 tới tại sân vận động Thống Nhất (TPHCM).

Westlife chia sẻ: "Việt Nam! Chúng tôi rất phấn khích được trở lại với chuyến lưu diễn "Wild Dreams" vào ngày 22/11. Vé sẽ được bán từ ngày 26/9. Đừng bỏ lỡ nhé!"

Nhóm nhạc Westlife được thành lập năm 1998, gồm 5 thành viên: Shane Filan, Mark Feehily, Kian Egan, Nicky Byrne và Brian McFadden.

Thập niên 2000, Westlife là một trong những nhóm nhạc nam hàng đầu thế giới với nhiều bản hit như My Love, Fool Again, I Lay My Love On You...

Tháng 10/2018, Westlife tái hợp với 4 thành viên sau 6 năm tan rã, Brian không tham gia.