Đau đầu tìm giải pháp khi ảnh nude của diễn viên kịch bị khán giả phát tán

Mới đây nhất, cảnh nude của nam diễn viên James Norton bị lộ (Ảnh: The Guardian).

Hiện tại, các nhà hát ở khu kịch nghệ West End, London, Anh, đang cân nhắc tới biện pháp tạm giữ điện thoại của khán giả trong lúc theo dõi các vở kịch sân khấu có cảnh khỏa thân, để tránh việc diễn viên dấn thân vì vai diễn, thực hiện những cảnh khỏa thân táo bạo trên sân khấu kịch, nhưng lại bị khán giả lén chụp hình và lan truyền trên mạng.

Mới đây, hình ảnh nam diễn viên James Norton khỏa thân khi tham gia vở diễn A Little Life đã lan truyền trên mạng, dù trước khi vở diễn bắt đầu, phía nhà hát đã có thông báo nhiều lần tới khán giả về việc cấm sử dụng các thiết bị để ghi lại hình ảnh của vở diễn.

James Norton không phải diễn viên đầu tiên bị chụp lén khi dấn thân thực hiện một cảnh khó trên sân khấu kịch. Hồi năm ngoái, nam diễn viên người Mỹ Jesse Williams cũng đã bị chụp lén khi thực hiện một cảnh khỏa thân khi tham gia vở diễn Take Me Out.

Thực tế, nhu cầu chụp hình lưu niệm khi đi xem một vở kịch sân khấu là có tồn tại trong số đông khán giả. Hầu hết mọi người đều mong muốn lưu lại những khoảnh khắc ấn tượng về vở diễn mà mình đã trực tiếp đến xem.

Thấu hiểu nhu cầu này của khán giả, một số nhà hát đã nói rõ về phân đoạn trong vở kịch phù hợp để các khán giả có thể thoải mái chụp hình, ghi hình. Động thái này vừa đáp ứng nhu cầu chụp hình kỷ niệm của khán giả, vừa giúp hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực có thể xảy ra khi khán giả sử dụng điện thoại trong lúc xem biểu diễn kịch nghệ.

Không ít nhà hát nhìn nhận rằng chính việc khán giả lan truyền thông tin về vở diễn trên mạng xã hội sẽ giúp nhà hát hấp dẫn được nhiều khán giả khác tìm đến xem vở diễn. Dù vậy, việc tìm ra được một giải pháp ổn thỏa cho việc sử dụng điện thoại bên trong nhà hát vẫn đang là một thách thức đối với những khu kịch nghệ nổi tiếng hàng đầu thế giới như Broadway (Mỹ) hay West End (Anh).