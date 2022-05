Nam diễn viên bị khán giả phát tán cảnh khỏa thân trên sân khấu kịch

Hình ảnh khỏa thân của Jesse Williams trên sân khấu kịch đã bị một khán giả ghi lén rồi phát tán trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận (Ảnh: New York Post).

Nam diễn viên Jesse Williams có cảnh khỏa thân trên sân khấu kịch Broadway, New York, Mỹ khi tham gia vở kịch "Take Me Out". Mới đây, hình ảnh khỏa thân của Jesse Williams trên sân khấu kịch đã bị một khán giả ghi lén rồi phát tán trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Sau sự việc, nam diễn viên Jesse Williams đã có những chia sẻ chính thức trong một cuộc phỏng vấn trên sóng truyền hình: "Những người thân quen với tôi đều tỏ ra sửng sốt, họ không tin nổi tôi lại có thể khỏa thân hoàn toàn trên sân khấu kịch. Giờ đây, hình ảnh tôi khỏa thân còn bị một khán giả ghi lén, rồi đem phát tán trên mạng, khiến cư dân mạng xôn xao bình luận.

Tôi chỉ nghĩ mọi người đang nghiêm trọng hóa vấn đề. Dù sao thì sự việc cũng đã xảy ra rồi. Tôi nhìn nhận mọi chuyện nhẹ nhàng. Mọi người cũng đang dành nhiều lời khen ngợi cho tôi đấy thôi, thực sự, tôi cũng muốn cảm thấy phấn khích về bản thân mình đôi chút, tôi sẽ suy nghĩ theo hướng đó".

Trong vở kịch "Take Me Out", Jesse Williams có một cảnh tắm khỏa thân trên sân khấu. Nội dung vở kịch xoay quanh một cầu thủ bóng chày đồng tính, anh quyết định sẽ công khai giới tính thật của mình với các đồng đội và trước truyền thông.

Nam diễn viên Jesse Williams có cảnh khỏa thân trên sân khấu kịch Broadway, New York, Mỹ khi tham gia vở kịch "Take Me Out" (Ảnh: New York Post).

Jesse Williams cũng cho biết rằng anh sẽ cố gắng để không đào sâu vào chuyện cảnh khỏa thân của mình trên sân khấu bị phát tán, bởi điều đó sẽ khiến anh cảm thấy bất an trong những lần tiếp theo bước lên sân khấu biểu diễn, trong khi cảnh khỏa thân này vẫn sẽ cần được tiếp tục thực hiện.

Jesse Williams cũng cố gắng tìm ra nét hài hước trong sự việc vừa xảy ra: "Trước đây, chưa từng có diễn viên nào xuất hiện khỏa thân trên sân khấu kịch bị phát tán hình ảnh. Đây là lần đầu tiên một sự việc như thế này được biết đến. Ít ra, tôi là người đầu tiên trải nghiệm việc này, tôi không bị đem ra so sánh với ai cả. Và sau sự việc này, tôi tin rằng mình sẽ không còn sợ bất cứ điều gì nữa".

Trong vài tuần trở lại đây, nam diễn viên Jesse Williams cho biết anh đã cảm thấy bình tĩnh hơn so với thời điểm vở kịch "Take Me Out" mới bắt đầu đến với công chúng.

Khi ấy, Jesse Williams lần đầu thực hiện những cảnh khỏa thân trên sân khấu kịch trước sự chứng kiến của đám đông khán giả, anh thừa nhận rằng bản thân đã cảm thấy rất lo lắng, căng thẳng mỗi khi chuẩn bị bước ra sân khấu thực hiện cảnh khó, nhưng rồi, anh đã tìm ra cách để thay đổi suy nghĩ của mình.

Trước sự việc lộ cảnh diễn khỏa thân của nam diễn viên Jesse Williams, nhà hát Second Stage đã chính thức đưa ra phát ngôn. Đây chính là nơi đang tổ chức các suất diễn của vở "Take me Out" (Ảnh: New York Post).

Jesse Williams chia sẻ: "Tôi phải tự khiến cho bản thân mình cảm thấy phấn khích, tôi phải tự trấn an mình rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn. Tôi phải tin tưởng vào bản thân và mạnh dạn bước ra sân khấu. Dù đã nhiều lần làm tốt cảnh khó ấy, nhưng đôi khi tôi vẫn cảm thấy mất tinh thần, kỳ thực, đây là trải nghiệm đầu tiên của tôi trong việc khỏa thân trên sân khấu kịch.

Nhưng chính tôi cũng đã luôn chờ đợi một trải nghiệm khiến mình phải run sợ, tôi muốn thử làm điều gì đó thách thức và khiến bản thân mình thấy sợ, bởi sau khi vượt qua được, tôi biết mình sẽ đổi khác, mình sẽ cảm thấy mình đang thực sự sống".

Trước sự việc lộ cảnh diễn khỏa thân của nam diễn viên Jesse Williams, nhà hát Second Stage đã chính thức đưa ra phát ngôn. Đây chính là nơi đang tổ chức các suất diễn của vở "Take me Out".

"Chụp ảnh khỏa thân của bất cứ ai mà không nhận được sự đồng ý của họ là một hành động đáng bị lên án và có thể gặp phải những hậu quả về mặt pháp lý. Việc phát tán những hình ảnh ấy trên mạng còn là một sự vi phạm không thể chấp nhận được, hành động ấy đã làm hủy hoại niềm tin giữa diễn viên và khán giả trong cộng đồng những người yêu kịch nghệ", đại diện nhà hát nói.

Khi vào xem vở kịch này, tất cả khán giả được yêu cầu cất điện thoại và các thiết bị điện tử vào trong một chiếc túi thông minh, chiếc túi này sẽ chỉ có thể mở ra bằng thiết bị chuyên dụng khi khán giả rời khỏi nhà hát. Dù vậy, vẫn có khán giả "lách luật" và lén ghi hình trong khu vực biểu diễn.

Trailer giới thiệu vở kịch "Take Me Out" (Video: Second Stage).

Sau sự việc, một số tổ chức bảo vệ quyền lợi của diễn viên cũng đã lên tiếng thể hiện sự lên án đối với hành vi của khán giả thiếu ý thức, đồng thời yêu cầu công chúng không tiếp tục phát tán hình ảnh và clip thêm nữa.

Về nam diễn viên người Mỹ Jesse Williams (hiện 41 tuổi), anh vốn được biết tới với vai diễn trong bộ phim truyền hình "Grey's Anatomy" và những bộ phim điện ảnh như "The Cabin in the Woods" (2012), "The Butler" (2013) và "Band Aid" (2017). Về cuộc sống riêng, Jesse Williams đã đi qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có hai người con.