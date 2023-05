"Đất rừng phương Nam" hé lộ bối cảnh, fan bất ngờ với nhân vật bé An

Đoạn video mở đầu với cảnh mẹ của An (diễn viên Hồng Ánh đóng) hớt hải tìm con giữa dòng người. Tiếng hét "An ơi, má nè con" và tiếng An đáp lại bị át bởi tiếng súng trong bối cảnh loạn lạc đầu thế kỷ 20.

Cảnh mẹ bé An tìm con trong video "nhá hàng" phim (Ảnh: Chụp màn hình).

Phần sau video mở ra bối cảnh miền Tây xưa với không khí buồn bã. Cậu bé An (bé Hạo Khang đóng) xuất hiện bên một người anh mới quen, được người này đề nghị dẫn đi tìm người thân. An nói: "Má dẫn em đi tìm cha", sau đó video khép lại trong cảnh An đơn độc chèo xuồng giữa sông nước. Lời hát quen thuộc trong bản nhạc Bài ca đất phương Nam (nhạc phim bản truyền hình năm 1997) vang lên, hành trình tìm cha của bé An chính thức bắt đầu.

Những hình ảnh đầu tiên về phim được phần lớn khán giả đánh giá tích cực. Người xem ấn tượng trước diễn xuất chân thật của Hồng Ánh. Vai bé An cũng được dự đoán là điểm sáng của phim, gợi nhớ đến hình ảnh bé An trong bản truyền hình cách đây 26 năm (Hùng Thuận đóng).

Cảnh sông nước miền Tây trong video đầu tiên của "Đất rừng phương Nam" (Ảnh: Chụp màn hình).

An chèo thuyền, bắt đầu hành trình tìm cha (Ảnh: Chụp màn hình).

Khán giả ghi nhận Đất rừng phương Nam có sự đầu tư về bối cảnh. Ê-kíp sản xuất cho biết đoàn phim đã đi qua 6 tỉnh Nam bộ bao gồm: TPHCM, Đồng Nai, An Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng và Trà Vinh, tái hiện thời kỳ Pháp thuộc và tinh thần đấu tranh của người dân nơi đây để bảo vệ vùng đất cha ông để lại.

Nói về điều này, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chia sẻ: "Bản thân tôi là một người con miền Nam nhưng phải đến khi quay phim, được lăn lộn vào từng tấc đất ở miền đất này, tôi mới thấm hết những tinh hoa, những khác biệt của các địa danh khác nhau. Tôi hy vọng Đất rừng phương Nam sẽ đem đến những thước phim đẹp nhất về vùng đất này".

Poster phim gây ấn tượng về mặt thị giác cho khán giả (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Trước đó vào sáng 9/5, Đất rừng phương Nam cũng nhận được sự quan tâm khi tung poster đầu tiên. Bức ảnh gây xúc động mạnh khi khắc họa sự mất mát với khoảnh khắc mẹ bé An đang ôm chặt con giữa dòng người chạy loạn.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, phim dự kiến ra rạp vào 20/10 năm nay.