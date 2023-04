Số phận dàn sao "Đất phương Nam": Thằng Cò chạy xe ôm, Võ Tòng lang bạt

Thời gian qua, thông tin đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thực hiện dự án điện ảnh Đất rừng phương Nam thu hút sự chú ý của khán giả. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đoàn Giỏi, gợi nhớ tác phẩm truyền hình Đất phương Nam từng lên sóng năm 1997.

Nhiều khán giả bồi hồi nhớ lại ký ức về bộ phim truyền hình kinh điển một thời. Đất phương Nam kể cuộc sống của những người dân quê bình dị trong thời cuộc loạn lạc khi thực dân Pháp quay trở lại xâm chiếm Nam Bộ. Sau khi phát sóng, tác phẩm gây sốt, trở thành một trong những phim truyền hình bất hủ với nhiều thế hệ khán giả.

Sau 26 năm, dàn diễn viên Đất phương Nam đã có nhiều thay đổi, trải qua không ít thăng trầm, thử thách của cuộc sống...

Bé An - Hùng Thuận

Hùng Thuận sinh năm 1983, được khán giả biết đến qua vai diễn bé An trong Đất phương Nam. Khi phim lên sóng, hình ảnh bé An gan dạ, giàu tình cảm từng lấy đi nhiều nước mắt của khán giả.

Thành công của vai bé An đã đưa tên tuổi Hùng Thuận trở thành "sao nhí" nổi bật thời đó. Tuy nhiên, đây cũng là cái bóng lớn mà anh không thể vượt qua.

Bé An trong "Đất phương Nam" (Ảnh: Chụp màn hình).

Sau này, nam diễn viên chuyển sang ca hát, tham gia ban nhạc MBK. Anh cũng đóng một số bộ phim truyền hình như Hoa ngũ sắc, Cổng Mặt trời, Nàng dâu bất đắc dĩ, Dòng đời… Tuy vậy, sự nghiệp âm nhạc lẫn diễn xuất của anh vẫn mờ nhạt so với thời là "sao nhí". Bộ phim gần nhất Hùng Thuận tham gia là Nghiệp sinh tử, phát trên đài Truyền hình Vĩnh Long năm 2021.

Hùng Thuận kết hôn năm 2008 và có một con trai chung với vợ cũ. Sau khi cuộc hôn nhân kết thúc năm 2014, Hùng Thuận sống độc thân. Anh tự nhận mình là người "lận đận tình duyên". Sau những đổ vỡ tình cảm, nam diễn viên ngại tìm hiểu, hẹn hò. Thay vào đó anh dành thời gian cho công việc, chăm sóc mẹ và người thân.

Hùng Thuận ngày ấy - bây giờ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong một bài phỏng vấn năm 2018, Hùng Thuận từng chia sẻ cuộc sống mưu sinh của anh có nhiều khó khăn. Thu nhập từ việc đóng quảng cáo, đi hát, đóng phim, đi show truyền hình... không ổn định khiến nam diễn viên phải ở nhà thuê, chật vật kinh tế suốt nhiều năm. Hùng Thuận từng thử sức làm nhiều nghề tay trái như mở quán ăn nhưng việc kinh doanh của anh cũng không suôn sẻ.

3 năm gần đây, Hùng Thuận gây bất ngờ cho khán giả khi chuyển hướng làm "cò" bất động sản. Chia sẻ với phóng viên Dân trí hồi tháng 9/2022, anh cho biết từng bị trêu chọc khi rẽ hướng sang lĩnh vực khác. Tuy vậy, anh biết ơn những lời chê trách, gièm pha hay bình luận tiêu cực, bởi mọi thứ đối với anh đều là động lực để vươn lên.

Trong một cuộc trò chuyện với truyền thông hồi tháng 3 vừa qua, Hùng Thuận cho biết anh hiện vẫn ở nhà thuê nhưng không gian sống thoải mái, tiện nghi hơn. Mục tiêu của anh là năm nay hoặc năm tới sẽ mua được nhà.

Bác Ba Phi - Mạc Can

Nghệ sĩ Mạc Can tên thật Lê Trung Can, sinh năm 1945 tại Tiền Giang. Trong Đất phương Nam, nhân vật bác Ba Phi do Mạc Can thủ vai chiếm nhiều cảm tình của khán giả với hình tượng một ông già mặc áo bà ba, đầu quấn khăn rằn.

Con đường nghệ thuật của Mạc Can rất đa dạng. Ông từng hoạt động ở nhiều lĩnh vực như viết sách, đóng phim, biên kịch, làm ảo thuật, diễn hài... Năm 2005, nghệ sĩ nhận Giải A cuộc thi viết tiểu thuyết của Hội Nhà văn Việt Nam (cuốn Tấm ván phóng dao).

Nhân vật bác Ba Phi do Mạc Can thủ vai (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí hồi tháng 8/2022, Mạc Can cho biết sau hơn 50 năm làm nghệ thuật, cát-xê với ông vẫn không đủ sống. Nghệ sĩ cũng từng có nhiều năm cô đơn trong căn nhà thuê rộng hơn 20m2 và phải chống chọi với bệnh tật. Từ năm 2019 đến giữa năm 2020, ông nhiều lần nhập viện vì bị viêm loét dạ dày, thấp khớp, gút...

Mạc Can ở tuổi 77 (Ảnh: Quang Ninh).

Hiện tại Mạc Can sống trong căn phòng trọ tại quận Bình Tân (TPHCM), miệt mài kiếm sống bằng những đồng tiền ít ỏi từ việc viết bản thảo. Ở tuổi 80, nghệ sĩ vẫn muốn cống hiến cho nghệ thuật. Ông cảm thấy xúc động mỗi lần được khen diễn hay, có hồn. Gần đây nhất, vai diễn của ông trong Chuyện ma gần nhà (2022) được nhiều khán giả yêu thích.

Bà Tư Ù - Mai Thanh Dung

Diễn viên Mai Thanh Dung từng gây ấn tượng với vai bà Tư Ù trong phim Đất phương Nam. Ngoài việc diễn xuất, nữ nghệ sĩ còn là giảng viên môn Tiếng nói sân khấu của trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM.

Nhân vật bà Tư Ù trong "Đất phương Nam" (Ảnh: Chụp màn hình).

Nhiều năm qua, nghệ sĩ Mai Thanh Dung ngừng hoạt động nghệ thuật vì sức khỏe không đảm bảo. Hồi tháng 8/2022, ông xã qua đời để lại nỗi mất mát lớn cho bà.

Ở tuổi U70, Mai Thanh Dung đang phải chống chọi với bệnh tật. Bà mắc bệnh tim, bị trượt đốt sống lưng có nguy cơ bị liệt và chứng tổn thương gai thị có thể dẫn đến khiếm thị. Ngoài ra nữ nghệ sĩ còn mang thêm căn bệnh tiểu đường.

Gần đây, diễn viên Phi Phụng đến thăm Mai Thanh Dung. Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Phi Phụng cho biết sức khỏe của "bà Tư Ù" đã ổn định hơn so với trước. Dù mắc bệnh hiểm nghèo nhưng nữ nghệ sĩ luôn giữ tinh thần lạc quan và vui vẻ.

Lê Quang, Mai Thanh Dung và Hùng Thuận trong chương trình "Ký ức vui vẻ" năm 2019 (Ảnh: Ban Tổ chức).

Mai Thanh Dung hiện sống cùng người em họ trong một căn nhà nhỏ ở đường Huỳnh Mẫn Đạt (quận 5, TP HCM). Chuyện cơm nước hằng ngày của bà do người này lo liệu, chăm sóc. Gia đình con trai dù bận rộn công việc nhưng luôn chăm lo chu toàn cho bà.

Võ Tòng - Lê Quang

Trong Đất phương Nam, diễn viên Lê Quang vào vai ông Tư Võ Tòng - người nông dân kiên cường nhưng lại bị bọn cường hào hãm hại mà tan nhà nát cửa phải vào rừng U Minh săn cá sấu, bầu bạn với khỉ... Trên phim, hình ảnh Võ Tòng râu tóc dài, tay không giết cá sấu từng để lại ấn tượng sâu sắc với người xem.

Vì cái bóng của nhân vật Võ Tòng quá lớn, các vai diễn sau này của diễn viên Lê Quang lại không còn được khán giả đón nhận như vậy. Sau một loạt vai chính vẫn không có dấu ấn, nam nghệ sĩ chán nản, bỏ về quê buôn bán. Anh bươn chải mưu sinh và không ít lần rơi vào cảnh trắng tay.

Diện mạo thay đổi của Lê Quang sau 2 thập kỷ (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong cuộc trò chuyện với truyền thông năm 2015, Lê Quang từng bộc bạch: "Nghiệp diễn kỳ lạ lắm. Vì nó, tôi đã từ bỏ công việc nuôi sống gia đình để chạy theo đam mê rồi nó cuốn tôi vào vòng xoáy lúc nào không hay. Nghề này khắc nghiệt lắm. Nó khiến tôi rơi vào đường cùng, lang thang không nơi nương tựa".

Để kiếm thêm thu nhập lo cho vợ con, Lê Quang không ngại làm đủ nghề từ chạy xe ôm, nhiếp ảnh đến thu gom vải vụn để may thành thảm đem bán. Những năm gần đây, Lê Quang ngưng nghiệp diễn, chuyển sang ca hát theo lời mời từ các bầu show diễn tỉnh.

Thằng Cò - Phùng Ngọc

Phùng Ngọc sinh ra và lớn lên tại Bình Dương. Từ nhỏ, Phùng Ngọc đã theo một người bác lên Sài Gòn giúp việc nhà và đi theo phụ ông làm ảo thuật. Sau lần bén duyên nghiệp diễn với vai "thằng Cò" trong Đất phương Nam, anh tham gia một vài tác phẩm rồi dần dần vắng bóng màn ảnh nhỏ.

Trong một bài phỏng vấn, Phùng Ngọc cho biết anh nghỉ học từ năm lớp 9 rồi về Bình Dương làm nghề cắt tóc. Cuộc sống gặp nhiều khó khăn, anh phải làm nhiều nghề từ bảo vệ, hớt tóc đến bán quần áo vỉa hè, chạy xe ôm... để kiếm sống.

Phùng Ngọc đóng vai Cò, bạn thân của nhân vật bé An (Ảnh: Chụp màn hình).

Từng có thời gian, Phùng Ngọc sống lang bạt, rong ruổi từ Vĩnh Long, Cần Thơ, đến Đà Lạt, Bình Dương, TPHCM hay Phú Quốc để tìm việc làm. Thế nhưng, nơi nào anh cũng chỉ sống được 2-3 năm rồi lại rời đi.

Đời sống hôn nhân của Phùng Ngọc cũng không trọn vẹn. Năm 2004, anh kết hôn với một cô gái cùng quê, sau đó ly hôn vì cuộc sống bấp bênh, nghề nghiệp không ổn định.

Ngoại hình thay đổi của Phùng Ngọc (Ảnh: Chụp màn hình).

Hùng Thuận và Phùng Ngọc hội ngộ tại chương trình "Ký ức vui vẻ" năm 2019 (Ảnh: Ban Tổ chức).

Năm 2015, thông tin Phùng Ngọc bị hoại tử tay sau tai nạn, không có tiền chữa trị gây xôn xao truyền thông. Hùng Thuận là người đứng ra góp chi phí cho bạn điều trị và kêu gọi các nghệ sĩ quyên tiền hỗ trợ.

Năm 2019, Phùng Ngọc tái hợp dàn diễn viên Đất phương Nam trong chương trình Ký ức vui vẻ. Hiện tại anh vẫn sống nay đây mai đó, ít liên lạc với những bạn diễn cũ vì không muốn làm phiền đến mọi người.