Nguyễn Quang Dũng: "Mời Trấn Thành, Mai Tài Phến đóng phim, tôi bị bàn tán"

"Đất rừng phương Nam" dời lịch chiếu vì không muốn cạnh tranh

Nguyễn Quang Dũng tiết lộ bản điện ảnh Đất rừng phương Nam có nhiều thay đổi so với bản truyền hình trước đó. Đạo diễn vẫn giữ tính cách nhân vật, tuyến nhân vật, mục đích của nhân vật nhưng chi tiết anh có thay đổi. Anh cho rằng, tiểu thuyết và bản truyền hình có một quá trình dài, còn với bản điện ảnh thì phải chắt lọc hơn.

Theo Nguyễn Quang Dũng, bối cảnh là một phần quan trọng và cũng rất khó thực hiện trong dự án này. "Tất nhiên câu chuyện có hay đến mấy, diễn viên giỏi đến mấy mà vào một bối cảnh quá giả sẽ làm phá cảm xúc người xem. Với phim này, bối cảnh không làm nên tất cả nhưng nó là yếu tố làm cho khán giả mất tập trung", anh nói thêm.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và Trấn Thành ở sự kiện ra mắt phim (Ảnh: Ban Tổ chức).

Theo Nguyễn Quang Dũng, điều khiến anh áp lực nhất hiện tại chính là "thời gian". Ban đầu phim dự kiến chiếu vào Tết 2024, tuy nhiên ê-kíp đã thay đổi thời gian, rút ngắn thời hạn ra rạp.

Lý do đột ngột thay đổi ngày công chiếu được Nguyễn Quang Dũng chia sẻ: "Thay đổi lịch chiếu có nhiều lý do từ nhà sản xuất, nhà đầu tư. Vì Tết có rất nhiều phim mới, chúng tôi không muốn cạnh tranh thị trường với anh em.

Với một bộ phim có kinh phí lớn, tôi mong phim được mọi người đón nhận để nhà sản xuất có lời. Ít ra họ cũng cảm thấy có niềm tin đầu tư nhiều thì khả năng gỡ lại vốn cũng có. Riêng chuyện bị so sánh với phim khác, tôi không áp lực lắm vì cũng quen rồi. Nghề đạo diễn thì phim nào ra mắt cũng bị so sánh".

Nguyễn Quang Dũng cho biết trong quá trình thực hiện bản điện ảnh, đạo diễn Vinh Sơn - đạo diễn bản truyền hình Đất phương Nam - là người cố vấn trực tiếp cho anh.

"Bác Vinh Sơn có góp ý kịch bản, phân tích lý do vì sao bác sửa, thêm bớt nhân vật. Trước đây, tôi không phải là một đạo diễn có thế mạnh làm việc với trẻ em thì bác là người hướng dẫn cho các em, Trấn thành cũng hỗ trợ hướng dẫn cho những diễn viên mới. Tôi cũng thừa hưởng được những nghiên cứu của bác Vinh Sơn trước khi làm Đất rừng phương Nam", anh nói.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng (Ảnh: Ban Tổ chức).

Nguyễn Quang Dũng thừa nhận bản thân cũng từng chịu nhiều áp lực trước những lời khen - chê của dư luận. Tuy nhiên, hiện tại anh đã đối diện với nó một cách nhẹ nhàng.

"Khi phim hoàn thành, tôi biết bản thân còn thiếu sót điều gì, tuy nhiên tôi không hối tiếc vì biết mình đã cố gắng làm tốt nhất trong điều kiện cho phép. Tôi sẽ rút kinh nghiệm cho những dự án sau.

Tất nhiên lúc phim đang quay cũng có nhiều bình luận tiêu cực khiến tôi cũng bị tiêu cực theo. Nhưng sau vài tháng, tôi bình tĩnh lại và lắng nghe khán giả nhiều hơn", đạo diễn chia sẻ.

Theo Nguyễn Quang Dũng, trong lúc làm việc, anh, Trấn Thành hay các thành viên trong ê-kíp liên tục xảy ra tranh cãi.

"Tôi thì muốn nhiều ngày quay, họ thì thích ít ngày hơn. Tôi muốn có nhiều diễn viên hơn, nhiều đạo cụ hơn, nhiều tiền hơn, nhà sản xuất lúc nào cũng chặn lại... Có những đấu tranh đó, nhưng không phải đấu tranh cho ai đúng ai sai, cái chính là mình tìm ra phương án nào nó tốt nhất cho phim nên những chuyện đó đối với tôi hết sức bình thường", anh nói.

Lý do mời Trấn Thành, Tuấn Trần, Mai Tài Phến đóng phim

Nguyễn Quang Dũng nói, trước khi lên sóng và lúc công bố dàn diễn viên như Trấn Thành, Tuấn Trần, Mai Tài Phến... anh nhận không ít những lời bàn tán từ mọi người, lo sợ làm mất đi cái hồn của nhân vật. Tuy nhiên, đạo diễn sinh năm 1978 có niềm tin lớn về các diễn viên của mình và việc chịu áp lực từ dư luận là bình thường.

Anh lý giải: "Tôi có những lý do và góc nhìn của mình khi chọn những nhân vật đó. Tôi làm gì cũng mong khán giả đồng cảm. Những khán giả không đồng cảm có thể họ tưởng tượng khác mình hoặc mình chưa làm tới. Nhiệm vụ của tôi là cố gắng làm theo những gì con tim mách bảo".

Về vai Út Lục Lâm do Tuấn Trần đảm nhận, Nguyễn Quang Dũng giải thích: "Đây là một nhân vật rất đặc biệt và có hai mặt. Nó là một tên trộm nên sự đồng hành của Út Lục Lâm với bé An sẽ đem đến điều thú vị. Khán giả sẽ không biết bé An sẽ nghiêng về Út Lục Lâm hơn trở thành ăn trộm hay trở thành như thế nào".

Diễn viên Tuấn Trần (Ảnh: Ban Tổ chức).

Việc chọn Mai Tài Phến cho vai Võ Tòng được Nguyễn Quang Dũng giải thích rằng: "Thứ nhất, Mai Tài Phến gốc ở miền Tây, có một tinh thần miền Tây ở trong anh ấy. Thứ hai, Mai Tài Phến có một khả năng, kỹ năng đóng phim hành động rất là tốt.

Vấn đề khiến mọi người bàn tán là do anh ấy có vẻ đẹp trai quá. Tuy nhiên, lý do chọn Mai Tài Phến là vì nhà sản xuất có âm mưu muốn làm phần hai".

Trước ý kiến cho rằng việc Trấn Thành được vào vai bác Ba Phi vì là nhà đầu tư của phim, Nguyễn Quang Dũng cho biết chuyện ông xã Hari Won quyết định đầu tư cho phim xảy ra sau khi được mời đóng phim.

"Đầu tiên, đoàn phim mời Trấn Thành với cát-xê vừa phải vì phim này kinh phí cao. Nhưng khi Trấn Thành đọc kịch bản thấy có hứng thú nên mới đầu tư, hai chuyện không có liên quan lắm", đạo diễn 7X lý giải.

Mai Tài Phến chia sẻ về vai Võ Tòng (Ảnh: Ban Tổ chức).

Đối với Nguyễn Quang Dũng, Trấn Thành là một người làm nghề có chí hướng. Điều này thể hiện qua sự phát triển của nam nghệ sĩ ở các dự án phim.

Đạo diễn nói thêm: "Cậu ấy có sự quyết tâm với nghề nghiệp nên tôi rất là quý. Có thể mọi người sẽ nghĩ tôi bênh Trấn Thành do có đóng phim hay có đầu tư nhưng tôi nghĩ cậu ấy là một người làm nghề đáng quý".

Nguyễn Quang Dũng cũng cho biết thêm, phim vẫn có sự xuất hiện của nhân vật Út Trong, tuy nhiên vì ý đồ muốn gây tò mò của ê-kíp nên đến giờ vẫn giấu kín diễn viên đóng nhân vật này.

Thanh Phong