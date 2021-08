Vừa tuyên bố quyên tặng tài sản, Daniel Craig liền kiếm tiền... giỏi nhất

Dân trí Daniel Craig vừa tuyên bố rằng sẽ không để lại tài sản cho các con sau khi qua đời, ngay sau đó, nam diễn viên liền đứng đầu danh sách những ngôi sao điện ảnh kiếm bộn tiền trong năm 2021.

Một thập kỷ trước, các ngôi sao điện ảnh biết được vị thế của mình thông qua doanh thu của phim ngoài phòng vé.

Nhưng giờ đây, giữa bối cảnh nền tảng trực tuyến phát triển mạnh, cộng thêm những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 trên khắp toàn cầu, khiến hệ thống rạp chiếu tại nhiều quốc gia trở nên tê liệt, thành công của một ngôi sao lại dựa vào mức độ gây sốt của phim trên nền tảng trực tuyến.

Nền tảng trực tuyến và sự phát triển của công nghệ số đã làm thay đổi nhiều mặt trong lĩnh vực làm phim. Nhiều diễn viên ngôi sao được các nền tảng trực tuyến săn đón và sẵn sàng trả mức thù lao cao "khủng khiếp", để các ngôi sao này vui vẻ nhận lời tham gia diễn xuất cho các bộ phim chiếu độc quyền trên nền tảng trực tuyến.

Thù lao của diễn viên ngôi sao tham gia phim chiếu rạp vẫn thế...

Mức thù lao 20 triệu USD/phim điện ảnh chiếu rạp vẫn được xem là mức thù lao chuẩn mực trả cho những diễn viên ngôi sao kể từ năm 1996 đến nay.

Con số ấy vẫn đang tiếp tục được duy trì. Có thể kể tới những diễn viên ngôi sao vẫn đang tiếp tục nhận về mức thù lao này trong năm nay, như Sandra Bullock với phim "The Lost City of D" (2022), Brad Pitt với "Bullet Train" (2022), Chris Hemsworth với "Thor: Love and Thunder" (2022)...

Thực tế, con số thù lao ấy còn đang có dấu hiệu giảm đi, chẳng hạn, nam diễn viên Michael B. Jordan nhận về 15 triệu USD từ phim "Without Remorse". Nam diễn viên Keanu Reeves nhận về khoảng 12 - 14 triệu USD với phim "Matrix 4". Tài tử Tom Cruise nhận về 13 triệu USD từ dự án phim "Top Gun: Maverick".

Tài tử Chris Pine nhận về 11,5 triệu USD từ phim "Dungeons and Dragons" (2023). Nam diễn viên Robert Pattinson nhận về... 3 triệu USD từ phim "The Batman" (2022).

Thù lao của diễn viên ngôi sao tham gia phim chiếu trực tuyến tăng không ngừng

Thù lao của dự án phim chiếu rạp trả cho diễn viên ngôi sao đang ngày càng "lép vế" so với thù lao mà các nền tảng trực tuyến trả cho diễn viên danh tiếng.

Ví dụ đáng kể nhất của năm nay chính là tài tử Daniel Craig, nam tài tử này đã nhận về 100 triệu USD khi nhận lời tiếp tục xuất hiện trong hai phần phim tiếp theo của "Knives Out".

Phần phim gốc ra mắt hồi năm 2019 từng được chiếu ngoài rạp, nhưng một hãng phim trực tuyến đã chi ra hơn 450 triệu USD để được độc quyền chiếu hai phần phim tiếp theo trên nền tảng của họ.

Động thái "chịu chi" của các nền tảng trực tuyến đang khiến các hãng phim lớn vốn quen với cách phát hành phim ngoài rạp chiếu đang khá "đau đầu". Hiện tại, sự cạnh tranh giữa phim chiếu rạp và phim chiếu trực tuyến diễn ra gắt gao, cả về thị phần, đối tượng khán giả và các diễn viên ngôi sao.

Đứng ngay sau Daniel Craig về mức thu nhập khủng trong năm nay là tài tử Dwayne Johnson, anh nhận về 50 triệu USD từ dự án phim "Red One" đang được lên kế hoạch thực hiện cho một nền tảng trực tuyến khác.

Denzel Washington và Will Smith đều nhận về 40 triệu USD với vai diễn trong hai phim lần lượt là "The Little Things" (2021) và "King Richard" (2021). Phim sẽ được chiếu cả ngoài rạp và trên nền tảng trực tuyến.

Tài tử Leonardo DiCaprio và minh tinh Jennifer Lawrence lần lượt nhận về 30 triệu USD và 25 triệu USD từ dự án phim "Don't Look Up" (2021) thực hiện cho nền tảng trực tuyến.

Nữ diễn viên Julia Robert nhận về 25 triệu USD khi tham gia vào phim chiếu trực tuyến "Leave the World Behind". Nam diễn viên Ryan Gosling nhận về 20 triệu USD với vai diễn trong phim trực tuyến "The Gray Man".

Daniel Craig: Tài tử kiếm bộn tiền nhất năm 2021 vừa tuyên bố quyên tặng tài sản

Nam diễn viên Daniel Craig (53 tuổi) hiện có 2 người con từ hai cuộc hôn nhân, gồm con gái Ella (27 tuổi) từ cuộc hôn nhân đầu với nữ diễn viên Fiona Loudon (kết hôn năm 1992 - ly hôn năm 1994), và một cô con gái 3 tuổi cho tới giờ vẫn chưa tiết lộ tên, là kết quả trong cuộc hôn nhân thứ hai với nữ diễn viên Rachel Weisz (kết hôn năm 2011).

Trong cuộc phỏng vấn thực hiện mới đây, Daniel Craig cho rằng việc giàu có nhờ thừa kế "chẳng có gì thú vị hấp dẫn", vì vậy, nam tài tử sẽ không để lại tài sản cho các con: "Tôi từng được nghe một câu ngạn ngữ rằng nếu một người khi chết đi vẫn là người giàu có, vậy thì người đó đã thất bại rồi.

Đã có rất nhiều tỷ phú giàu có cam kết sẽ để lại toàn bộ tài sản hay một phần tài sản cho hoạt động từ thiện. Bản thân tôi cũng không muốn để lại nhiều tiền cho con cái mình. Tôi nghĩ việc nghiễm nhiên được thừa hưởng một gia sản và giàu có nhờ thừa kế chẳng có gì thú vị hấp dẫn cả. Tôi mong muốn mình sẽ từ bỏ được gia sản của mình và quyên tặng số gia sản ấy trước khi mình ra đi".

Daniel Craig nổi tiếng nhất với vai diễn điệp viên James Bond, dù trên phim nam diễn viên thể hiện rất đạt sự tỉnh táo, cứng rắn đúng chất điệp viên, nhưng Daniel Craig tự nhận rằng mình kỳ thực là một người đàn ông mềm yếu, dễ bị mủi lòng:

"Ngoài đời thực tôi không muốn hóa thân thành nhân vật nào cả, tôi thừa nhận mình là người giàu cảm xúc và có thể rơi nước mắt vì nhiều chuyện. Chỉ cần một đoạn quảng cáo cảm động cũng có thể khiến tôi rơi nước mắt".

