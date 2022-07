Dàn nghệ sĩ "Gặp nhau cuối tuần", người thân khóc nghẹn tiễn biệt Giang Còi

Nghệ sĩ Trà My được ví như "Trưởng đoàn" trong nhóm hài Quang Tèo - Giang Còi - Trà My vì sự chu đáo, chỉn chu. Sau tiểu phẩm đóng chung với Giang Còi, Quang Tèo tại "Gặp nhau cuối tuần", nhóm 3 nghệ sĩ như một đoàn kịch thu nhỏ. Họ đã đồng hành không biết bao nhiêu sân khấu. Ngoài đời, cũng chính Trà My là người đứng ra giúp đỡ Giang Còi khi anh nhập viện điều trị ung thư, kêu gọi các nghệ sĩ ủng hộ, san sẻ khó khăn với anh. Con gái nghệ sĩ Giang Còi thân thương gọi Trà My là "mẹ My" (Ảnh: Ngọc Quỳnh).