Quang Tèo ngậm ngùi trong Lễ viếng nghệ sĩ Giang Còi

Nghệ sĩ Quang Tèo từng xót xa cảm thán cho người bạn của mình: "Giang Còi, vất vả cả một đời. Chuyện tình duyên lận đận, lam lũ cảnh gà trống nuôi con, rồi phát hiện bệnh ung thư, giờ lại mất lúc giãn cách vì dịch bệnh thế này…".

Khi đó, vì dịch bệnh diễn biến phức tạp, tang lễ của nghệ sĩ Giang Còi chỉ có người thân tham dự và diễn ra vỏn vẹn trong 1 giờ 20 phút.

Sau gần một năm ngày mất của người bạn diễn ăn ý, trưa nay (18/7), Quang Tèo đã đến dự Lễ viếng đặc biệt tưởng nhớ nghệ sĩ Giang Còi tại Mê Linh, Hà Nội.

Nghệ sĩ Quang Tèo thắp hương cho người bạn diễn từng rất ăn ý với mình - nghệ sĩ Giang Còi (Ảnh: Toàn Vũ).

Trò chuyện với PV Dân trí, nghệ sĩ Quang Tèo cho biết, khi bạn thân qua đời vì bạo bệnh đúng lúc tâm dịch, anh em đồng nghiệp thương lắm mà không thể tới chia buồn cùng gia đình. Giờ đây, đến dự Lễ viếng, thắp nén tâm hương cho nghệ sĩ Giang Còi và động viên tinh thần các con của bạn, anh cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Quang Tèo cho hay, trong quá khứ, đạo diễn, NSND Khải Hưng chính là "nhịp cầu" chắp nối cặp bài trùng Quang Tèo - Giang Còi và bộ tứ Văn Hiệp - Quang Tèo - Giang Còi - Trà My.

Nghệ sĩ Quang Tèo cho biết, anh cảm thấy rất đau lòng khi người bạn thân qua đời (Ảnh: Toàn Vũ).

"NSND Khải Hưng rất tin tưởng tôi và anh Giang Còi. Chương trình "Gặp nhau cuối tuần" ngày đó quay liên tục, tuần nào cũng phát sóng. NSND Khải Hưng biết tôi và anh Giang Còi quá hợp cạ, chỉ cần một cái nháy mắt, hắt hơi cũng hiểu ý nhau nên đạo diễn chỉ cần đưa kịch bản, nói qua cốt truyện.

Kịch bản là phần xương còn tôi với anh Giang đắp thịt vào, gần như tung hứng. Nhiều lúc anh Khải Hưng phải hãm lại, anh bảo, cứ để chúng tôi diễn đến tối cũng không hết chuyện", nghệ sĩ Quang Tèo tâm sự.

Với nghệ sĩ Quang Tèo, những hồi ức về nghệ sĩ Giang Còi sẽ còn mãi (Ảnh: Toàn Vũ).

Sau gần một năm ngày mất, tro cốt của nghệ sĩ Giang Còi mới được về với gia đình (Ảnh: Toàn Vũ).

Ngày hôm nay, khi cặp bài trùng đã mất đi một vế, điều còn lại với nghệ sĩ Quang Tèo chính là những hồi ức đẹp. Còn với khán giả, đó là dấu ấn về một cặp đôi nông dân hay nhất, duyên nhất màn ảnh Việt.

"Nhóm hài Quang Tèo, Giang Còi, Trà My đi diễn bao nhiêu năm với nhau. Chị Trà My rất chu đáo. Tôi với anh Giang cứ đùa, chị Trà My là Đoàn trưởng, còn tôi với Giang Còi là hai Phó đoàn, hai ông cứ tranh nhau chức Phó 1, Phó 2. Đùa thế cho vui", Quang Tèo nhớ lại.

Quang Tèo kể: "Khi anh Giang Còi ra ngoại thành sống, tôi đã bảo anh ấy, hay về trong nội thành mua chung cư ở đi, nhưng anh Giang nói, anh ấy sống ở khu Mê Linh quen rồi. Về ngoại thành, anh gắn bó với ruộng vườn, ao cá và làm việc như một người nông dân thực thụ.

Nghệ sĩ là thế nhưng anh không có nhiều tiền tích lũy đâu, làm được đồng nào anh đổ vào làm ao hồ, nuôi gà nuôi chó, mua giống cây, mua chó gà… Mà không phải cái gì cũng thuê đâu, anh lao vào xây tường, trồng cây, nuôi chim, gà... Mình nhìn vào thấy lam lũ quá nhưng anh Giang Còi thích sống như thế".

Cặp bài trùng Quang Tèo - Giang Còi giờ đã mất đi một vế (Ảnh: Toàn Vũ).

Nghệ sĩ Quang Tèo không sao quên được buổi diễn cuối cùng với nghệ sĩ Giang Còi ở Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội. Lúc này nghệ sĩ Giang Còi đã bị mất tiếng.

"Tôi chỉ nghĩ anh Giang bị khản tiếng thôi. Tôi có lọ thuốc ngậm trị ho được một bác dược sĩ cho rất tốt, thấy anh Giang như vậy, tôi chia cho anh 2/3 lọ, ngậm trước khi ra diễn.

Sau này tôi mới biết, hóa ra do bệnh nên anh mới bị vậy. Suốt cả buổi, từ đầu đến cuối anh Giang nói không thành lời, chỉ có tiếng gió, anh ra hiệu nhưng vẫn cố gắng diễn đến cùng. Tôi nhớ mãi kỉ niệm đó, thương lắm. Anh mệt nhưng vẫn tỉnh táo, vui vẻ, cười tươi tắn", nghệ sĩ Quang Tèo xúc động nhớ lại.

Sau này, khi nghệ sĩ Giang còi phải nhập viện vì căn bệnh ung thư hạ họng, nghệ sĩ Quang Tèo đã tham gia diễn một số buổi đồng hành cùng các nghệ sĩ quyên góp giúp đỡ người bạn thân thiết.

Quang Tèo cho biết, nghệ sĩ Trà My là người đã trực tiếp đưa nghệ sĩ Giang Còi đi bệnh viện, làm mọi thủ tục cho anh. Cũng chính cô đứng ra kêu gọi anh em, bạn bè tổ chức các buổi diễn từ thiện kể trên.

Theo chia sẻ của Ngọc Anh - con gái nghệ sĩ Giang Còi, trong suốt một năm qua, thỉnh thoảng lại có các nghệ sĩ đến thắp hương cho cố nghệ sĩ tại nhà riêng.

Trao đổi với PV Dân trí, nghệ sĩ Trà My tâm sự, vì bận việc gia đình nên hôm nay cô chưa thể đến viếng người đồng nghiệp thân thiết nhưng sẽ có mặt vào ngày mai (19/7) để làm Lễ truy điệu, an táng nghệ sĩ Giang Còi. Trân trọng, biết ơn sự quan tâm, giúp đỡ của nghệ sĩ Trà My dành cho cha mình, Ngọc Anh thân thương gọi cô là "mẹ Trà My".

Một bức ảnh kỉ niệm của nghệ sĩ Quang Tèo, Trà My với nghệ sĩ Giang Còi (Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp).

Diễn viên Anh Tuấn (phim "Phố trong làng") đến thắp hương cho cố nghệ sĩ (Ảnh: Toàn Vũ).

Được biết, diễn viên Anh Tuấn là bạn của đạo diễn Hiếu Vick - con trai nghệ sĩ Giang Còi (Ảnh: Toàn Vũ).

Diễn viên hài Hồng Nguyên (ngoài cùng bên trái) đến viếng nghệ sĩ Giang Còi (Ảnh: Toàn Vũ).

Đạo diễn Mai Long - đạo diễn phim hài "Tết lo phết" (Giang Còi, Quang Tèo đóng) cũng có mặt tại Lễ viếng (Ảnh: Toàn Vũ).

Lễ viếng nghệ sĩ Giang Còi sau một năm ngày mất (Video: Toàn Vũ).