Cuốn sách biên niên sử về trà Việt bị làm giả, rao bán tràn lan mạng xã hội

Bức xúc sách bị làm giả

Trao đổi với phóng viên Dân trí ngày 3/5, Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam cho biết vừa nhận được một cuốn sách Văn minh trà Việt bản bìa mềm, do một độc giả gửi tới, vì người này "cảm nhận rõ có sự bất ổn khi cầm sách trên tay".

Văn minh trà Việt của tác giả Trịnh Quang Dũng được Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam in bìa cứng, phát hành vào tháng 1. Sách được bán hết ngay sau buổi giao lưu ra mắt ngày 18/4, hiện trong giai đoạn in nối bản.

Với việc chụp hình so sánh sách bìa cứng và bìa mềm 2 cuốn sách, NXB khẳng định bản bìa mềm mà độc giả gửi tới là bản sách in lậu.

NXB Phụ nữ Việt Nam công bố hình ảnh sách giả và sách thật cuốn "Văn minh trà Việt" (Ảnh: NXB cung cấp).

Trong loạt ảnh so sánh, sách thật có bìa cứng kèm bìa áo, in thông tin trong tay gấp và dây đỏ đánh dấu trang còn sách giả bìa mềm không kèm dây đánh dấu trang.

Sách thật có trang lót màu xanh lá trước và sau còn sách giả thì không; sách thật khổ to hơn hẳn sách giả (khổ sách thật là 16x24cm) và có tem của NXB ở bìa sau. Hình ảnh trong sách thật được in màu, trong khi sách giả in đen trắng.

"Dự kiến cuốn Văn minh trà Việt in nối bản sẽ được xuất xưởng vào ngày 8/5. NXB Phụ nữ Việt Nam sẽ có thông báo chính thức ngày phát hành tác phẩm in nối bản và thông báo các địa chỉ bán sách tin cậy để quý độc giả yên tâm ủng hộ sách thật", đại diện NXB thông tin.

Hình ảnh trong sách thật được in màu, trong khi sách giả in đen trắng (Ảnh: NXB cung cấp).

Đơn vị này nhấn mạnh sách in lậu, sách giả được rao bán công khai trên các trang mạng xã hội là thực trạng nhức nhối, chưa có giải pháp xử lý triệt để của ngành xuất bản nói chung và Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam nói riêng.

"Ngoài việc thông báo với các cơ quan chức năng về tình trạng sách giả, chúng tôi mong rằng độc giả cùng chung tay bảo vệ sách thật.

Đó là những cuốn sách được thực hiện đầy đủ các thủ tục xuất bản theo quy định của pháp luật, từ việc mua bản quyền đến các thủ tục cấp giấy phép in và phát hành", đại diện NXB cho hay.

Sách thật có trang lót màu xanh lá trước và sau còn sách giả thì không (Ảnh: NXB cung cấp).

Trước đó, bà Nguyễn Hoàng Diệu Thủy - biên tập viên tại Nhã Nam - cũng cho biết cuốn sách Thư cho em của tác giả Hoàng Nam Tiến đã bị làm giả chỉ sau một tháng phát hành. Ấn phẩm giả đã xuất hiện trên thị trường khiến độc giả mua nhầm.

Nữ biên tập viên khuyên độc giả cẩn trọng khi tìm mua Thư cho em đồng thời hướng dẫn cách phân biệt sách thật - giả trên thị trường.

Thứ nhất, giấy của bìa sách giả không đanh, không phủ bóng tít, ảnh nhân vật và chữ bị in nhòe nét.

Thứ hai, trong nội dung sách, các ảnh đều mờ, các box chữ sách giả để trắng chứ không có nền xám như sách thật.

Thứ ba, về kỹ thuật đóng sách, gáy sách thật sẽ có vết chỉ khâu. Trong khi sách giả không có chỉ khâu, chỉ là bôi keo thật dày vào gáy sách và dán, nên một thời gian ngắn là bong.

"Riêng phần chữ trong nội dung thì công nhận khó phân biệt, công nghệ làm giả giờ quá cao, chữ in rất nét", bà Thủy nói.

Cuốn sách "Thư cho em" của tác giả Hoàng Nam Tiến, do Nhã Nam phát hành, cũng bị làm giả trên thị trường (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Văn minh trà Việt

Cuốn sách dày 844 trang, viết về cuộc hành trình văn hóa uống trà trải dọc bề dày suốt hơn 5.000 năm của người Việt.

Tác phẩm gồm 4 chương trình bày về nguồn gốc xuất xứ của trà Việt và khẳng định Việt Nam là cội nguồn trà của thế giới bằng những luận chứng và tư liệu thuyết phục.

Chương 1 khắc họa biên niên sử trà Việt từ những cứ liệu quý giá, chắt lọc, truy xét kỹ lưỡng, khai thác qua nhiều nguồn thông tin: dữ liệu lịch sử, tư liệu khảo cổ, tác phẩm văn học, các truyền thuyết, phả lục và trên hết từ những nhân chứng, vật chứng sống còn đang hiển hiện.

Chương 2 là nghệ thuật thưởng trà độc đáo với sự song hành của hai phong thái: uống trà dân gian giải khát và nghệ thuật thưởng trà bác học - cung đình kiêu sa và tinh tế.

Chương 3 tôn vinh nghệ thuật và văn hóa trà Việt qua nền trà cụ Việt độc đáo với hình thái đa dạng: trà cụ dân gian bản địa, trà cụ cung đình.

Trà cụ dân gian không chỉ gắn liền với hơi thở làng quê mà còn ăn sâu bén rễ vào tất cả tầng lớp: từ cộng đồng cư dân nghèo khó đến tầng lớp trên giàu sang quyền quý, thậm chí cả ở giới tinh hoa.

Trong khi đó trà cung đình lại mang hơi hướng khác biệt hẳn, thể hiện sự tinh tế, độc đáo, chuyên biệt hóa cao và luôn ẩn chứa nét sáng tạo, sang trọng, kiêu sa của giới quý tộc Việt.

Bìa sách "Văn minh trà Việt" (Ảnh: NXB cung cấp).

Chương cuối kể về bề dày nghề khai thác, canh tác trà trải hơn 5.000 năm của dân tộc Việt vượt qua bao bão tố của lịch sử. Tất cả được tìm tòi, tái hiện thông qua những vùng trà huyền thoại, những đặc sản trà tinh khiết, cao sang chinh phục lòng người, khắc dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn bè toàn cầu.

Điểm đặc biệt của lần tái bản này là sau hơn 10 năm sưu tầm, tích lũy thêm nhiều tư liệu quý giá và đón nhận những phản hồi tích cực từ cộng đồng yêu trà Việt, tác giả đã bổ sung nhiều nguồn tư liệu và cứ liệu quan trọng để minh xác, khẳng định thêm về lịch sử văn hóa trà Bách Việt.

Chân dung trà Việt hội tụ từ văn hóa trà Bách Việt dần được sáng tỏ hơn bao giờ hết. Kho báu vô giá trà Shan Tuyết cổ thụ Việt đã xuất lộ suốt một dải vùng Tây Bắc sang Đông Bắc Việt Nam, kéo tới Tây Nguyên, thậm chí hiện diện ngay tại khu vực châu thổ sông Hồng.

Điều này chứng minh Việt Nam là một trong những "cái nôi" phát tích hiếm hoi của cây trà trên thế giới.

Cuốn sách mong muốn gửi tới độc giả thông điệp của người xưa về tác dụng của trà có thể gói gọn trong lời "sấm" dạy của thần y Tuệ Tĩnh: Trà khả thanh tâm giải nhiệt, ẩm nhất bát, vạn lự đốn tiêu - Trà làm cho tâm hồn sảng khoái, thanh nhiệt cơ thể, uống một bát vạn nỗi ưu phiền tan biến.