Cuộc đời truân chuyên của nữ diễn viên "Tuyệt đỉnh Kungfu - Sư Tử Hống"

Dân trí Trong "Tuyệt đỉnh Kungfu" (2004), vai bà chủ Bao Tô Bà của xóm trọ Chuồng Heo do nữ diễn viên Nguyên Thu đảm nhận để lại nhiều ấn tượng đặc biệt.

Trong "Tuyệt đỉnh Kungfu" (2004), vai bà chủ Bao Tô Bà của xóm trọ Chuồng Heo do nữ diễn viên Nguyên Thu đảm nhận để lại nhiều ấn tượng đặc biệt.

Ngay từ tạo hình của nhân vật đã rất hài hước, gương mặt, biểu cảm của Bao Tô Bà lúc nào cũng rất dữ tợn, khiến những người thuê trọ đều nem nép chào hỏi và nể sợ. Dù ghê gớm, dữ tợn là vậy, nhưng Bao Tô Bà lại luôn mặc những bộ đồ ngủ bằng ren rất... gợi cảm, đầu lúc nào cũng cuốn đầy lô, như thể bà cũng rất quan tâm tới chuyện "làm đỏm".

Mỗi lần bà bước xuống đường là dáng vẻ nghênh ngang, khệnh khạng, không ai biết rằng bà từng là cao thủ trong võ lâm, nắm giữ kungfu Sư Tử Hống, một thuở còn được biết tới với biệt hiệu... "Tiểu Long Nữ", thời thế thay đổi, "Tiểu Long Nữ" lựa chọn quy ẩn và trở thành bà chủ xóm trọ Chuồng Heo.

Nữ diễn viên đảm nhận vai Bao Tô Bà là Nguyên Thu, tên thật là Trương Chuyển Nam, sinh năm 1948. Để hợp tác với Nguyên Thu, Châu Tinh Trì đã nhiều lần đích thân tới gặp gỡ, mời mọc, năn nỉ, thuyết phục nhưng đều không thành công. Trong khi những người khác mong đợi được xuất hiện trong phim của Châu Tinh Trì, riêng Nguyên Thu lại "làm khó" ông như thế.

Nguyên nhân là bởi trước vai diễn bà chủ xóm trọ, Nguyên Thu đã có tới 18 năm "quy ẩn" không tham gia diễn xuất.

Từ khi còn nhỏ, Nguyên Thu đã theo học võ một cách bài bản

Từ khi còn nhỏ, Nguyên Thu đã theo học võ một cách bài bản, sau này, bà khởi nghiệp diễn viên đóng thế rồi dần dần được thăng hạng vai diễn vì có năng lực diễn xuất thực sự.

Năm 1974, Nguyên Thu từng xuất hiện với một vai phụ trong bộ phim làm về Điệp viên 007 - "The Man with the Golden Gun". Nguyên Thu được xem là "đả nữ" đầu tiên của dòng phim võ thuật Hoa ngữ. Dù danh tiếng của bà không bằng những "đàn em" như Dương Tử Quỳnh hay Huệ Anh Hồng, nhưng Nguyên Thu là nữ diễn viên võ thuật thực thụ đầu tiên của màn ảnh Hoa ngữ.

Bà từng theo học võ sư Vu Chiêm Nguyên. Nhóm đồ đệ khi ấy cùng lấy tên bắt đầu bằng chữ Nguyên để thể hiện lòng biết ơn sư phụ. Nguyên Thu là thành viên nữ duy nhất trong nhóm "Thất Tiểu Phúc" nổi tiếng của giới làm phim võ thuật Hoa ngữ, nhóm này gồm có 7 đồ đệ thành danh của sư phụ Vu Chiêm Nguyên.

Nổi tiếng nhất trong nhóm "Thất Tiểu Phúc" có Nguyên Long tức Hồng Kim Bảo, Nguyên Lâu tức Thành Long.

Nhiều thành viên trong nhóm học trò không tham gia nền công nghiệp làm phim, nhưng có 7 học trò với những cái tên như Hồng Kim Bảo, Thành Long, Nguyên Bưu, Nguyên Khuê, Nguyên Hoa, Nguyên Đức, Nguyên Thu rất được giới làm phim võ thuật Hồng Kông biết tới và ngưỡng mộ.

Trong phim "Tuyệt đỉnh Kungfu", Nguyên Thu đã đóng cặp với Nguyên Hoa (vai Bao Tô Công, ông chủ khu xóm trọ Chuồng Heo, chồng của Bao Tô Bà).

Trong phim "Tuyệt đỉnh Kungfu", Nguyên Thu đã đóng cặp với Nguyên Hoa (vai Bao Tô Công, ông chủ khu xóm trọ Chuồng Heo, chồng của Bao Tô Bà).

Vai diễn Bao Tô Bà đã đưa về cho Nguyên Thu giải Nữ phụ xuất sắc tại hai giải thưởng - Kim Mã và Bách Hoa - những giải thưởng uy tín hàng đầu trong nền công nghiệp làm phim Hoa ngữ. Điều này đã chứng minh cho năng lực của Nguyên Thu, cũng như tầm nhìn của Châu Tinh Trì.

Khi sự nghiệp đang thành công, "đả nữ" Nguyên Thu bất ngờ từ giã sự nghiệp diễn xuất để kết hôn hồi năm 1985. Lễ cưới của bà diễn ra giản dị và kín đáo. Chồng của Nguyên Thu khi đó là một nhân viên văn phòng, quen nhau 8 tháng thì họ quyết định tiến tới hôn nhân.

Cảm thấy sự nghiệp diễn xuất thế đã là đủ, Nguyên Thu rút khỏi nền công nghiệp làm phim để toàn tâm toàn ý chăm lo cho cuộc sống gia đình, lựa chọn làm người phụ nữ của gia đình và tận hưởng cuộc sống lặng lẽ hơn, tránh đưa lại những rắc rối, những sự nhòm ngó không đáng có cho gia đình.

Sau đó, bà có hai người con. Mặc dù đã từ bỏ sự nghiệp riêng thành công để dốc hết tâm sức cho cuộc hôn nhân này, nhưng sau cùng Nguyên Thu vẫn quyết định ly hôn bởi bà và bạn đời ngày càng nảy sinh nhiều mâu thuẫn, không thể hòa hợp. Đến khi xảy ra chuyện người chồng ngoại tình, Nguyên Thu đã đệ đơn ly hôn và được quyền nuôi hai con.

Lúc này, gánh nặng kinh tế càng đặt áp lực lên Nguyên Thu, bà đã phải nỗ lực rất nhiều để có thể nuôi hai con, bà lựa chọn lặng lẽ vật lộn với những khó khăn trong cuộc sống và cũng không quay trở lại giới làm phim để tìm kiếm những sự hỗ trợ.

Từ thuở bắt đầu làm phim, Châu Tinh Trì đã luôn muốn mời "đàn chị" Nguyên Thu tham gia diễn xuất nhưng đều không thành.

Từ thuở bắt đầu làm phim, Châu Tinh Trì đã luôn muốn mời "đàn chị" Nguyên Thu tham gia diễn xuất nhưng đều không thành. Tới năm 2003, Nguyên Thu đưa một người bạn đi thử vai cho dự án phim "Tuyệt đỉnh Kungfu" của Châu Tinh Trì. Bà không tham gia thử vai mà kiếm một chiếc ghế, ngồi vắt chân, điềm nhiên quan sát buổi thử vai, bình thản và nghênh ngang như một "chị đại".

Châu Tinh Trì quá ấn tượng nên tiếp tục thuyết phục bà tham gia dự án phim này. Dường như việc chứng kiến những hoạt động của đoàn phim đã khiến Nguyên Thu bị "đánh thức", bà cũng từng có một thời lăn lộn miệt mài trên phim trường, niềm đam mê trỗi dậy, lại cảm nhận được tấm thịnh tình của "đàn em" Châu Tinh Trì, nên lần đó, bà đồng ý tham gia phim.

Vai diễn Bao Tô Bà trong "Tuyệt đỉnh Kungfu" đã ngay lập tức làm nóng tên tuổi Nguyên Thu trở lại sau gần 20 năm bà rời xa nghề diễn. Để vào vai này, bà đã phải ăn rất nhiều để tăng gần 15kg trong vòng chưa đầy hai tháng.

Sau thành công với cú tái xuất trong phim Châu Tinh Trì, Nguyên Thu tiếp tục tham gia diễn xuất nhưng chủ yếu là để thỏa mãn niềm đam mê. Hiện tại, Nguyên Thu dành nhiều thời gian để hỗ trợ cho cuộc sống của hai người con đều đã trưởng thành. Bà giúp các con chăm sóc các cháu và tận hưởng niềm vui của một người bà.

Nguyên Thu là một nữ diễn viên có thực tài, nhưng bà chưa bao giờ bị say men danh tiếng hay tiền tài. Đối với bà, những vai diễn được khán giả đón nhận hay giải thưởng lớn không khiến bà quá "ham hố", dù vậy, nghiệp diễn vẫn luôn "đeo đuổi" bà như một định mệnh khiến bà dù muốn cũng không thể từ bỏ tuyệt đối.

Ngược lại, bà từng từ bỏ tất cả để vun đắp cho gia đình riêng, nhưng hạnh phúc vợ chồng bền lâu lại không mỉm cười với bà, nữ diễn viên đã sớm lựa chọn làm mẹ đơn thân.

Bích Ngọc

Theo Sohu/Baijiahao