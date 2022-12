Cuộc đời của Celine Dion phía sau ánh hào quang

Nhắc đến Celine Dion, hẳn nhiều người sẽ biết cô là nghệ sĩ hát tiếng Pháp có đĩa bán chạy nhất lịch sử. Sở hữu hàng loạt các bản "hit" quốc tế nhưng ca khúc ghi dấu ấn nhất của Celine có lẽ là My Heart Will Go On trong bộ phim Titanic.

Thế nhưng, phía sau ánh hào quang và sự tôn thờ của hàng triệu người hâm mộ, cuộc đời và những góc khuất của diva âm nhạc này có gì đáng chú ý? Đó là điều mà chắc chắn các fans của Celine, của Titanic hay của My Heart Will Go On đều không khỏi tò mò.

Chị Thu Trang - Phó TGĐ phụ trách Xuất bản của Tân Việt Books (phải) và nhà báo Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ tại buổi ra mắt sách (Ảnh: Ban Tổ chức).

Celine đã kể lại câu chuyện về cuộc đời mình trong cuốn hồi kí Celine Dion - Câu chuyện đời tôi, giấc mơ trong tôi. Cuốn sách vừa được ra mắt khán giả chiều 2/12 tại Hà Nội.

Là một fan của Celine Dion, chị Thu Trang - người trực tiếp mua bản quyền và tổ chức xuất bản cuốn sách Celine Dion - Câu chuyện đời tôi, giấc mơ trong tôi chia sẻ rằng, chị mê giọng ca của Celine Dion từ nhỏ.

Khi bắt đầu thực hiện cuốn sách này, chị nghĩ rằng cuốn sách chỉ phù hợp với những ai yêu giọng hát của nữ Diva. Nhưng sau đó, chị nhận thấy cuốn sách còn có cả những bài học yêu thương về gia đình, hôn nhân và cách con người vượt qua những khó khăn.

Đây được xem là cuốn hồi kí đầy ấn tượng về sự kiên trì, cống hiến và tận tụy, được kể lại dưới góc nhìn trung thực của một diva đã đắm chìm trong sự tôn thờ của hàng triệu người hâm mộ nhưng chưa bao giờ quên những gì đã đưa mình đến thành công. Đó cũng chính là cuốn sách dành cho bất cứ ai muốn biết về con người thật đằng sau giọng hát lôi cuốn, đầy nội lực của Celine Dion.

Theo cuốn sách Celine Dion - Câu chuyện đời tôi, giấc mơ trong tôi, Celine Dion sinh ra trong một đại gia đình yêu âm nhạc và có bố mẹ là người Canada. Vì là em út, Celine được bố mẹ và các anh chị cưng chiều hết mực. Celine may mắn được sở hữu một giọng hát trời ban. Ngay từ nhỏ, cô đã bộc lộ niềm đam mê ca hát bất tận của mình. Biết Celine thích ca hát và biểu diễn, cả gia đình đều cố gắng giúp cô hiện thực hóa ước mơ. Sân khấu đầu tiên trong đời của Celine chính là bàn bếp, và khán giả đầu tiên của cô chính là những người thân yêu của mình.

Bằng những câu từ gần gũi, chân thành chạm đến trái tim, cuốn sách đưa độc giả đồng hành cùng Celine Dion đi trên mọi nẻo đường, vào từng phòng thu, đến cả hậu trường để thấy được sự chăm chỉ và nỗ lực để tạo nên thành công của một giọng ca trời phú.

Thế nhưng, cuốn sách này không chỉ là một biên niên sử về những bước đột phá ban đầu và những dấu ấn trên con đường chinh phục đỉnh cao sự nghiệp, về những cuộc gặp gỡ khó quên với những huyền thoại của ngành âm nhạc, mà đây còn là một câu chuyện về tình yêu.

Trong cuốn sách này, Celine đặc biệt dành sự biết ơn sâu sắc tới mẹ cô - người hi sinh tất cả cho gia đình và Celine: "Sự ra đời của tôi được đánh đổi bằng ước mơ của mẹ. Tôi yêu mẹ rất nhiều. Thà rằng tôi không ra đời, để mẹ không phải chịu mất mát."

Cũng trong cuốn sách này, Celine kể lại một cách ấm áp và xúc động câu chuyện tình lãng mạn, vẫn luôn là niềm đam mê lâu dài nhất và niềm vui lớn nhất của cô: cuộc hôn nhân với Rene Angelil, người quản lý đồng thời là người bạn tâm giao của cô.

Celine đã nhắc về nỗi đau kinh hoàng mà cả hai cùng phải trải qua khi bác sĩ thông báo rằng Rene bị ung thư, và hành trình cùng nhau chiến đấu với căn bệnh này đã giúp củng cố mối quan hệ của họ như thế nào.

Bên cạnh đó, cô cũng chia sẻ niềm vui, sự lo lắng và những mong đợi đến nghẹt thở của họ khi hoàn thành ước mơ ấp ủ nhất của mình: làm cha mẹ...

Chị Thu Trang ký tặng sách tại sự kiện (Ảnh: Ban Tổ chức).

Đây là cuốn sách thứ ba nằm trong bộ sách hồi kí về các diva huyền thoại của thập niên 90 bao gồm: Ý nghĩa của Mariah Carey, Thương nhớ Whitney, và Celine Dion - Câu chuyện đời tôi, giấc mơ trong tôi.