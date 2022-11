Ra mắt ấn bản đặc biệt "Muôn kiếp nhân sinh" tập 2 bìa da

"Muôn kiếp nhân sinh" của GS. John Vu - Nguyên Phong, một hiện tượng xuất bản đặc biệt hiếm có của văn hóa đọc Việt Nam trong 2 năm vừa qua với 2 tập phát hành gần nửa triệu bản, đã chính thức được First News - Trí Việt chuyển ngữ sang tiếng Anh, với tựa đề "Many Lives Many Times". Điều đặc biệt đáng nói ở đây, chính Nguyên Phong là tác giả của bộ sách đặc biệt này - các tác phẩm trước đây, như "Hành Trình về Phương Đông" năm 1974 đều là phóng tác.

Chỉ tính riêng từ năm 2021 đến nay, First News đã phát hành hàng chục đầu sách về tâm linh. Trong đó, "Muôn kiếp nhân sinh" từ khi ra mắt đã được xem như một hiện tượng của văn hóa đọc. Điều này kéo dài trong hai năm liên tiếp, 2020 và 2021, cũng là giai đoạn cam go của dịch bệnh Covid trên toàn cầu với những hệ lụy khủng khiếp về kinh tế lẫn sức khỏe tinh thần.

"Muôn kiếp nhân sinh" tiếng Anh

"Muôn kiếp nhân sinh" với hàng trăm nghìn ấn bản được bán ra

Chín lần tái bản sau một tháng vừa ra mắt, đến nay, con số này đã đạt đến 18 lần với tổng cộng hàng trăm nghìn ấn bản đã được bán ra. Không một ai có thể chối cãi sức hấp dẫn đặc biệt của chủ đề tâm linh nói chung và "Muôn kiếp nhân sinh" nói riêng. Bên cạnh những chiêm nghiệm mang tính triết lý về luật Nhân quả và Luân hồi, bộ sách "Muôn kiếp nhân sinh" còn khuyến khích độc giả phát huy và thực hành những giá trị đạo đức bền vững trong đời sống cá nhân.

Trong "Muôn kiếp nhân sinh", những suy tư về luật Luân hồi và Nhân quả đã giúp trải nghiệm tiền kiếp của một doanh nhân người Mỹ thêm thú vị, huyền bí và kỳ ảo qua từng trang sách. Ra mắt giữa những ngổn ngang của đại dịch, "Muôn kiếp nhân sinh" đã được xem là món quà tinh thần trong suốt một thời gian dài. Tác phẩm dẫn dắt độc giả vượt thoát khỏi những bất an đời thường để kiên tâm nuôi dưỡng đời sống tinh thần bên trong.

"Muôn kiếp nhân sinh" bản đặc biệt

Dù chứa đựng một lượng kiến thức đồ sộ từ các lĩnh vực Tôn giáo, Khoa học, Lịch sử, Văn hóa nhưng "Muôn kiếp nhân sinh" lại dễ đọc, dễ hiểu bởi cách kể chuyện hấp dẫn, lồng ghép những thông điệp đạo đức, tâm linh gần gũi và sáng tỏ.

Bộ sách giúp ta nhận ra chính sự suy đồi đạo đức của mỗi cá nhân đã dẫn đến sự sụp đổ của hàng loạt các nền văn minh lớn, từ Atlantis đến Ai Cập cổ đại. Để giữ cho nền văn minh rực rỡ của nhân loại tránh khỏi vết xe đổ của tiền nhân, thì tu tâm dưỡng tính, sống tỉnh thức, yêu thương, bao dung là con đường duy nhất. Giống với ví von của Nguyên Phong trong cuốn sách, mỗi chúng ta tuy chỉ là một cánh bướm nhỏ bé và mong manh, nhưng nếu cùng nhau rung động thì có thể tạo nên những trận cuồng phong mãnh liệt để thức tỉnh nhân loại.

Nhằm tiếp tục nuôi dưỡng và lan tỏa các giá trị tinh thần của tác phẩm "Muôn kiếp nhân sinh", được sự ủng hộ của tác giả Nguyên Phong, công ty First News - Trí Việt tiến hành chuyển ngữ tác phẩm này sang 3 ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung, và tiếng Nga. Cũng nhân dịp tác phẩm được ra mắt với các ngôn ngữ khác, Giáo sư Raymond T. Yeh, người bạn của tác giả Nguyên Phong và là một trong những mối nhân duyên bắt đầu câu chuyện của tác phẩm, đã viết Lời giới thiệu cho cuốn sách, góp phần chuyển tiếp các giá trị nền tảng của nhân loại đến với bạn đọc ở khắp nơi trên thế giới.

GS. John Vu - Nguyên Phong

Ấn bản tiếng Nga và tiếng Trung sẽ được ra mắt trong thời gian sắp tới.

Từ tháng 10/2022, độc giả trong nước có thể tìm mua ấn bản "Muôn kiếp nhân sinh" tiếng Anh tại cửa hàng của First News - Trí Việt và các đơn vị phân phối khác như Fahasa, Tiki … Đặc biệt, với những độc giả ớ các nước có thể đặt mua ngay trên trang thương mại điện tử Amazon.

Cũng nhân dịp này, First News - Trí Việt đồng thời cho ra mắt ấn bản "Muôn kiếp nhân sinh" tập 2 bìa da. Cuốn sách lần này được First News kết hợp với Đông A gia công đặc biệt, kỳ công trong thời gian dài. Bìa ép nhũ vàng ngọn Hải đăng cùng cánh chim hải âu vượt sóng gió biển khơi, chính là một cuốn sách không thể thiếu trên kệ của những tín đồ sưu tầm sách.

Đặc biệt, 5 ấn bản có tên của GS. John Vu, Ngài Thomas, Giáo sư Raymond T. Yeh, Ông Nguyễn Văn Phước, First News - Trí Việt, cùng 13 ấn bản mang số 2, 6, 8, 10, 18, 28, 36, 55, 66, 68, 88, 96, 100, sẽ được First News tổ chức bán đấu giá để gây quỹ cho Học bổng Hạt Giống Tâm Hồn. Số tiền đấu giá được lần này sẽ trao tặng cho những học sinh, sinh viên gặp khó khăn trong cuộc sống thông qua sự kết nối của nhà văn Nguyễn Bích Lan - tác giả của một trong những cuốn sách truyền động lực nổi tiếng, "Không gục ngã".