Cùng có phong cách sexy, tại sao Dolly Parton được khen, Madonna bị chê?

Màn biểu diễn của nữ ca sĩ gạo cội người Mỹ Dolly Parton trong giờ nghỉ giải lao tại trận đấu giữa hai đội bóng bầu dục - Dallas Cowboys và Washington Commanders - hôm thứ 5 tuần này đã để lại ấn tượng mạnh đối với công chúng Mỹ.

Sự kiện thể thao tổ chức tại thành phố Arlington, bang Texas, Mỹ. Dolly Parton xuất hiện trên sân khấu trong bộ đồng phục của các nữ hoạt náo viên cổ vũ cho đội chủ nhà Dallas Cowboys. Bà khoe vòng eo thon gọn và đôi chân săn chắc. Dolly Parton biểu diễn những bản hit đình đám trong sự nghiệp ca hát của mình, trong đó có ca khúc Jolene.

Màn biểu diễn của nữ ca sĩ gạo cội người Mỹ Dolly Parton mới đây để lại ấn tượng mạnh đối với công chúng Mỹ (Ảnh: Daily Mail).

Sau sự xuất hiện của Dolly Parton, cư dân mạng tại Mỹ đã xôn xao bình luận về diện mạo trẻ trung khó tin của bà Dolly Parton. Không ít người cho rằng nữ ca sĩ Madonna (65 tuổi) cần học tập nữ ca sĩ đàn chị Dolly Parton để có thể theo đuổi phong cách sexy mà không gây phản cảm.

Các fan cho rằng Dolly Parton thực sự có một sắc vóc đáng ngưỡng mộ, bà duy trì được một nền tảng thể lực thực sự vững vàng để có thể tiếp tục thực hiện những màn biểu diễn tràn đầy năng lượng.

Theo dõi tiết mục của Dolly Parton, nhiều fan cảm thấy họ được truyền cảm hứng để sống tích cực hơn, chăm sóc bản thân tốt hơn, để có một tuổi già đẹp đẽ như Dolly Parton. Nhiều fan bày tỏ hy vọng khi họ ở tuổi của bà Dolly Parton, họ vẫn có thể làm điều mình thích giống như bà.

Thực tế, thế hệ khán giả trẻ tại Mỹ không phải ai cũng biết rõ về nữ ca sĩ Dolly Parton. Sau khi theo dõi phần biểu diễn của bà tại sự kiện thể thao, không ít fan trẻ tuổi bày tỏ sự choáng ngợp khi lên mạng tìm kiếm thông tin và được biết rằng bà đã ở tuổi 77.

Madonna cũng theo đuổi phong cách sexy, dù vậy, nữ ca sĩ 65 tuổi thường bị phản ứng vì những màn vũ đạo đi theo hướng gợi dục (Ảnh: Daily Mail).

Trong khi Dolly Parton ăn vận sexy nhưng không bị phản ứng mà còn được nhiều fan ủng hộ nhiệt thành, nhiều người đã có sự liên hệ tới những tranh cãi bủa vây nữ ca sĩ Madonna. Madonna cũng theo đuổi phong cách sexy, dù vậy, nữ ca sĩ 65 tuổi thường bị phản ứng vì những màn vũ đạo đi theo hướng gợi dục.

Madonna còn bị cho là can thiệp thẩm mỹ quá nhiều, thường lạm dụng chỉnh sửa ảnh và theo đuổi phong cách trẻ trung một cách đầy ám ảnh. Những điều này khiến không ít fan trung thành của Madonna cảm thấy thất vọng về bà trong những năm trở lại đây.

Thực tế, Dolly Parton cũng gặp phải một số anti-fan chỉ trích phong cách "tắc kè hoa" của bà. Dù vậy, bà khẳng định rằng sau hàng thập kỷ theo đuổi phong cách "màu mè", bà vẫn cảm thấy hứng thú với phong cách này, bà cũng cho biết bản thân luôn tự tin sống đúng là mình, làm đúng theo những gì mình thích.

Dolly Parton cho biết bà rất sợ bị nhìn thấy khi không trang điểm, chính vì điều này mà nữ ca sĩ đi ngủ cũng vẫn giữ nguyên lớp trang điểm để đề phòng... trường hợp khẩn cấp: "Bạn không bao giờ có thể biết lúc nào thì chuyện trục trặc sẽ xảy ra, nên tôi vẫn giữ nguyên lớp trang điểm khi đi ngủ và sẽ tẩy trang vào sáng hôm sau, rồi trang điểm lại".

Dolly Parton thời trẻ (Ảnh: Daily Mail).

Nữ ca sĩ cũng thẳng thắn thừa nhận rằng khi còn trẻ, bà không thấy mình xinh đẹp, vì vậy bà đã tìm tới phẫu thuật thẩm mỹ: "Tôi đã làm những gì cần thiết để xây dựng sự tự tin cho mình".

Nữ ca sĩ gạo cội đã gắn bó trong hôn nhân với chồng - ông Carl Dean - suốt hơn 50 năm qua. Cặp đôi quen nhau năm 1964, họ kết hôn sau hai năm hẹn hò. Bà cho biết bản thân rất tự hào về cuộc hôn nhân của mình: "Đây là cuộc hôn nhân đầu tiên và cuối cùng trong cuộc đời của chúng tôi".

Cặp đôi không có con. Nói về điều này, nữ ca sĩ gạo cội từng chia sẻ: "Chồng tôi và tôi đối xử với nhau như trẻ nhỏ. Tôi được anh ấy nâng niu như một đứa trẻ và ngược lại, tôi cũng chiều chuộng anh ấy như một đứa trẻ. Tôi cho rằng việc không có con là một định mệnh trong đời tôi".

Dolly Parton từng nhận được 47 đề cử Grammy và giành về 9 giải (Ảnh: Daily Mail).

Dolly Parton từng tâm sự rằng chính vì mong muốn được tự do tuyệt đối trong sự nghiệp ca hát nên bà đã lựa chọn một cuộc hôn nhân không con cái. Dolly Parton cho biết bà sẽ cảm thấy rất tội lỗi nếu bà có con mà buộc phải để con ở nhà cho người khác chăm sóc, còn mình thì vẫn miệt mài với công việc bất kể giờ giấc và có thể còn thường xuyên đi lưu diễn ở xa.

Trong sự nghiệp ca hát, Dolly Parton có 25 ca khúc từng vươn lên tới vị trí đầu bảng xếp hạng ca khúc nhạc đồng quê của Billboard. Bà còn có 41 album từng lọt vào top 10 của bảng xếp hạng. Đây được xem là những thành tích đáng nể trong sự nghiệp của một nữ nghệ sĩ trong nền công nghiệp âm nhạc Mỹ.

Bà Dolly Parton từng nhận được 47 đề cử Grammy và giành về 9 giải. Dolly Parton sáng tác hơn 3.000 ca khúc trong đó có ca khúc nổi tiếng I Will Always Love You. Bà còn từng thử sức với diễn xuất và nhận được những lời khen ngợi.