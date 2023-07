Cục Điện ảnh cấm chiếu phim "Barbie" vì có "đường lưỡi bò"

Trưa 3/7, chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, đơn vị này đã cấm chiếu phim Barbie ở Việt Nam.

"Hội đồng duyệt phim đã xem và đưa ra quyết định cấm chiếu phim này ở Việt Nam do vi phạm về "đường lưỡi bò". Chúng tôi có một Hội đồng làm theo quy định, nếu phim nào vi phạm thì sẽ bị "tuýt còi", ông Vi Kiến Thành nói.

Một cảnh trong phim "Barbie" (Ảnh: Warner Bros).

Theo đó, trên website các hệ thống cụm rạp lớn trong phim như Galaxy, CGV, phim bị gỡ bỏ lịch chiếu.

Barbie là bộ phim hài giả tưởng được lấy cảm hứng từ nhân vật Barbie của Mattel. Đồng thời, bộ phim cũng dựa trên cuốn sách hư cấu Reviving Ophelia của Mary Pipher (1994), được chắp bút bởi Greta Gerwig và Noah Baumbach, trong đó Greta Gerwig cũng kiêm vai trò đạo diễn chính. Phim do Margot Robbie vai thủ chính.

Trước đó, nhiều tác phẩm quốc tế có chứa hình ảnh "đường lưỡi bò" từng bị cơ quan chức năng xử lý. Vào tháng 3/2022, bộ phim Uncharted (tên tiếng Việt là Thợ săn cổ vật) đã bị cấm chiếu ở Việt Nam vì có hình ảnh vi phạm này.

Tháng 12/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phạt hành chính nhà phát hành CGV 170 triệu đồng vì Abominable (Everest: Người tuyết bé nhỏ) - phim hoạt hình có cảnh bản đồ "đường lưỡi bò".

Đầu tháng 7/2021, Netflix Việt Nam gỡ 6 tập Pine Gap - series gián điệp - sau khi cơ quan chức năng phát hiện phim có hình ảnh phi pháp.

Tháng 7/2020, phim Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta (Put your head on my shoulder) bị phát hiện có hình ảnh bản đồ "đường lưỡi bò" trên biển Đông. Sau khi Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và truyền thông yêu cầu rà soát, gỡ bỏ những thông tin sai lệch về chủ quyền Việt Nam, Netflix cắt cảnh có hình ảnh vi phạm.

Tháng 8/2020, phim Bà ngoại trưởng (Madam Secretary) cũng bị cấm chiếu vì vi phạm tương tự.