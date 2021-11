Có phim đạt doanh thu 858 triệu USD, điện ảnh Trung Quốc vẫn lỗ "nặng"

Dân trí Dù "Hồ Trường Tân" của tài tử Ngô Kinh trở thành phim ăn khách nhất thế giới năm 2021 khi thu 858 triệu USD doanh thu phòng vé nhưng bộ phim vẫn không cứu vớt tình cảnh buồn thảm của điện ảnh Hoa ngữ.

Hồ Trường Tân (The Battle at Lake Changjin) - bộ phim về đề tài chiến tranh của Ngô Kinh đã thu hơn 858 triệu USD doanh thu phòng vé. Với con số này, Hồ Trường Tân trở thành phim có doanh thu phòng vé lớn thứ hai trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc và vô địch về doanh thu thương mại của điện ảnh Hoa ngữ trong năm 2021.

Hồ Trường Tân (The Battle at Lake Changjin) đạt doanh thu hơn 858 triệu USD và trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất Trung Quốc năm 2021.

Bộ phim đang giữ kỷ lục về doanh thu phòng vé của điện ảnh Hoa ngữ chính là Chiến lang 2, một tác phẩm khác của Ngô Kinh với doanh hơn 870 triệu USD. So với nhiều bom tấn của Hollywood ra mắt trong năm 2021, con số mà Hồ Trường Tân đạt được cũng rất đáng nể. Bom tấn Shang-Chi và huyền thoại Thập Luân thu được 422 triệu USD còn F9: The Fast Saga (Fast and Furious 9) thu về 721 triệu USD.

Hồ Trường Tân được khán giả Trung Quốc ủng hộ vì là bom tấn có kỹ xảo hoành tráng với kinh phí 200 triệu USD, đồng thời có câu chuyện cảm động. Phim đề cập tới lòng yêu nước.

Bộ phim do ba tên tuổi đạo diễn lớn của Trung Quốc nhào nặn là Trần Khải Ca, Từ Khắc, Lâm Siêu Hiền cùng dàn diễn viên ăn khách như Ngô Kinh, Dịch Dương Thiên Tỉ, Đoạn Dịch Hoành, Lý Thần, Hồ Quân...

Bộ phim Xin chào, Lý Hoán Anh đạt doanh thu 822 triệu USD.

Được biết, sau thành công của phần một Hồ Trường Tân, nhà sản xuất đang xúc tiến thực hiện phần hai và lấy tên là Water Gate Bridge.

Ngoài Hồ Trường Tân với doanh thu 858 triệu USD, hai bộ phim khác của Trung Quốc cũng đạt doanh thu ấn tượng trong năm 2021 là Xin chào, Lý Hoán Anh với 822 triệu USD và Thám tử phố Tàu 3 với 633 triệu USD.

Tuy nhiên, sự thành công rực rỡ của Hồ Trường Tân vẫn không thể cứu nổi sự lao đao của thị trường điện ảnh Hoa ngữ. Một trong những nguyên nhân khiến ngành điện ảnh nước này bị ảnh hưởng chính là từ những chính sách kiểm soát mới với hoạt động nghệ thuật, giới nghệ sĩ được đốc thúc thực hiện từ tháng 8/2021.

Theo đó, lĩnh vực truyền hình của Trung Quốc đang phải gánh khoản lỗ khổng lồ vì nhiều dự án phim truyền hình, show truyền hình, điện ảnh không thể lên sóng, dừng thực hiện do các yêu cầu về nghệ sĩ, lệnh phong sát với giới nghệ sĩ nước này.

Bộ phim Thám tử phố Tàu 3 đạt doanh thu 633 triệu USD và lọt top 3 phim có doanh thu cao nhất Trung Quốc năm 2021.

Theo Sina, tổng thiệt hại ước tính với giới làm phim Trung Quốc lên tới hàng trăm triệu USD. Theo đó, khoảng 30 dự án truyền hình liên quan đến đề tài đam mỹ (phim đồng tính nam) như Hạo y hành, Phong hỏa lưu kim, Vai trái có cậu, Sơn hà biểu lý, Vực sâu, Đoạt mộng... không thể phát sóng do quy định hạn chế và cấm phim chuyển thể có chứa yếu tố đồng tính nam của Tổng cục Quảng bá và Phát thanh Truyền hình Trung Quốc.

Những nghệ sĩ như Triệu Vy, Trịnh Sảng, Ngô Diệc Phàm, Trương Triết Hạn... chịu ảnh hưởng của lệnh phong sát, khiến các tác phẩm truyền hình hay điện ảnh có sự góp mặt của họ cũng không thể lên sóng.

Dự án Thanh trâm hành mà Ngô Diệc Phàm đóng cặp cùng Dương Tử không thể ra mắt dù được đầu tư với kinh phí lên tới 78 triệu USD. Dự án Ngã tâm phi dương của nữ ca sĩ Mạnh Mỹ Kỳ cũng có nguy cơ không thể ra rạp do ảnh hưởng từ scandal tình cảm của cô.

Thanh Trâm Hành của Dương Tử và Ngô Diệc Phàm không thể ra mắt và chịu thiệt hại nặng nề vì bê bối của Ngô Diệc Phàm.

Theo số liệu của Cục quản lý điện ảnh Trung Quốc, tổng doanh thu phòng vé Trung Quốc đã đạt 42,5 tỷ nhân dân tệ và tiếp tục là một thị trường điện ảnh lớn trên thế giới.

Năm 2020, Trung Quốc có 47 bộ phim điện ảnh đạt doanh thu hơn 100 triệu nhân dân tệ. Tuy nhiên theo tờ Bloomberg, thị trường điện ảnh Hoa ngữ trong những tháng cuối năm 2021 và 2022 không mấy khả quả.

Kể từ khi dịch bệnh lại có dấu hiệu bùng phát vào tháng 8/2021, hơn 3000 rạp chiếu tại Trung Quốc đã phải đóng cửa để đảm bảo yêu cầu chống dịch bệnh. Nếu tình hình không khả quan, nhà sản xuất tại Trung Quốc sẽ phải cân nhắc trong việc phát hành các tác phẩm điện ảnh trong hai tháng cuối năm 2021.

Theo Global Times, các khán giả yêu điện ảnh Trung Quốc vẫn dành tình cảm đặc biệt cho những bộ phim sản xuất trong nước và hi vọng được tới rạp xem phim thay vì xem "lậu" trên các nền tảng trực tuyến.

