Có cần phân loại cảnh "nóng" thành đồng thuận và không đồng thuận?

Các nhà làm phim có cần phân loại cảnh "nóng" thành quan hệ tình dục đồng thuận hoặc không đồng thuận? (Ảnh: New York Post).

Consent Labs - một tổ chức phi lợi nhuận chuyên về việc nâng cao nhận thức trong quan hệ tình dục đồng thuận tại Úc - đang kêu gọi các nhà làm phim cần phân loại cảnh "nóng" thành quan hệ tình dục đồng thuận hoặc không đồng thuận, để người xem có nhận thức rõ ràng về đúng sai.

Ý tưởng này được đưa ra sau khi tổ chức Consent Labs thực hiện khảo sát đối với 1.000 người dân Úc trong độ tuổi từ 18 tới 44. Tổ chức này cho những người tham gia khảo sát xem những cảnh "nóng" trích ra từ các bộ phim truyền hình và điện ảnh, rồi yêu cầu người xem tự phân loại xem cảnh "nóng" của các nhân vật trong trích đoạn là quan hệ tình dục đồng thuận hay không đồng thuận.

Kết quả cho thấy có tới 57% người tham gia khảo sát không thể phân biệt được các nhân vật xuất hiện trong cảnh "nóng" đã quan hệ đồng thuận hay không đồng thuận.

Bà Angelique Wan, người đứng đầu tổ chức Consent Labs chia sẻ: "Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng người Úc rất muốn nâng cao nhận thức về quan hệ tình dục có đồng thuận, đặc biệt, nhiều người mong muốn con cái của họ sẽ được giáo dục tốt về điều này thông qua sự phối hợp của gia đình và nhà trường trong hoạt động giáo dục giới tính cho thanh thiếu niên.

Dù vậy, vẫn còn có nhiều sự lúng túng, cách định nghĩa giữa các cá nhân là khác nhau, dẫn tới những cách hiểu chưa chuẩn. Trong khi đó, việc phân loại cảnh "nóng" là một việc đơn giản, dễ làm đối với các nhà làm phim, nhưng lại là một sự bổ sung rất quan trọng và có ý nghĩa để trở thành một công cụ giáo dục hữu hiệu trong nhận thức về quan hệ tình dục đồng thuận".

Nụ hôn của hoàng tử và nàng Bạch Tuyết đã gây tranh luận trong vài năm nay (Ảnh: New York Post).

Bà Angelique Wan cũng đề cập tới những bộ phim hoạt hình dành cho trẻ nhỏ gây tranh luận trong vài năm trở lại đây. Chẳng hạn như nụ hôn của hoàng tử và nàng Bạch Tuyết, hay hoàng tử và nàng công chúa ngủ trong rừng, lúc hôn, các nàng công chúa đều đang chìm sâu trong giấc ngủ và không thể đưa ra phản ứng nào đối với nụ hôn của một nam giới xa lạ.

Một số chuyên gia giáo dục và cả phụ huynh đã lên tiếng cho rằng những chi tiết lãng mạn nhẹ nhàng xuất hiện trong truyện cổ tích dành cho thiếu nhi nghe qua có thể tưởng như vô hại, nhưng lại tiềm ẩn những thông điệp không còn phù hợp với đời sống xã hội hiện nay, khiến trẻ nhỏ không có được hình dung chính xác về cách biểu đạt tình cảm phù hợp.

Cũng có những ý kiến phản bác lại, cho rằng cách nhìn nhận này nghiêm trọng hóa vấn đề một cách không cần thiết, nhưng quả thực hiện tại, các công viên của Disney cũng hạn chế đưa hoạt cảnh hoàng tử hôn nàng Bạch Tuyết, hay hoàng tử hôn nàng công chúa ngủ trong rừng, vào trong các sắp đặt của họ, bởi nhà quản lý hiểu rằng đây là chi tiết gây tranh luận trong đời sống xã hội đương đại.

Đối với một số bộ phim tình cảm lãng mạn dành cho người lớn, trong cảnh "nóng", có những khi một phía tỏ ra phản kháng một cách không quyết liệt, dữ dội, sau đó, cảnh "nóng" vẫn tiếp tục diễn ra trên màn ảnh, để rồi người xem hình dung rằng đó hẳn là một tình tiết lãng mạn.

Nhưng trong đời sống xã hội hiện đại, ở một số quốc gia phương Tây, khi luật "only yes means yes" (tạm hiểu: chỉ khi nói đồng ý mới có nghĩa là đồng ý) được thông qua, quan hệ tình dục chỉ được xem là đồng thuận khi các bên cùng lên tiếng rõ ràng thể hiện sự đồng thuận.

Có cảnh báo, người xem sẽ hiểu cảnh "nóng" mình sắp được xem là có đồng thuận hay không (Ảnh: New York Post).

Việc một bên im lặng, hoặc không có sự phản kháng dữ dội trong lúc quan hệ tình dục, không thể cho là tín hiệu của sự đồng ý.

Như vậy, những cảnh "nóng" trên phim mà trong đó, một bên cứ thế... "lấn tới", hoàn toàn có thể trở thành một vụ kiện tụng ngoài đời thực, liên quan tới tội tấn công tình dục hay thậm chí là tội cưỡng dâm, với những hình phạt rất nặng có thể được tòa án đưa ra.

Bà Angelique Wan nhận định thêm: "Những cảnh "nóng" trên phim được dàn dựng để đưa thêm kịch tính vào cho phim, nhưng nhiều khi những gì diễn ra trên màn ảnh lại đưa đến cách hiểu sai về sự đồng thuận trong quan hệ tình dục.

Đó là lý do vì sao các nhà làm phim nên cân nhắc tới việc phân loại cảnh "nóng" theo cả hướng đồng thuận hay không đồng thuận để giúp nâng cao nhận thức cho người xem.

Có cảnh báo, người xem sẽ hiểu cảnh "nóng" mình sắp được xem là có đồng thuận hay không, có được chấp nhận trong chuẩn mực đời sống xã hội đương đại hay không. Nếu làm được điều này, thì đó là một bước tiến rất mạnh mẽ và có giá trị".