Chủ nhân bản hit 4,4 tỷ view "Gangnam Style" xô đổ nhiều kỷ lục với MV mới

Psy, cha đẻ của bản hit 4,4 tỷ view - Gangnam Style vừa có sự trở lại ấn tượng trong đường đua âm nhạc Kpop sau vài năm nghỉ ngơi, ở ẩn. Album Psy 9 đánh dấu sự trở lại sau 5 năm vắng bóng của nam ca sĩ xứ Hàn. Album có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Hwasa (Mamamoo), Crush, Jessi, Heize, Tablo (Epik High) và Sung Si Kyung.

That That là một trong những ca khúc nằm trong album thứ 9 của Psy và ra mắt khán giả toàn cầu trong tháng 5 này và nhanh chóng ghi danh vào những bảng xếp hạng âm nhạc uy tín của Hàn Quốc, thế giới.

Psy kết hợp với Suga của nhóm BTS trong MV "That That" (Ảnh: News).

Ngay khi mới được trình làng, That That đã lập tức nhận được nhiều lời khen và có lượng người xem tăng đột biến. Ca khúc này cũng lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ và đang đứng ở vị trí thứ 80. Billboard Hot 100 xếp hạng các bài hát phổ biến nhất trong tuần ở Mỹ, được đo lường bằng dữ liệu phát trực tuyến, phát sóng trên đài phát thanh và doanh số bán hàng.

That That cũng góp mặt trong top 5 của các bảng xếp hạng âm nhạc uy tín khác như Billboard Global 200 và Billboard Global Excl. Trước thành công mới, Psy đã gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ sự trở lại của anh.

Với thành tích đứng vị trí 80 trên bảng xếp hạng danh giá Hot 100, bản hit Psy đã vượt qua thành tích của Lisa (thành viên nhóm Blackpink). Theo đó, ca khúc B-side mang tên Money của Lisa từng đứng ở vị trí thứ 90 ở bảng xếp hạng Hot 100. Ngoài ra, bản hit Lalisa của cô cũng đã đứng ở vị trí 84 trên bảng xếp hạng này. Lisa đang là nữ nghệ sĩ solo Kpop thứ hai có nhiều hơn một ca khúc lọt top Hot 100.

Được biết, That That là bài hát thứ 5 của Psy có mặt trên bảng xếp hạng âm nhạc uy tín Billboard Hot 100. 10 năm trước, anh từng giành vị trí thứ hai trong 7 tuần với ca khúc đình đám Gangnam Style. Các ca khúc của Psy từng xuất hiện trong bảng xếp hạng âm nhạc uy tín này còn có Gentleman (năm 2013), Hangover (năm 2014) và Daddy (năm 2015).

Sau 5 năm tạm dừng sự nghiệp ca hát, Psy trở lại với album thứ 9 và MV "That That" đang rất thành công (Ảnh: Sina).

That That cũng đang đứng đầu tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc tại Hàn Quốc. Trên nền tảng Melon, bản hit đã giữ vững vị trí thứ 2, chỉ sau Still Life của nhóm Big Bang. MV That That cán mốc 100 triệu lượt xem chỉ 7 ngày sau khi phát hành. Bài hát cũng giành được vị trí thứ 61 trên bảng xếp hạng Official Singles Chart ở Anh, một bảng xếp hạng âm nhạc lớn ở châu Âu.

That That là sản phẩm âm nhạc hợp tác giữa Psy và Suga, thành viên của nhóm nhạc nam đình đám xứ Hàn - BTS. Suga còn làm nhà sản xuất và xuất hiện trong MV That That. Ca khúc mang âm hưởng Latin đầy sức sống và nhanh chóng thu hút cộng đồng người yêu nhạc trẻ xứ Hàn toàn cầu.

Psy ra mắt vào năm 2001 và được biết đến với các ca khúc Champion (2002), Father (2005), Right Now (2010). Rapper xứ Hàn trở thành một hiện tượng âm nhạc toàn cầu vào năm 2012 nhờ bản hit Gangnam Style.

Psy là nam nghệ sĩ có phong cách âm nhạc, trình diễn đặc biệt tại Hàn Quốc (Ảnh: Getty Images).

Nam ca sĩ xứ Hàn tự nhận mình là một kẻ lập dị, kẻ tâm thần trong âm nhạc. Và thực sự, chính sự khác biệt trong phong cách biểu diễn, chơi nhạc đã giúp Psy trở nên thành công.

Mới đây, trong chương trình My Little Old Boy, Psy đã kể lại việc anh mặc đồ bơi phụ nữ một mảnh và trình diễn gợi cảm khi biểu diễn ca khúc Single Ladies cách đây nhiều năm. Tiết mục này của rapper từng khiến khán giả chỉ trích.

Nhắc lại màn trình diễn gây tranh cãi, anh thừa nhận: "Khi mặc bộ đồ bơi đó, lòng tự trọng của tôi giảm đi rất nhiều. Vì vậy, tôi thường xé bộ quần áo và thay ngay sau khi biểu diễn. Khi tôi xỏ chân vào bộ đồ bơi đó, tôi thấy lạc lõng và buồn bã, chân tôi thậm chí không thể di chuyển".