Ca sĩ tự nhận là "gã tâm thần" khuynh đảo thế giới với bản hit 4,4 tỷ view

Cuối tháng 4/2022, Psy chính thức trở lại với thị trường âm nhạc thế giới với album thứ 9 mang tên Psy 9th cùng ca khúc chủ đề That That do Suga (thành viên nhóm BTS) đồng sản xuất. Đây là màn tái xuất của nam ca sĩ đình đám xứ Hàn kể từ album Psy 8th phát hành vào tháng 5/2017.

Psy trở thành hiện tượng toàn cầu với bản hit "Gangnam Style"

Psy là một cái tên đình đám của âm nhạc thế giới nói chung và âm nhạc xứ Hàn nói riêng. 10 năm trước, anh từng làm khuynh đảo cả thế giới với ca khúc vui nhộn Gangnam Style. Ca khúc sôi động cùng điệu nhảy ngựa đình đám đã trở thành hiện tượng toàn cầu. Với ca khúc này, chàng ca sĩ người Hàn Quốc được mời trình diễn, tham gia các cuộc phỏng vấn của truyền thông quốc tế.

Psy từng làm khuynh đảo thế giới với điệu nhảy ngựa trong ca khúc "Gangnam Style" (Ảnh: Naver).

Gangnam Style gửi gắm hình ảnh một nghệ sĩ khác biệt, độc đáo, nổi loạn và hài hước. Không sở hữu ngoại hình lộng lẫy, đẹp chuẩn mực như phần lớn các ca sĩ thần tượng của Hàn Quốc, Psy mang dáng vóc đậm đà, gương mặt không hoàn hảo nhưng vẫn có nét riêng. Chính sự không hòa lẫn đã giúp anh trở thành hiện tượng toàn cầu vào năm 2012 khi ca khúc Gangnam Style được trình làng.

Ca khúc nhanh chóng đạt con số một tỷ view người xem chỉ trong thời gian ngắn phát hành. Gangnam Style đến với hầu hết các đối tượng khán giả, đến với khu vực nông thôn hay thành thị. Và chỉ cần đúng một ca khúc này, Psy nghiễm nhiên bước chân vào hàng ngũ nghệ sĩ quốc tế.

Giai điệu vui nhộn, lời hát dễ nhớ, điệu nhảy ngựa độc đáo đã tạo nên một cơn sốt toàn cầu. Khán giả, người nổi tiếng hay chính trị gia như Britney Spears, Justin Bieber, Rihanna, cựu Tổng thống Mỹ Obama đều dành lời khen và cover điệu nhảy này.

Sau 10 năm, MV Gangnam Style của Psy đã cán mốc 4,4 tỷ view và trở thành một ca khúc kỷ lục của nền âm nhạc xứ Hàn. Hiện tại, đây vẫn là MV đạt thành tích cao nhất của Kpop và chưa có nghệ sĩ nào của Hàn Quốc có thể vượt qua.

Psy đã trở thành nghệ sĩ toàn cầu nhờ ca khúc "Gangnam Style" (Ảnh: News).

Dù sau Gangnam Style, Psy chưa có sản phẩm đủ sức vượt qua "cái bóng" lớn nhưng anh vẫn là một nghệ sĩ khó có thể thay thế của Hàn Quốc. Năm 2021, anh nằm trong danh sách 10 người Hàn Quốc có tầm ảnh hưởng nhất trong năm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc công bố.

Psy - Chàng ca sĩ khác biệt hay kẻ tâm thần của làng nhạc xứ Hàn

Khán giả và phương tiện truyền thông cho rằng, sự thành công của Psy xuất phát từ sự hài hước, sáng tạo và khác biệt. Đến khi trở thành "ông chủ" của một công ty giải trí - P Nation, Psy vẫn giữ tinh thần này. Các nghệ sĩ trực thuộc sự quản lý của P Nation đều là những gương mặt cá tính, nổi loạn như rapper Jessi, cặp đôi HyunA - Dawn, Crush, Heize…

Psy, sinh năm 1977, tên thật là Park Jae Sang. Anh từng giải thích, Psy là nghệ danh viết tắt từ chữ Psycho (nghĩa là tâm thần). Anh là con trai duy nhất của một gia đình tài phiệt quận Gangnam, khu vực giàu có bậc nhất Hàn Quốc. Anh được bố mẹ cho đi du học chuyên ngành Quản lý kinh tế tại Đại học Boston ở Mỹ.

Psy được xem là một cá tính âm nhạc khác biệt của Kpop (Ảnh: Getty Images).

Tuy nhiên, Psy thực sự lại nuôi mơ ước trở thành nghệ sĩ và thích thể hiện sự nổi loạn, cá tính riêng của mình. Trong những tháng ngày du học tại Mỹ, anh dùng tiền cha mẹ gửi để mua sắm nhạc cụ, nghiên cứu làm nhạc. Sau đó, anh bỏ học đại học Boston và theo học Học viện âm nhạc Berklee. Tuy nhiên, việc học tập nghệ thuật của anh không trọn vẹn.

Năm 24 tuổi, Psy quyết định bước chân vào giới giải trí Hàn Quốc bằng chính năng lực và cá tính riêng của mình. Anh không có lợi thế như hầu hết các nghệ sĩ thần tượng xứ Hàn vì ngoại hình lệch chuẩn, dáng vóc mập mạp. Điều anh sở hữu chính là đam mê âm nhạc và cá tính riêng trong nghệ thuật.

Năm 2001, anh phát hành album đầu tiên mang tên Psy From the Psycho World (Psy đến từ thế giới tâm thần) như một câu tuyên ngôn riêng cho con đường nghệ thuật của mình. Album không thành công về mặt thương mại và bị chỉ trích vì có nhiều ngôn từ không phù hợp với đại chúng.

Psy không bỏ cuộc, tiếp tục trình làng những album khác, vẫn mang màu sắc của "một gã tâm thần, không giống ai". Album thứ 3 mang tên Champion của Psy mang về cho anh giải thưởng âm nhạc đầu tiên trong sự nghiệp nhưng bản thân anh lại không được phần lớn công chúng Hàn Quốc hoan nghênh vì gu âm nhạc khác thường.

Psy thành công vì "sự không giống ai" của mình (Ảnh: Naver).

Truyền thông Hàn Quốc gọi Psy là "nam ca sĩ kỳ quái" bởi sự khác biệt. Psy cũng là nam nghệ sĩ dính bê bối đời tư của Hàn Quốc. Năm 2001, anh bị bắt vì tàng trữ ma túy và được tại ngoại sau khi nộp phạt. Anh phải đi nghĩa vụ quân sự 4 năm (trong khi phần lớn nghệ sĩ chỉ phải phục vụ trong quân đội 2 năm) sau khi bị phát hiện lén lút tham gia trình diễn kiếm tiền trong thời gian nhập ngũ.

Năm 2010, Psy gia nhập tập đoàn giải trí YG Entertainment (Hàn Quốc) sau khi xuất ngũ. Từ đây, con đường âm nhạc của nam nghệ sĩ sinh năm 1977 được định hướng chuyên nghiệp hơn. Hai năm sau, anh trở thành niềm tự hào của âm nhạc xứ Hàn và hiện tượng âm nhạc toàn cầu nhờ bản hit - Gangnam Style.

Khi Psy được vinh danh là ngôi sao toàn cầu và là niềm tự hào của giới giải trí xứ Hàn, anh từng chia sẻ: "Xã hội Hàn Quốc luôn đòi hỏi cao về mặt đạo đức đối với một số vấn đề. Tôi đã ba lần trải qua rắc rối lớn. Với các ca sĩ khác khi rơi vào tình huống này thường không thể quay trở lại".

Sự trở lại ấn tượng của Psy trong năm 2022 với "That That"

Năm 2019, anh thành lập công ty giải trí riêng mang tên P Nation nhằm quy tụ, đỡ đầu cho nhiều ngôi sao trẻ. Năm 2022, anh trở lại thị trường âm nhạc Hàn Quốc với hai MV Celeb và That That đều thuộc album Psy 9. Ngay lập tức các sản phẩm âm nhạc của anh lại trở thành tâm điểm của giới âm nhạc xứ Hàn.

Psy kết hợp với Suga (thành viên nhóm BTS) trong MV mới phát hành "That That" (Ảnh: Newsen).

Trong đó, ca khúc That That - một sản phẩm âm nhạc của Psy kết hợp với Suga (thành viên nhóm BTS) đạt 105 triệu view trên nền tảng YouTube chỉ sau 7 ngày phát hành. MV That That cũng chính thức trở thành MV nhạc trẻ xứ Hàn nhanh cán mốc 100 triệu view trên YouTube trong năm 2022.

Theo dự đoán của khán giả và truyền thông xứ Hàn, That That nhiều khả năng sẽ tiếp tục lập thêm nhiều kỷ lục mới về lượt xem trong thời gian tới. Sản phẩm cũng là MV thứ 8 của Psy vượt qua con số 100 triệu lượt xem sau Gangnam Style, Gentleman, Hangover, Daddy, New Face, I Luv it và Oppa is Just My Style (phiên bản khác của MV Gangnam Style có sự góp mặt của nữ ca sĩ HyunA).

Ca khúc That That cũng giành được hạng nhất trên bảng xếp hạng nhạc số Hàn Quốc, dẫn đầu bảng xếp hạng iTunes ở nhiều thị trường như Mỹ, Nhật Bản, Canada. Album Psy 9th cũng đạt vị trí quán quân trên bảng xếp hạng iTunes Top Albums ở Indonesia, Singapore, Đài Loan…

Ngoài Suga (thành viên của nhóm BTS), album Psy 9th của Psy còn có sự góp giọng của nhiều giọng ca nổi tiếng xứ Hàn như Sung Si Kyung, Heize, Jessi, Hwasa (nhóm Mamamoo), Crush và Tablo.