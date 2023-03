Cô gái được mời lên sân khấu tương tác với nam ca sĩ Chris Brown trong màn nhảy múa nóng bỏng mới đây (Ảnh: Daily Mail).

Hiện tại, nam ca sĩ người Mỹ Chris Brown đang thực hiện tour lưu diễn quốc tế Under the Influence. Lúc này, Chris Brown đang lưu diễn qua nhiều thành phố Châu Âu và hiện tại dừng chân ở Anh. Trong các đêm nhạc của tour Under the Influence, Chris Brown luôn có màn tương tác nóng bỏng với nữ khán giả. Nam ca sĩ sẽ mời một fan nữ bước lên sân khấu để cùng hợp tác biểu diễn.

Đầu tháng 3 này, khi biểu diễn tại Berlin (Đức), Chris Brown đã ném điện thoại của một fan nữ sau khi thấy fan nữ này liên tục lấy điện thoại ra ghi hình và không tương tác nhiệt tình với mình trên sân khấu.

Đến giữa tháng 3, khi Chris Brown lưu diễn qua một số thành phố tại Anh, nam ca sĩ lại gây tranh cãi trong dư luận Anh vì màn tương tác nóng bỏng bị nhiều bậc phụ huynh đánh giá là gợi dục, có thể gây tác động xấu tới cách hành xử của thanh thiếu niên.

Mới đây nhất lại xảy ra thêm một sự cố, câu chuyện này đang lan truyền trên mạng xã hội, xoay quanh một cặp đôi chia tay chỉ vì cùng đi xem show của Chris Brown. Cô gái được mời lên sân khấu tương tác với nam ca sĩ trong màn nhảy múa nóng bỏng.

Bạn trai của cô cùng đi xem show với cô, anh này cảm thấy khó chấp nhận những gì diễn ra ngay trước mắt mình. Người đàn ông này sống tại Anh có tài khoản mạng xã hội tên là Dashthelith. Dash đã chia sẻ nỗi tức giận của mình với cộng đồng mạng và cho biết rằng anh và bạn gái đã chia tay ngay sau đêm nhạc.

Chris Brown gây lùm xùm vì biểu diễn gợi dục: Một fan nữ bị bạn trai bỏ (Video: Dashthelith/TikTok).

Dash chia sẻ video clip ghi lại cảnh Chris Brown và bạn gái nhảy múa nóng bỏng trên sân khấu rồi bình luận: "Tôi mua vé ở hàng ghế đầu cho bạn gái, chúng tôi cùng đi xem Chris Brown biểu diễn. Bây giờ, tôi chỉ muốn nhận lại 500 bảng tiền vé và người bạn gái mà tôi từng biết".

Sau đó, người đàn ông này còn cập nhật thêm tới những người quan tâm tới câu chuyện này: "Tôi không còn gắn bó với người bạn gái này nữa. Sau cùng, cô ấy vẫn khẳng định bản thân mình không làm gì sai".

Câu chuyện này đang lan truyền trên mạng, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Không ít người cho rằng cả cô gái và nam ca sĩ Chris Brown đều không có được sự tế nhị trong cách thức hành xử, khiến một mối quan hệ tình cảm đổ vỡ theo cách "không đáng".

Khi thấy cô gái đi cùng với một nam giới, đáng lẽ Chris Brown nên hỏi về mối quan hệ giữa hai người trước khi mời cô lên sân khấu tham gia màn tương tác biểu diễn nóng bỏng.

Ngoài ra, cô gái cũng có thể từ chối lời mời một cách lịch thiệp bởi cô đang đi cùng với bạn trai. Màn tương tác nóng bỏng trên sân khấu đã trở thành một chi tiết quen thuộc trong các đêm nhạc của Chris Brown khi thực hiện tour Under the Influence. Nhiều khả năng, cô gái cũng đã biết trước về tính chất của màn tương tác nóng bỏng này.

Vậy nhưng, cô gái nhận lời và khi bước lên sân khấu, cô còn tương tác khá... nhiệt tình. Hậu quả là mối quan hệ tình cảm của cô và bạn trai đổ vỡ ngay sau khi cặp đôi cùng đi xem đêm nhạc.