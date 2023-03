Chris Brown giật lấy chiếc điện thoại của fan nữ rồi ném về phía đám đông khiến tất cả cùng sửng sốt (Ảnh: Daily Mail).

Nam ca sĩ người Mỹ Chris Brown (33 tuổi) vừa có đêm nhạc tại Berlin (Đức) diễn ra trong tuần này. Trong một tiết mục biểu diễn có màn nhảy múa nóng bỏng, Brown đã mời một fan nữ bước lên sân khấu để cùng biểu diễn với mình.

Sau khi thấy fan nữ này liên tục lấy điện thoại ra ghi hình, Brown đã thẳng tay giật điện thoại từ tay fan nữ rồi ném ra xa. Hành động này gây phẫn nộ trên mạng xã hội bởi điều này có thể gây nên nhiều tổn hại cho fan nữ bị anh ném điện thoại. Ngoài ra, chiếc điện thoại bị ném ra xa với lực mạnh có thể gây chấn thương cho khán giả bên dưới.

Những đoạn clip được khán giả có mặt tại đêm nhạc ghi lại cho thấy Chris Brown muốn thực hiện một màn nhảy múa gợi cảm với fan nữ, anh đã nhiều lần tỏ ý muốn cô cất điện thoại đi để cùng hợp tác với mình thực hiện tiết mục, nhưng fan nữ quá hứng thú với việc ghi lại khoảnh khắc đặc biệt và không thực sự hợp tác với Chris Brown trong tiết mục ngẫu hứng.

Chính lúc này, Chris Brown giật lấy chiếc điện thoại của fan nữ rồi ném về phía đám đông khiến tất cả cùng sửng sốt. Khi kết thúc đêm nhạc, fan nữ được một khán giả tìm đến và trao trả lại điện thoại. Không rõ tình trạng của chiếc điện thoại lúc được trao trả lại cho chủ nhân ra sao.

Nam ca sĩ gây phẫn nộ vì thẳng tay ném điện thoại của fan nữ (Video: Daily Mail).

Sau sự việc, nam ca sĩ 33 tuổi bị chỉ trích nhiều vì hành vi quá khích. Dù vậy, cũng có không ít người lên tiếng chỉ trích fan nữ. Họ cho rằng fan nữ đã được mời lên sân khấu để hợp tác biểu diễn nhưng không thể hiện tinh thần hợp tác trong tiết mục tương tác ngẫu hứng. Điều này là một cách hành xử thiếu tế nhị và gây ảnh hưởng tới tâm lý biểu diễn của nam ca sĩ.

Một fan bình luận: "Tôi không bênh vực Chris Brown, tôi chỉ thấy fan nữ kia đã quá tập trung vào bản thân mình. Cô ấy quá để tâm tới mong muốn của bản thân mà không thực sự quan sát những gì đang diễn ra quanh mình. Cô ấy chỉ hào hứng với chiếc điện thoại mà thôi".

Một fan khác lên tiếng: "Nếu tôi là khán giả được mời lên sân khấu trong một đêm nhạc, tôi sẽ rất phấn khích và sẽ nỗ lực để tạo nên những tương tác thú vị trong khoảnh khắc ấy. Nhưng fan nữ này dường như chẳng để tâm tới những người xung quanh, cô ấy chỉ hứng thú với việc ghi hình bằng điện thoại. Điều này không phải cách hành xử đẹp và không phù hợp với bối cảnh".

Chris Brown muốn thực hiện một màn nhảy múa gợi cảm với fan nữ (Ảnh: Daily Mail).

Chris Brown là một ca sĩ khá gây tranh cãi trong showbiz Mỹ. Anh đã rơi vào cảnh lao đao sự nghiệp kể từ năm 2009, khi ấy, Brown đã ra tay bạo hành bạn gái lúc bấy giờ - nữ ca sĩ Rihanna. Đến năm 2020, Chris Brown lại bị cáo buộc chuốc thuốc và cưỡng hiếp một người phụ nữ. Về cáo buộc này, Brown đã lên tiếng phủ nhận.

Hồi năm 2009, những hình ảnh chụp các vết thâm tím trên gương mặt Rihanna sau khi bị Chris Brown bạo hành từng khiến truyền thông - công chúng bàng hoàng. Sau đó, Chris Brown đã bị nhà chức trách Mỹ đưa vào diện cần theo dõi hành vi trong 5 năm vì từng phạm tội bạo hành.

Rihanna từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng buổi tối kinh khủng hồi năm 2009 bắt đầu từ việc cô và Brown cùng ngồi trên xe hơi, lúc này, có một tin nhắn gửi tới điện thoại của Brown. Vì một số lý do, Rihanna nghi ngờ rằng Brown không chung thủy trong mối quan hệ tình cảm với mình.

Brown cố dập tắt những nghi ngờ của Rihanna, nhưng Rihanna không dễ dàng bị thuyết phục. Những căng thẳng bị đẩy lên cao và rồi xảy ra việc tấn công, bạo hành. "Khi anh ta tấn công tôi, tôi cảm giác không còn ý thức nào trong đôi mắt của anh ta nữa, đó là đôi mắt vô hồn chỉ còn biết đến sự giận dữ mù quáng, không còn nhân tính trong con người mà tôi đang nhìn thấy", Rihanna chia sẻ.

Nam ca sĩ Chris Brown (Ảnh: Daily Mail).

Về phần mình, trong bộ phim tài liệu Chris Brown: Welcome To My Life, Brown cũng thừa nhận rằng buổi tối mà anh này ra tay bạo hành Rihanna, chính anh ta cũng cảm thấy mình như hóa thành "quỷ dữ".

Chris Brown cho rằng những sự ghen tuông, nghi ngờ đã luôn khiến mối quan hệ giữa anh và Rihanna luôn diễn ra theo chiều hướng tiêu cực: "Chúng tôi hay cãi vã, gây lộn, cô ấy đánh tôi, rồi tôi đánh trả. Mối quan hệ ấy chưa bao giờ ổn thỏa".

Sự việc bạo hành này đã khiến hình ảnh của Chris Brown xấu đi rất nhiều, tên tuổi và hình ảnh của Brown trong showbiz Mỹ khó lòng khôi phục lại được như trước. Rihanna và Brown có một thời gian ngắn hàn gắn trở lại hồi năm 2013, nhưng sự hàn gắn này nhanh chóng kết thúc. Ở lần chia tay thứ hai, mọi chuyện diễn ra yên bình.