Hiện tại, nam ca sĩ người Mỹ Chris Brown đang thực hiện tour lưu diễn quốc tế Under the Influence. Lúc này, Chris Brown đang lưu diễn qua nhiều thành phố tại Anh. Trong các đêm nhạc của tour Under the Influence, Chris Brown luôn có màn tương tác nóng bỏng với khán giả. Nam ca sĩ sẽ mời một fan nữ bước lên sân khấu để cùng hợp tác biểu diễn.

Mới đây nhất, khi biểu diễn tại Manchester, Chris Brown lại thực hiện màn tương tác quen thuộc (Ảnh: Daily Mail).

Đầu tháng 3 này, khi biểu diễn tại Berlin (Đức), Chris Brown đã ném điện thoại của một fan nữ sau khi thấy fan nữ này liên tục lấy điện thoại ra ghi hình và không tương tác nhiệt tình với mình trên sân khấu. Khi ấy, hành động ném điện thoại của Chris Brown là tất cả những gì truyền thông và công chúng quan tâm bình luận.

Tới thời điểm này, khi lưu diễn tại Anh, Chris Brown lại gây tranh cãi trong dư luận Anh vì màn tương tác nóng bỏng. Cụ thể, khi biểu diễn tại Manchester, Chris Brown lại thực hiện màn tương tác quen thuộc. Cô gái xuất hiện trong đêm nhạc tại Manchester là ngôi sao truyền hình thực tế người Anh - Natalia Zoppa (23 tuổi), Natalia từng tham gia show hẹn hò Love Island.

Chia sẻ về trải nghiệm tương tác với Chris Brown trên sân khấu, Natalia cho hay: "Tôi thích thú với trải nghiệm này. Tôi có xem phần tương tác của anh ấy trong các đêm diễn trước, tôi biết màn tương tác ấy gồm những gì, tôi cảm thấy vui khi được mời lên sân khấu. Về phần mình, tôi không cảm thấy có vấn đề gì".

Tuy nhiên, màn nhảy múa này bị không ít khán giả tại Anh đánh giá là suồng sã, gợi dục và thiếu văn minh.

Nam ca sĩ Chris Brown bị chỉ trích vì biểu diễn gợi dục (Video: The Independent).

Không ít bậc phụ huynh bày tỏ sự bất bình trước màn tương tác giữa Chris Brown và fan nữ tại các đêm nhạc nằm trong tour Under The Influence.

Một phụ huynh lên tiếng và nhận được nhiều sự hưởng ứng của cộng đồng mạng tại Anh: "Tôi là mẹ của một cậu con trai đang ở tuổi trưởng thành, tôi cảm thấy sợ khi xem màn biểu diễn của Chris Brown. Những nam thanh niên mới lớn khi xem anh này biểu diễn sẽ nghĩ như thế nào về cách họ có thể tiếp cận và ứng xử với nữ giới?

Liệu có cậu thanh niên mới lớn nào làm theo Chris Brown để gây ấn tượng với các cô gái không? Thực tế cuộc sống rất khác so với những gì bọn trẻ thấy diễn ra trên sân khấu. Nếu một nam thanh niên thực hiện hành vi giống như Chris Brown với một cô gái mà cậu ấy vừa mới quen, rất có thể cậu thanh niên sẽ gặp rắc rối lớn, sẽ bị bắt giữ ngay.

Nhưng vì Chris Brown là nam ca sĩ nổi tiếng và anh ta thực hiện hành vi này công khai trước đám đông khán giả, nên vấn đề không có gì đáng nói, phải không? Tôi không nghĩ vậy. Nghệ sĩ là những người có khả năng định hướng phong cách sống cho cộng đồng fan của họ, trong đó có không ít thanh niên mới lớn. Nghệ sĩ nên là hình mẫu tích cực, xứng đáng để cộng đồng fan ngưỡng mộ".

Một bình luận khác cũng nhận được nhiều sự hưởng ứng: "Màn biểu diễn này không ổn. Những cô gái được mời lên sân khấu trong các đêm nhạc của Chris Brown đều bị đối xử quá suồng sã, thiếu tôn trọng, ngay trước sự quan sát của hàng ngàn khán giả khác. Màn biểu diễn gợi dục này là không phù hợp và làm giảm giá trị của đêm nhạc".

Nam ca sĩ Chris Brown gây phẫn nộ vì thẳng tay ném điện thoại của fan nữ (Video: Daily Mail).

Thực tế, trong sự nghiệp ca hát của mình, Chris Brown là một ca sĩ khá gây tranh cãi trong showbiz Mỹ. Anh đã rơi vào cảnh lao đao sự nghiệp kể từ năm 2009, khi ấy, Brown đã ra tay bạo hành bạn gái lúc bấy giờ - nữ ca sĩ Rihanna. Đến năm 2020, Chris Brown lại bị cáo buộc chuốc thuốc và cưỡng hiếp một người phụ nữ. Về cáo buộc này, Brown đã lên tiếng phủ nhận.

Hồi năm 2009, những hình ảnh chụp các vết thâm tím trên gương mặt Rihanna sau khi bị Chris Brown bạo hành từng khiến truyền thông - công chúng bàng hoàng. Rihanna từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng buổi tối kinh khủng hồi năm 2009 bắt đầu từ việc cô và Brown cùng ngồi trên xe hơi, lúc này, có một tin nhắn gửi tới điện thoại của Brown. Vì một số lý do, Rihanna nghi ngờ rằng Brown không chung thủy trong mối quan hệ tình cảm với mình.

Brown cố dập tắt những nghi ngờ của Rihanna, nhưng Rihanna không dễ dàng bị thuyết phục. Những căng thẳng bị đẩy lên cao và rồi xảy ra việc tấn công, bạo hành.

Về phần mình, trong bộ phim tài liệu Chris Brown: Welcome To My Life, Brown cũng thừa nhận rằng buổi tối mà anh này ra tay bạo hành Rihanna, chính anh ta cũng cảm thấy mình như hóa thành "quỷ dữ".

Chris Brown đã rơi vào cảnh lao đao sự nghiệp kể từ năm 2009, khi ấy, Brown đã ra tay bạo hành bạn gái lúc bấy giờ - nữ ca sĩ Rihanna (Ảnh: Daily Mail).

Chris Brown cho rằng những sự ghen tuông, nghi ngờ đã luôn khiến mối quan hệ giữa anh và Rihanna luôn diễn ra theo chiều hướng tiêu cực: "Chúng tôi hay cãi vã, gây lộn, cô ấy đánh tôi, rồi tôi đánh trả. Mối quan hệ ấy chưa bao giờ ổn thỏa".

Sự việc bạo hành này đã khiến hình ảnh của Chris Brown xấu đi rất nhiều, tên tuổi và hình ảnh của Brown trong showbiz Mỹ khó lòng khôi phục lại được như trước.