Charlbi Dean - nhan sắc của phim đoạt Cành Cọ Vàng qua đời ở tuổi 32

Charlbi Dean được nhắc tới nhiều nhất hồi mùa hè năm nay khi xuất hiện trong bộ phim đoạt Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes - "Triangle of Sadness" (Ảnh: The Guardian).

Charlbi Dean, nữ diễn viên của phim "Triangle of Sadness" (Tam giác nỗi buồn - 2022), vừa qua đời ở tuổi 32, gây bàng hoàng sửng sốt trong giới làm phim. Cô ra đi khi đang đứng trước những cơ hội lớn trong sự nghiệp. Charlbi Dean được biết tới là một nhan sắc ấn tượng, một diễn viên có nhiều tiềm năng.

Charlbi Dean được nhắc tới nhiều nhất hồi mùa hè năm nay khi xuất hiện trong bộ phim đoạt Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes - "Triangle of Sadness" (Tam giác nỗi buồn). Dean đột ngột qua đời vì biến cố sức khỏe xảy ra khi cô đang lưu lại thành phố New York (Mỹ). Dean qua đời hôm thứ 2 tuần này tại một bệnh viện ở thành phố New York.

Bộ phim "Tam giác nỗi buồn" dự kiến ra rạp tại Anh và Mỹ trong tháng 10 năm nay. Trong phim, Dean vào vai Yaya, một người mẫu kiêm ngôi sao mạng xã hội, cô diễn xuất bên nam diễn viên Harris Dickinson.

Hai diễn viên vào vai một cặp đôi ngôi sao mạng xã hội được mời có mặt trên một du thuyền sang trọng quy tụ toàn giới siêu giàu. Kỳ nghỉ trên du thuyền tưởng như rất lý tưởng đã bất ngờ xảy ra những việc ngoài dự kiến, làm lộ ra bản chất thật sự của con người sau những lớp vỏ bọc hào nhoáng đầy tính chất trưng trổ.

Bộ phim dự kiến được chiếu giới thiệu tại LHP Toronto (Canada) và LHP New York (Mỹ) trong năm nay. Năm 2022 đáng lẽ là một năm đáng nhớ của Charlbi Dean, bởi cô cùng đoàn phim "Tam giác nỗi buồn" có nhiều hoạt động quảng bá phim trên quy mô quốc tế.

Trước khi qua đời, Dean đã đính hôn với người mẫu nam Luke Volker (Ảnh: The Guardian).

Vốn sinh ra và lớn lên ở Cape Town, Nam Phi, Charlbi Dean ký hợp đồng với một công ty người mẫu từ năm 12 tuổi và có vai diễn đầu tiên trên màn ảnh rộng từ năm 2010, cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ những dự án phim thực hiện tại Nam Phi, rồi dần dần mở rộng sự nghiệp diễn xuất và tìm tới những cơ hội mới ở Hollywood (Mỹ).

Dean đã bắt đầu được biết tới qua một số vai diễn trong phim truyền hình tại Mỹ, đáng kể có seri "Black Lightning" bắt đầu lên sóng từ năm 2018. Một số bộ phim khác mà Dean đã tham gia có thể kể tới "Death Race 3: Inferno", "Blood in the Water", "Don't Sleep" và "Porthole".

Trong vai trò người mẫu, Dean đã xuất hiện trên trang bìa của những tờ tạp chí lớn tại Nam Phi. Năm 2008, Dean từng gặp phải một tai nạn xe hơi khiến cô bị gãy xương cổ tay, gãy 4 xương sườn, vỡ xương khủyu tay và bị xẹp phổi. Trước khi qua đời, Dean đã đính hôn với người mẫu nam Luke Volker.

Charlbi Dean hạnh phúc bên hôn phu trước khi qua đời (Video: Daily Mail).

"Tam giác buồn": Khi giới siêu giàu thuộc quyền chỉ đạo của người phụ nữ cọ toilet

Bộ phim "Triangle of Sadness" (Tam giác buồn - 2022) đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Ruben Ostlund (48 tuổi) ở LHP Cannes, sau bộ phim "The Square" (Hình vuông - 2017) từng đem về cho anh giải Cành Cọ Vàng đầu tiên.

Trên du thuyền sang trọng, cặp đôi người mẫu và ngôi sao mạng xã hội là hai nhân vật "nghèo" nhất, họ được mời góp mặt để góp vui, không phải bởi vì họ giàu có. Thế giới người giàu bắt đầu được bày ra trước mắt hai con người không giàu, nhưng luôn cố tỏ ra mình sang chảnh.

Charlbi Dean diễn xuất bên nam diễn viên Harris Dickinson trong "Triangle of Sadness" (Ảnh: The Guardian).

Nửa đầu của bộ phim chủ yếu xoay quanh những tình huống nhỏ hài hước xảy ra trên du thuyền, mà ở đó, các nhân vật ra sức thể hiện tầm ảnh hưởng của mình. Nhưng qua thời gian lưu lại trên du thuyền với những tình huống phát sinh, người xem sẽ được thấy những người giàu cũng chỉ là những con người bình thường, với những khía cạnh rất đời thường.

Những nhân vật giàu có trong phim cũng phải đối mặt với những tình huống trớ trêu trong đời sống, bởi có thật nhiều tiền cũng không thể giúp họ tránh khỏi những vấn đề nhiều khi rất nhỏ nhặt phát sinh trong đời sống hàng ngày.

Một chuyến du ngoạn quy tụ những con người giàu có nhất đã thu hút sự quan tâm của băng nhóm cướp biển. Nửa sau của phim xoay quanh cách thức vật lộn của các vị khách giàu có và đoàn thủy thủ trên một hòn đảo hoang vắng, sau khi du thuyền bị tấn công.

Lúc này, giữa tình cảnh khốn đốn, nguy nan, những con người vốn rất tự hào, kiêu hãnh mới nhận ra rằng thực ra, tất cả họ đều không có những kỹ năng cơ bản để có thể sống sót dù chỉ vài ngày trong điều kiện thiên nhiên hoang dã. Chính lúc này, tất cả sinh mệnh của họ đặt vào tay người phụ nữ làm nhiệm vụ... cọ rửa toilet, dọn dẹp vệ sinh trên du thuyền.

Năm 2022 đáng lẽ là một năm đáng nhớ của Charlbi Dean (bikini màu nâu), bởi cô cùng đoàn phim "Tam giác nỗi buồn" có nhiều hoạt động quảng bá phim trên quy mô quốc tế (Ảnh: The Guardian).

Dean (váy đen) cùng các bạn diễn lắng nghe đạo diễn Ruben Ostlund (ngồi giữa) chỉ đạo diễn xuất (Ảnh: The Guardian).

Người phụ nữ này bình thường phải rất vất vả mới có thể chiều ý của các "thượng đế" trên du thuyền, nhưng trong tình cảnh khốn cùng khi bị bỏ lại trên hoang đảo, đây lại là người duy nhất trong nhóm biết bắt cá, biết nấu nướng. Người phụ nữ cọ rửa toilet trở thành... trưởng nhóm, được quyền chỉ huy tất cả những người còn lại, vai vế hoàn toàn đổi khác khi họ ở lại trên hòn đảo hoang.

Qua những tình huống được khắc họa trong phim, đạo diễn Ostlund muốn khắc họa những điều cơ bản nhất thuộc về bản năng con người. Ostlund khiến người xem cười nhiều khi theo dõi bộ phim này, nhưng sau tất cả, vị đạo diễn cũng khiến người xem phải suy nghĩ.