Chàng trai chăn bò khiến sao Mỹ phát cuồng: Bỏ nghề, công khai bạn gái

Dân trí Sô Y Tiết, chàng trai chăn bò gốc Bình Định từng khiến nghiều nghệ sĩ Mỹ phát cuồng bởi những clip đếm số bằng tiếng Anh "ngọng nghịu" vừa công khai bạn gái xinh đẹp, lên phố thuê trọ lập nghiệp.

Sô Y Tiết sinh năm 1988 tại Bình Định, được nhiều người biết đến với biệt danh "hiện tượng mạng Việt Nam", "Chàng trai chăn bò nổi tiếng thế giới"… sau khi khiến nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ở Mỹ và hàng triệu fan trên thế giới phát cuồng bởi những clip ngắn đếm số bằng tiếng Anh với chất giọng "ngọng nghịu" và biểu cảm hài hước.

Sô Y Tiết sinh năm 1988 tại Bình Định, chăn bò thuê cho người dì bất ngờ nổi tiếng bởi clip hát đếm số bằng tiếng Anh (Ảnh: FBNV).

Từ một clip hát vu vơ tiếng Anh những số đếm, anh được nhiều ngôi sao thế giới nhắc tên, yêu thích. Hai "ông lớn" của làng hip-hop thế giới là Snoop Dogg và Chris Brown từng chia sẻ đoạn clip Sô Y Tiết đang nghêu ngao hát đếm số bằng tiếng Anh…

Trở thành "cơn sốt" trên mạng xã hội toàn cầu, chàng trai chăn bò yêu ca hát, truyền năng lượng tích cực đến cho khán giả cũng nhận được hàng loạt đề cử và giải thưởng nhờ sự bình chọn của khán giả. Năm 2020, anh là một trong những nhân vật truyền cảm hứng của We Choice Awards.

Sô Y Tiết bất ngờ trở thành "hiện tượng mạng" từ cuối năm 2020, khiến nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ở Mỹ và hàng triệu fan trên thế giới phát cuồng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Sô Y Tiết cho biết anh mới ra mắt MV đầu tay "Do You Know" - một ca khúc tiếng Anh do chính anh sáng tác. MV vỏn vẹn có 4 câu: "Do you know? I need you. I love you. Stay with me" cùng đoạn nhạc ngân nga đếm số.

Dù ca khúc chỉ có 4 câu ngắn ngủi, đơn giản nhưng vẫn thu hút được sự chú ý của dân mạng nhờ giai điệu bắt tai, diễn xuất tự nhiên của Sô Y Tiết. Cũng nhờ có cơ hội hợp tác với producer người nước ngoài, nên ca khúc có phần beat và mix nhạc hiện đại, chuyên nghiệp.

"Rảnh thì tôi hát. Tôi hát vui thôi. Tôi muốn bày tỏ tình cảm với người con gái mình yêu nên đưa những lời đó vào. Tôi cũng thêm phần đếm số vì trước tôi cũng hay hát đếm số để tạo sự khác biệt.

Về phần beat nhạc, producer nước ngoài mix cho tôi. Tôi hát trên mạng hoài, họ thấy nhạc hay nên làm beat cho tôi, nhắn tin trao đổi cho nhau rồi ra MV luôn", Sô Y Tiết nói. Theo Sô Y Tiết, MV này được bạn anh quay một ngày, tổng chi phí thực hiện hết 4 triệu đồng.

Sô Y Tiết công khai bạn gái trong MV đầu tay

Đặc biệt, trong MV có sự xuất hiện của Bông Lan, bạn gái Sô Y Tiết. Anh tiết lộ, bạn gái mình là người dân tộc Tày, mồ côi bố từ nhỏ và từng có khoảng thời gian chăn bò thuê giống anh.

"Tôi quen bạn gái qua facebook từ năm 2019. Cô ấy không chỉ hỗ trợ, quay phim cho tôi làm YouTube mà còn chăm sóc tôi những lúc ốm đau. Ở bên cạnh cô ấy tôi cảm thấy vui và hạnh phúc. Vì có hoàn cảnh khá giống nhau nên chúng tôi dễ đồng cảm, sẻ chia.

Khi tôi trở thành hiện tượng mạng, bạn gái cũng ngại ngần, đắn đo, có cảm giác sợ này nọ. Tôi động viên bạn gái, giúp cô ấy vững tâm", anh tâm sự.

Sô Y Tiết và bạn gái Bông Lan (Ảnh: FBNV).

Không chỉ công khai bạn gái, Sô Y Tiết hiện cũng bỏ nghề chăn bò, không còn ở nhà dì. Anh cho biết, đã lên thành phố thuê nhà trọ, tìm kiếm cơ hội để thay đổi cuộc sống.

"Ngày xưa, tôi ở nhà dì, chăn bò cho dì. Giờ tôi xin ra ngoài, để sống tự lập. Tôi chuyển ra ngoài ở riêng được gần 7 tháng rồi. Tôi thuê nhà trọ ở gần thành phố Quy Nhơn, 1,5 triệu đồng/tháng.

Nhờ được mọi người yêu mến, tôi tranh thủ ra ngoài sống, kiếm tiền với hi vọng dành dụm được số tiền để về quê mua miếng đất xây nhà", Sô Y Tiết bộc bạch.

Anh chia sẻ thêm: "Hồi đầu, tôi cũng nhận được một số lời mời quảng cáo sản phẩm, giờ thì không có. Tôi kiếm tiền chủ yếu từ làm YouTube, vlog, hát cameo cho người nước ngoài, hát chúc mừng sinh nhật…".

Chàng chăn bò khiến sao thế giới phát cuồng không còn ở nhờ nhà dì, đã dọn lên phố sống tự lập, tìm kiếm cơ hội thay đổi cuộc sống. (Ảnh: FBNV).

Sô Y Tiết, sinh năm 1988, quê quán ở Vân Canh, Bình Định. Anh mồ côi mẹ năm 6 tuổi. Có thời gian, cha anh đã dẫn anh và em gái rời làng, tha phương cầu thực. Sau đó, ông cũng mất vì ung thư phổi. Hai anh em về ở với bác và dì. Hằng ngày, anh đi chăn bò và mày mò cách làm YouTube.

Sô Y Tiết kể về tuổi thơ nghèo khó: "Ngày còn nhỏ, tôi và em gái ở nhà dì 1-2 năm. Sau đó, cha tôi dắt tôi và em gái đi lang thang ăn xin từ Bình Định vào Sài Gòn, Đồng Nai khoảng 4 năm.

Sau đó, bác trai thấy thương, đưa tôi về Bình Định cho đi học trường mồ côi, còn em gái tôi vẫn ở với cha. Khi tôi đủ 18 tuổi, tôi qua nhà dì ở khoảng 2 năm rồi đi Đồng Nai làm công nhân.

Thời điểm tôi bị bệnh phổi nặng, phải về nhà dì ở nhờ, chăn bò cho dì. Từ tháng 7/2020, tôi may mắn được nhiều người biết đến nên cũng tự lập, kiếm tiền lo cho cuộc sống bản thân, không phải phụ thuộc vào gia đình dì nữa".

Nguyễn Hằng