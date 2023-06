Câu thoại gợi dục, diễn xuất mờ nhạt khiến Jennie tiếp tục nhận "gạch đá"

Diễn xuất nhạt nhòa của Jennie trong "The Idol" gây thất vọng

Sau khi tập 1 của The Idol lên sóng, Jennie đã trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng Hàn Quốc và châu Á. Nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng với màn nhảy gợi dục của cô cùng đồng nghiệp khác giới trong một số phân đoạn.

Tập 2 của phim lên sóng mới đây tiếp tục đưa thành viên nhóm BlackPink vào những tranh cãi. Nhân vật Dyanne do Jennie thủ vai bắt đầu lộ bản chất gian xảo, có khả năng là phản diện của phim.

Jennie tiếp tục có sự thể hiện mờ nhạt trong tập 2 của "The Idol" (Ảnh: HBO).

Trong tập 1, Dyanne là vũ công dự bị và là bạn thân của nữ chính Jocelyn (Lily-Rose Depp đóng). Ở tập 2, Dyanne lộ âm mưu cướp vị trí của Jocelyn và có mối quan hệ tình ái mờ ám với Tedros (The Weeknd đóng). Ở tập 2, nhân vật của Jennie có câu thoại gây sốc: "Cô ta (Jocelyn) có làm tình giỏi hơn em không?".

Bản chất nhân vật Dyanne là gian xảo và lẳng lơ. Tuy nhiên, diễn xuất của Jennie lại không được như mong chờ của khán giả. "Trông buồn ngủ quá. Biểu cảm của cô ấy làm sao vậy?", "Diễn xuất của cả hai đều tệ", "Có lẽ cô ấy chỉ nên làm ca sĩ" là một số bình luận dành cho Jennie khi xem cảnh đối thoại của nhân vật trong tập 2.

The Idol là bộ phim đầu tiên trong sự nghiệp của nữ thần tượng nổi tiếng xứ Hàn. Trước đó, Jennie thổ lộ muốn thử thách bản thân ở một lĩnh vực mới nên quyết định nhận lời tham gia bộ phim ngay khi đọc kịch bản.

The Idol xoay quanh cuộc sống của ngôi sao nhạc Pop - Jocelyn (Lily-Rose Depp đóng). Cô có kế hoạch hoạt động trở lại sau thời gian nghỉ ngơi vì cái chết của mẹ. Phim xoay quanh cuộc sống của các nghệ sĩ trẻ, các mặt tối của ngành công nghiệp âm nhạc...

Ở tập 1 của "The Idol", Jennie gây tranh cãi với vũ đạo gợi cảm (Ảnh: HBO).

The Idol gây chú ý từ hồi đầu năm 2023 khi hé lộ một số hình ảnh và chi tiết trong phim. Phim khiến khán giả đỏ mặt vì những cảnh quay thân mật trần trụi. Khi The Idol chính thức phát sóng trên kênh HBO, phim nhận những ý kiến trái chiều về nội dung và cách xây dựng nhân vật.

Sau 2 tập lên sóng, nội dung của The Idol và diễn xuất của Jennie khiến khán giả thất vọng. Ngoài các hình ảnh nóng hay những câu thoại táo bạo, bộ phim chưa thực sự làm hài lòng người hâm mộ Jennie tại châu Á.

Một số ý kiến cho rằng, Jennie sai lầm khi nhận vai diễn Dyanne, một cô gái chấp nhận bán thân để đổi lấy danh tiếng. Trong khi ngoài đời, cô là một trong những nữ thần tượng nổi tiếng nhất Hàn Quốc, gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu danh tiếng, luôn xuất hiện trên những trang báo đình đám.

Ngoài ra, BlackPink là ban nhạc tiên phong trong việc đề cao nữ quyền thì vai diễn của Jennie trong phim bị đánh giá "hạ bệ" phụ nữ. Việc phản ánh mặt tối của ngành công nghiệp âm nhạc, cách xây dựng nhân vật nữ trong The Idol bị nhận xét coi thường phụ nữ, biến họ thành công cụ tình dục…

Bất chấp lời khen chê, "The Idol" đang là một trong 3 phim truyền hình dài tập có lượt xem nhiều nhất ngày đầu ra mắt (Ảnh: HBO).

Khán giả châu Á chê nhưng khán giả châu Âu động viên Jennie

Nhiều tờ báo của Hàn Quốc nhận định, tham gia The Idol là bước đi sai lầm và hủy hoại danh tiếng của chính Jennie. Song, trái với quan điểm của truyền thông châu Á, khán giả phương Tây lại có cái nhìn cảm thông hơn với Jennie.

Theo Variety, World Music Awards, The Idol đang là phim truyền hình nhiều tập được quan tâm nhất trên mạng, vượt nhiều tựa phim ăn khách như Succession, The Croods: Family Tree, Gotham Knight... Tác phẩm hiện đứng thứ ba trong Top phim truyền hình dài tập có lượt xem nhiều nhất ngày đầu ra mắt, chỉ sau Euphoria và The White Lotus.

Truyền thông phương Tây khen ngợi sự mạo hiểm của thành viên nhóm BlackPink khi cô dám làm mới mình, bước ra khỏi vùng an toàn. Tờ New York Times nhận định: "Sau khi tập đầu lên sóng, nữ ca sĩ Hàn Quốc đang chiếm vị trí trung tâm. Không phải nhân vật chính Jocelyn, thần tượng đầy tham vọng do Lily-Rose Depp thủ vai, mà chính Dyanne, một trong những vũ công phụ họa cho Jocelyn do Jennie thể hiện, mới là nhân vật trung tâm của bộ phim".

Khi tìm kiếm bộ phim The Idol trên các nền tảng xã hội ăn khách như TikTok hoặc Twitter, bên cạnh bài viết chỉ trích phim hay biểu cảm táo bạo của Jennie, những lời bênh vực nữ ca sĩ Hàn Quốc cũng không hiếm. Trước những phản ứng khen chê trái chiều về vai diễn đầu tay, Jennie chưa lên tiếng.

Jennie vừa gửi lời xin lỗi người hâm mộ vì vắng mặt trong buổi diễn của BlackPink tại Australia (Ảnh: Instagram).

Jennie gửi lời xin lỗi người hâm mộ và phủ nhận đóng phim của Marvel

Ngày 11/6 vừa rồi, Jennie tham gia buổi biểu diễn tại Australia cùng các chị em trong nhóm BlackPink. Tuy nhiên, khi đang trình diễn, cô buộc phải rời sân khấu. Nguyên nhân được công ty quản lý YG đưa ra là Jennie có vấn đề sức khỏe và họ đã gửi lời xin lỗi người hâm mộ.

Ngày 14/6, Jennie chính thức xin lỗi người hâm mộ thông qua bài đăng trên tài khoản Instagram. Nữ thần tượng viết: "Gửi lời yêu thương đến các bạn Blink (cộng đồng người hâm mộ nhóm BlackPink) ở Melbourne. Tôi rất tiếc vì không thể hoàn tất buổi trình diễn hôm chủ nhật.

Tôi đang cố gắng hết sức để phục hồi sức khỏe. Sự cảm thông và ủng hộ của các bạn là cả thế giới với tôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã đến buổi trình diễn ở Melbourne. Tôi yêu các bạn".

Người hâm mộ toàn cầu đã gửi lời động viên Jennie, đồng thời yêu cầu công ty YG sắp xếp lịch trình hoạt động cho nhóm hợp lý hơn, đảm bảo sức khỏe của các thành viên. Trước đó, các thành viên BlackPink nhiều lần cho thấy, tình trạng sức khỏe không đảm bảo vì lịch làm việc và di chuyển dày đặc.

Jennie sẽ không tham gia dự án "Team Agent of Atlas" của Marvel (Ảnh: W).

Ngày 13/6, công ty YG chính thức phủ nhận thông tin Jennie tham gia vũ trụ điện ảnh Marvel. Đại diện của YG nói với Star News: "Jennie chưa từng nhận được lời đề nghị nào liên quan đến việc xuất hiện trong loạt phim Marvel - Team Agent of Atlas".

Trước đó, truyền thông quốc tế đưa tin, Jennie có khả năng góp mặt trong bộ phim mới Team Agents of Atlas, một bộ phim về siêu anh hùng châu Á của Marvel.

Jennie (SN 1996) là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng xứ Hàn - BlackPink. Cô sở hữu ngoại hình sang chảnh, gợi cảm và khả năng hát rap tuyệt vời.

Ngoài âm nhạc, Jennie cũng nổi bật trong lĩnh vực thời trang khi trở thành con cưng của nhiều nhãn hiệu thời trang danh tiếng. Truyền thông Hàn Quốc đánh giá, Jennie là một ngôi sao trẻ toàn tài và đa năng.