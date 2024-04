"Cáo Tiểu Thư" Vũ Thảo My "lột xác" gợi cảm, bước ra vùng an toàn

Gần đây, Vũ Thảo My phát hành album song ngữ đầu tay mang tên 1.0. Album được sản xuất bởi nhạc sĩ Anh Quân, trong đó Vũ Thảo My sáng tác và đồng sáng tác 80% ca khúc.

Tối 5/4, nữ ca sĩ gen Z chia sẻ cảm xúc hạnh phúc khi album đạt thành tích top 1 iTunes Việt Nam chỉ sau 30 phút phát hành. "Không thể tin rằng điều này đã thành hiện thực", Vũ Thảo My nói.

Nhạc sĩ Huy Tuấn nhận xét album song ngữ của Vũ Thảo My có chiều sâu chuyên môn: "Album mới của cô gái tài năng với nhiều ca khúc tự sáng tác, được chăm chút bởi nhạc sĩ Anh Quân - nhà sản xuất R&B hàng đầu Việt Nam. Chờ một ngày cháu trở thành ngôi sao thực sự, không sớm thì muộn nhé".

Vũ Thảo My có hình tượng gợi cảm trong album mới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Album 1.0 gồm 9 ca khúc, lấy cảm hứng từ những câu chuyện đời thực của Vũ Thảo My. Qua sản phẩm đánh dấu 10 năm ca hát, cô muốn truyền tải thông điệp "better late than never" (trễ còn hơn chẳng bao giờ) đến giới trẻ.

Ca sĩ cho biết sắp tới cô sẽ phát hành MV ca khúc Chỉ cần anh muốn - một trong 9 ca khúc thuộc album mới. Cô xây dựng bản sắc riêng cùng phong cách thời trang Y2K (xu hướng thời trang lấy cảm hứng từ phong cách ăn mặc đầu thập niên 2000).

Nhiều người nhận xét Vũ Thảo My từng bước khẳng định màu sắc âm nhạc với chất pop/R&B. Nữ ca sĩ không giấu tham vọng định hướng bản thân trở thành nghệ sĩ toàn diện, biết sáng tác, quốc tế hóa âm nhạc.

Vũ Thảo My lột xác về hình ảnh, hướng tới sự gợi cảm, khỏe khoắn kiểu "Tây" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước đây, Quán quân Giọng hát Việt 2013 từng có thời gian loay hoay xây dựng hình ảnh, tìm hướng đi. Từ khi tham gia Ca sĩ mặt nạ với biệt danh Cáo Tiểu Thư, cô cho biết bản thân đã bước ra vùng an toàn, khao khát tạo nên hình tượng mới mẻ cho khán giả.

"Nếu không làm nhiều thứ hơn thì sau này tôi sẽ hối hận vì đã lơ là với tuổi trẻ. Đến tuổi này, tôi xác định được chính xác những gì tôi cần làm và theo đuổi con đường nghệ thuật một cách nghiêm túc.

Thời gian vừa qua, tôi cũng tập luyện và sáng tác rất nhiều. Tôi sẽ không để những sáng tác đó lãng phí được", Vũ Thảo My từng chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Thời gian qua, phong cách, ngoại hình của giọng ca 9X cũng nhận được sự quan tâm. So với hình ảnh ngọt ngào thời mới vào nghề, Vũ Thảo My hiện tại theo đuổi phong cách gợi cảm, trưởng thành. Nét đẹp khỏe khoắn, làn da nâu của nữ ca sĩ được nhận xét phù hợp với định hướng âm nhạc mới.

Trên trang cá nhân, Vũ Thảo My thường chia sẻ hình ảnh tập luyện chăm chỉ ở phòng gym. Cô từng giảm 10kg trong một tháng nhờ nỗ lực rèn vóc dáng kết hợp ăn uống khoa học.

Vũ Thảo My (SN 1997) là ca sĩ gen Z có tuổi nghề hơn 10 năm. Cô từng đoạt Quán quân Giọng hát Việt 2013 lúc chỉ mới 16 tuổi. Trong sự nghiệp, cô có một số ca khúc được yêu thích như: Buông, Và ngày nào đó, Thôi anh cứ đi, Silence... Năm 2023, Vũ Thảo My tham gia Ca sĩ mặt nạ mùa 2, Rap Việt mùa 3, Người ấy là ai? mùa 5...

Minh Thư