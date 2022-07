Ca sĩ Hoàng Duyên nói gì về việc sử dụng cổ phục cách tân trong MV?

Bước chân vào làng nhạc Việt hơn một năm, Hoàng Duyên đã có sự trưởng thành nhất định trong giọng hát và phong cách âm nhạc với những ca khúc "làm mưa làm gió" trên thị trường như: Chàng trai áo sơ mi hồng, Sài Gòn đau lòng quá...

Mới đây, cô tiếp tục ra mắt MV Em sẽ báo công an và Vọng nguyệt. Điểm chung của các sản phẩm là đều mang màu sắc dân gian, pha chút hoài cổ. Để theo đuổi dòng nhạc "khó nhằn" này, Hoàng Duyên đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, tập hát đi hát lại trong phòng thu.

Hoàng Duyên muốn truyền tải giá trị văn hóa thông qua âm nhạc (Ảnh: Ban Tổ Chức).

Nữ ca sĩ sinh năm 1999 cho biết cô luôn muốn truyền tải giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam thông qua các sản phẩm âm nhạc theo phong cách trẻ trung bằng ngôn ngữ và góc nhìn từ thế hệ của mình. Giọng ca 9X bộc bạch: "Đối với Duyên, truyền tải văn hóa cần có tính gần gũi, đồng thời phải chỉn chu, thể hiện sự tôn trọng".

Điểm sáng của dự án lần này là sự phối hợp đầy sáng tạo giữa chất liệu âm nhạc dân gian và dòng nhạc thịnh hành với những câu từ dí dỏm, hóm hỉnh. Trong đó, đoạn rap giữa Hoàng Duyên và rapper Negav lấy cảm hứng từ lối hát giao duyên của vùng quan họ Kinh Bắc.

Trang phục lấy cảm hứng từ áo Nhật Bình được Hoàng Duyên (hàng dưới, ở giữa) sử dụng trong MV (Ảnh: Ban Tổ Chức).

Ngoài ra, phần trang phục cũng được ê-kíp đầu tư chỉn chu với sự cố vấn của một thương hiệu cổ phục Việt Nam. Tiêu biểu là bộ trang phục lấy cảm hứng từ áo Nhật Bình phối cùng chân váy hiện đại.

Ê-kíp cho biết thay vì sử dụng các loại cổ phục thuần túy như trước, tạo hình lần này của Hoàng Duyên chú trọng sự cách tân để mang đến hơi thở mới mẻ: "Chúng tôi giữ tinh thần gốc của những dạng thức trang phục triều Nguyễn như áo Nhật Bình, áo Mã Tiên... vừa cách tân kiểu dáng một cách cẩn trọng, vừa phối với những trang phục, phụ kiện hiện đại để mang đến hơi thở mới cho trang phục cổ".

Trước những lo ngại về việc mặc cổ phục cách tân có thể vấp phải những ý kiến trái chiều, đại diện phía tư vấn cổ phục cho rằng: "Ở Hàn Quốc, hanbok truyền thống được phối với các phụ kiện hiện đại trong MV How you like that của Blackpink thì chúng ta cũng có thể làm tương tự với những dạng trang phục cổ của riêng mình".