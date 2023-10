Nam ca sĩ nổi tiếng xứ kim chi cho biết: "Đầu tiên, tôi chưa bao giờ dùng chất cấm. Tôi cũng không có liên quan tới các vụ sử dụng chất cấm trái phép mà truyền thông đưa tin gần đây. Tuy nhiên, vì mọi người lo lắng, tôi sẽ hợp tác và làm hết sức trong quá trình điều tra của cảnh sát".

Ngày 27/10, nam ca sĩ G-Dragon lên tiếng khẳng định chưa bao giờ dùng chất cấm (Ảnh: Naver).

Trước đó, chiều 25/10, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, nam ca sĩ G-Dragon bị cảnh sát cáo buộc sử dụng ma túy. Thông tin gây chấn động làng giải trí châu Á. Cộng đồng mạng cũng liên tục đưa ra bằng chứng về việc G-Dragon có biểu hiện lạ trong một số sự kiện.

Hiện, cảnh sát Seoul (Hàn Quốc) vẫn trong quá trình điều tra thu thập chứng cứ và thông tin. Giữa tâm bão scandal của G-Dragon, trang chính thức của BMW tại Hàn Quốc đã ẩn video quảng cáo của anh trên YouTube. Nhiều ý kiến cho rằng, các thương hiệu đang hợp tác với G-Dragon sẽ sớm hành động sau bê bối đời tư của nam ca sĩ.

Thương hiệu Chanel, nhãn hàng hợp tác với G-Dragon nhiều năm qua, cũng lên tiếng về vụ việc: "Chúng tôi đã biết về vụ việc của G-Dragon, thương hiệu không có ý kiến gì để bình luận". Hiện, thương hiệu thời trang xa xỉ từ nước Pháp chưa có động thái gỡ bỏ những video quảng cáo của G-Dragon.

G-Dragon là một trong những ngôi sao biểu tượng của Kpop (nhạc trẻ xứ Hàn). Từ năm 2016, tờ Forbes đã đưa G-Dragon vào danh sách 30 người dưới 30 tuổi có sức ảnh hưởng nhất thế giới.

G-Dragon là ngôi sao biểu tượng của Hàn Quốc và sở hữu khối tài sản 30 triệu USD (Ảnh: Naver).

Theo Celebrity Net Worth, G-Dragon sở hữu khối tài sản 30 triệu USD. Với gia tài này, G-Dragon có một cuộc sống xa xỉ xứng với danh hiệu ông hoàng Kpop.

Tài sản của G-Dragon đến từ tiền bản quyền các bài hát do anh sáng tác cho nhóm và một số nghệ sĩ khác, tiền hợp đồng quảng cáo hoặc làm người đại diện nhãn hàng. Ngoài ra, nam nghệ sĩ 35 tuổi còn kinh doanh bất động sản, đầu tư vào các doanh nghiệp, mở quán cafe và nhãn hiệu thời trang riêng.

Nam ca sĩ đang sống trong căn penthouse ở Nine One Hannam (Hàn Quốc) trị giá 8 triệu USD, sở hữu xe Lamborghini trị giá hàng chục tỷ đồng và chiếc thẻ đen quyền lực của giới siêu giàu chỉ 0,05% dân số Hàn Quốc sở hữu.

Truyền thông Hàn Quốc nhận định, việc dính bê bối dùng ma túy có thể hủy hoại hoàn toàn sự nghiệp của G-Dragon. Trước G-Dragon, "ảnh đế" trẻ nhất làng giải trí Hàn Quốc, Yoo Ah In, cũng phải chịu sự hắt hủi của khán giả hâm mộ vì bê bối dùng chất cấm.

Tài tử Yoo Ah In bị công chúng Hàn Quốc tẩy chay sau bê bối dùng chất cấm (Ảnh: Chosun).

Yoo Ah In bị điều tra từ đầu năm. Anh dương tính với 8 loại chất cấm sử dụng ở Hàn Quốc. Từ ngôi sao hạng A, Yoo Ah In nhanh chóng bị công chúng Hàn Quốc quay lưng. Chỉ trong vòng một tháng kể từ khi bị điều tra, Yoo Ah In mất cơ hội tham gia một dự án điện ảnh lớn, nhiều nhãn hàng hủy hợp đồng cộng tác với anh.

Từ tháng 4, Yoo Ah In không xuất hiện trước công chúng, truyền thông hay mạng xã hội xứ Hàn. Truyền thông Hàn Quốc nhận định, Yoo Ah In đã đánh mất sự nghiệp vì bê bối sử dụng chất cấm.

Trong cả 2 lần ra hầu tòa, nam diễn viên đều tỏ ra hối cải, nói lời xin lỗi công chúng và hứa hợp tác trong quá trình điều tra. Tuy nhiên, khi ra hầu tòa, Yoo Ah In bị khán giả ném tiền vào mặt và buông những lời chỉ trích nặng nề trên mạng xã hội.

Một nhãn hàng đã ẩn video quảng cáo của G-Dragon trên YouTube (Ảnh: Instagram).

Với các ngôi sao xứ kim chi, các vết nhơ trong sự nghiệp có thể khiến họ phải đánh đổi bằng chính sự nghiệp. Nhiều ngôi sao xứ Hàn đã phải giải nghệ, biến mất hoàn toàn khỏi làng giải trí vì vướng bê bối đời tư, hứng chịu sự công kích lớn từ người hâm mộ.

Ngày 27/10, tờ Naver đưa tin, đơn vị điều tra tội phạm ma túy của Seoul (Hàn Quốc) cho biết nhiều khả năng G-Dragon và nam diễn viên Hàn Quốc Lee Sun Kyun đều mua ma túy bất hợp pháp thông qua A, một bác sĩ đang bị tạm giam và lấy lời khai.

Người này được cho là cung cấp bất hợp pháp chất cấm cho người nổi tiếng và khách hàng tại cơ sở giải trí tư nhân ở Hàn Quốc. Cơ sở này nhắm đến đối tượng khách hàng thuộc tầng lớp thượng lưu. Người nổi tiếng gần nhất bị phanh phui là nam diễn viên Lee Sun Kyun.

Theo Naver, từ vụ việc của tài tử Lee Sun Kyun, cảnh sát Seoul (Hàn Quốc) tiến hành điều tra và phát hiện nam ca sĩ G-Dragon (tên thật Kwon Ji Young) liên quan với đường dây sử dụng ma túy tại cơ sở giải trí người lớn ở Gangnam (Hàn Quốc).

Tài tử Lee Sun Kyung đã bị loại khỏi một dự án điện ảnh sau khi anh bị điều tra dùng chất cấm (Ảnh: iMDB).

Hiện, tài tử của bộ phim Ký sinh trùng bị trừng phạt bởi scandal dùng chất cấm. Nam diễn viên sinh năm 1975 bị nhà sản xuất gạch tên khỏi dự án phim bom tấn No way out.

3 dự án phim có sự góp mặt của Lee Sun Kyun là The Land of Happiness, Escape và Project Silence đều hoãn ra mắt. Các nhãn hàng đồng thời hủy hợp đồng, xóa bỏ quảng cáo của nam diễn viên.

Theo Mydaily, đến ngày 27/10, 5 cá nhân đã bị khởi tố, tạm giam, trong đó có 4 người bị tình nghi sử dụng ma túy trái phép và một người bị tình nghi cung cấp ma túy bất hợp pháp.

Ngoài bác sĩ đang bị tạm giam, những người còn lại bị điều tra được cho là nhân viên cơ sở giải trí, cựu thực tập sinh thần tượng, nữ thừa kế gia đình tài phiệt.