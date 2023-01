Ca khúc của Trọng Hiếu lọt Top 8 chung kết Eurovision ở Đức

Theo thông tin từ ca sĩ Trọng Hiếu, MV mới "Dare to be different" của anh lọt vào top 8 chung kết cuộc thi Eurovision Song Contest của Đức.

Hiện tại, nam ca sĩ đang dồn hết sức để chuẩn bị cho phần thi của mình tại vòng chung kết Eurovision Song Contest sẽ diễn ra ngày 3/3 ở Đức. Nếu chiến thắng, anh sẽ có cơ hội tham gia Eurovision Song Contest tổ chức ở Liverpool (Anh) vào tháng 5.

Tạo hình của Trọng Hiếu trọng MV (Ảnh: NVCC).

Eurovision Song Contest là sân khấu trong mơ của Trọng Hiếu từ nhiều năm nay. Anh lần đầu đăng ký cuộc thi từ 2014, trải qua 5 lần thất bại trong 8 năm. Đến lần thứ 6, anh mới thành công và được công nhận.

Với "Dare to be different", Trọng Hiếu mang đến dấu ấn Việt Nam nhưng vẫn có tính thời thượng - hiện đại. Mở đầu MV, trong tiếng nhạc dạo đầu mang âm hưởng dân gian Việt Nam, Trọng Hiếu mặc crop-top được thiết kế truyền cảm hứng từ áo dài truyền thống Việt Nam - phong cách đặc trưng của Trọng Hiếu thời gian gần đây và đội nón lá ánh bạc.

Xuyên suốt ca khúc và MV, khán giả đều thấy được những yếu tố Việt Nam được đưa vào âm nhạc và vũ đạo một cách đầy sáng tạo. Ngoài ra, tất cả các yếu tố truyền thống Việt Nam, âm nhạc Nu-Disco, thời trang Trendy... khi đặt trong bài hát được thể hiện bằng tiếng Anh.

Đội ngũ tạo ra sản phẩm âm nhạc và MV này cũng khá "quốc tế" khi "Dare to be different" được sáng tác bởi Trọng Hiếu, The Companions (Hà Lan), Elsa Søllesvik (Na-Uy), nhà sản xuất âm nhạc Kent Trần (Việt Nam), mixing bởi Benjamin James (Anh), mastering bởi Michael Choi (Anh), stylist Nam Phùng (Việt Nam), biên đạo Hoàng Đại (Việt Nam)...

Nếu chiến thắng tại vòng Chung kết của Đức diễn ra vào ngày 3/3/2023, Trọng Hiếu sẽ chính thức tham dự Eurovision Song Contest toàn Châu Âu - cuộc thi âm nhạc lớn hàng đầu thế giới (Ảnh: NVCC).

Trọng Hiếu cho rằng hành trình 7 năm hoạt động nghệ thuật và không ngừng học hỏi về cội nguồn đã giúp anh "đủ ngấm" để có thể đưa yếu tố Việt Nam vào sản phẩm âm nhạc của mình, khiến "Dare to be different" trở nên đặc biệt, góp phần giúp anh được đánh giá cao, vượt qua hàng ngàn đối thủ tại Đức để vào Top 8 cuộc thi Eurovision Song Contest phạm vi quốc gia.

Eurovision Song Contest (Cuộc thi ca khúc Truyền hình châu Âu), thường được gọi là Eurovision, là một cuộc thi âm nhạc được tổ chức luân phiên hàng năm giữa các nước thành viên thuộc Liên hiệp Phát sóng châu Âu. Đây là một trong những chương trình truyền hình lâu đời nhất và cũng là một trong những sự kiện phi thể thao được xem nhiều nhất trên thế giới với số lượng khán giả theo dõi trực tiếp vào khoảng từ 100 triệu đến 600 triệu trên toàn cầu.

Nguyễn Trọng Hiếu sinh năm 1992, lớn lên tại Đức trước khi về Việt Nam tìm kiếm cơ hội làm nghệ thuật và trở thành Quán quân Vietnam Idol 2015, Quán quân Sao đại chiến năm 2016. Nam ca sĩ đi đầu phong cách unisex tại Việt Nam, từng cho ra mắt các MV: Thú vị hơn vậy, Người bay...