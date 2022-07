Brad Pitt thường xuyên mơ bị ám sát, mắc chứng bệnh hiếm gặp

Với tiêu đề "Những giấc mơ hoang dã nhất của Brad Pitt", bài phỏng vấn trên GQ của tác giả Ottessa Moshfegh đã khắc họa nam tài tử là một nhà sản xuất đầy nhiệt huyết, tài năng nhưng cũng là một con người cô độc, mắc chứng bệnh hiếm gặp.

Brad Pitt trên tạp chí GQ (Ảnh: GQ).

Nam tài tử chia sẻ, 5 năm qua anh thường xuyên mơ bị ám sát: "Nó luôn luôn là vào ban đêm, trong bóng tối khi tôi đi bộ dọc vỉa hè trong công viên hoặc dọc theo lối đi, dưới ngọn đèn đường, ai đó sẽ bất ngờ nhảy ra và đâm tôi.

Hoặc tôi nhận thấy mình đang bị theo dõi và một người khác vây lấy tôi, tôi không thể thoát ra, hoặc bị rượt đuổi,... Và tôi sẽ thức dậy trong nỗi kinh hoàng. Tôi không hiểu tại sao họ muốn làm tổn thương tôi. Điều này chỉ dừng lại cách đây một hoặc hai năm khi tôi bắt đầu quay trở lại giấc mơ và hỏi đơn giản tại sao?...".

Có lẽ chính cuộc sống ngôi sao luôn bị cánh săn ảnh rình rập đã tạo nên những giấc mơ như thế cho Brad Pitt.

Nhưng đó không phải nỗi ám ảnh duy nhất đối với nam diễn viên. Brad Pitt bộc bạch về căn bệnh kỳ lạ mà anh mắc phải là khó khăn trong việc nhận dạng người khác. Ngôi sao Hollywood cho biết anh sợ điều này sẽ khiến mọi người có ấn tượng rằng anh là một người xa cách và lạnh lùng. Dù chưa từng được chẩn đoán cụ thể nhưng Brad Pitt cho rằng anh mắc bệnh mù mặt (prosopagnosia), một chứng rối loạn não làm mất khả năng nhận dạng hoặc phân biệt khuôn mặt mà mình nhìn thấy.

"Tôi gặp khó khăn trong việc nhận ra mọi người. Tôi lo lắng căn bệnh khiến những người xung quanh nghĩ rằng tôi xa cách, khó gần và tự thu mình lại. Không ai tin tôi, tôi muốn gặp và trò chuyện với những người giống mình", Pitt tâm sự.

Tài tử 58 tuổi thổ lộ về những giấc mơ ám ảnh suốt 5 năm qua (Ảnh: GQ).

Brad Pitt chia sẻ sau cuộc ly hôn, anh dần thu mình và dành phần lớn thời gian sống một mình tại nhà xưởng nhỏ ở California - nơi Pitt mua năm 1994 khi mới thành danh tại Hollywood.

Nam tài tử thừa nhận mình cô độc và từng trải qua những ngày tháng buồn bã, cô độc khi ly hôn với Angelina Jolie vào năm 2016. Dẫu vậy, anh nhận ra trong cuộc đời mỗi người, nỗi buồn, sự mất cân bằng về cảm xúc là điều tất yếu, không thể tránh khỏi. Vì thế, anh học cách chấp nhận mọi thứ, xem đó là trải nghiệm đáng giá.

"Tôi nghĩ trái tim của chúng tôi đều tan vỡ. Tôi luôn cảm thấy cô đơn trong cuộc sống của mình từ khi nhỏ đến lúc trưởng thành rồi kết hôn. Thời gian sau này, tôi mới dần được ủ ấm lại bởi tình thương của gia đình và bạn bè", anh nói.

Brad Pitt cho rằng mình mắc bệnh mù mặt hiếm gặp (Ảnh: GQ).

Anh cũng chia sẻ rằng bản thân khó tìm được hạnh phúc sau quãng thời gian dài vật lộn với bệnh trầm cảm dạng nhẹ. Những anh đã tìm kiếm một lối sống lành mạnh hơn với sở thích chơi guitar.

Pitt giải thích: "Âm nhạc làm tôi tràn ngập niềm vui. Tôi nghĩ hạnh phúc là một khám phá mới mà phải rất lâu sau này tôi mới tìm ra. Tôi vẫn luôn là một con người thích nghi với hoàn cảnh xung quanh. Tôi nghĩ mình đã trải qua nhiều năm với chứng trầm cảm dạng nhẹ, và phải đến khi tôi chấp nhận được điều này, cố gắng nắm bắt mọi khía cạnh của bản thân, cả ưu và khuyết điểm, thì tôi mới có thể nắm bắt được những khoảnh khắc của niềm vui đó".

Trong cuộc trò chuyện, Brad Pitt đã đề cập đến kế hoạch giải nghệ. Anh tiết lộ rằng mình đang ở "chặng cuối cùng" trong sự nghiệp diễn xuất và có thể từ giã diễn xuất sớm. Brad cảm nhận sự nghiệp điện ảnh của mình đang "xuống dốc" hơn là khởi sắc trở lại: "Tôi cảm thấy bản thân mình đang chặng cuối cùng, hay nên gọi là kỳ cuối hoặc ba tháng cuối nhỉ. Chặng đường của tôi sẽ ra sao? Và tôi sẽ sắp xếp nó như thế nào?".

Nam tài tử cho biết anh phải trải qua những ngày tháng buồn bã, cô độc khi ly hôn với Angelina Jolie (Ảnh: GQ).

Đây không phải lần đầu tiên Brad nói đến việc này. Trước đó, vào năm 2011, ngôi sao 58 tuổi đã đưa ra tuyên bố tương tự và nói rằng anh dự kiến sẽ nghỉ hưu vào năm 201. Nhưng điều đó không xảy ra.

Thế nhưng việc Brad Pitt sẵn sàng kết thúc sự nghiệp điện ảnh khiến người hâm mộ sẽ rất thất vọng. Mặc dù có vẻ như sự nghiệp của nam tài tử này dường như đang bước sang một chương mới với chiến thắng tại Oscar cùng các cộng sự Dede Gardner, Jeremy Kleiner. Tuy nhiên, những chia sẻ này của Brad Pitt càng gây chú ý đến "chặng đường" cuối cùng trong sự nghiệp của ngôi sao điện ảnh được yêu mến.

Ngoài ra, không có gì là chắc chắn cho tuyên bố giải nghệ của Brad Pitt và rất có thể, nam diễn viên sẽ xuất hiện trong nhiều dự án. Anh hiện đang chuẩn bị cho ra mắt một loạt các bộ phim đầy hứa hẹn gồm "Women Talking" với đạo diễn Sarah Polley, phim tiểu sử về Marilyn Monroe "Blonde" do Anna De Armas thủ vai chính và "She said", bộ phim về hai nhà báo Megan Twohey và Jodi Kantor khi điều tra Harvey Weinstein.

Brad Pitt có kế hoạch giải nghệ sau 30 năm cống hiến cho điện ảnh (Ảnh: GQ).

Tới đây ngôi sao điện ảnh 58 tuổi sẽ đóng vai chính trong bộ phim bom tấn "Bullet train" (khởi chiếu 5/8) do hãng phim Sony sản xuất, dựa trên tiểu thuyết Nhật Bản Maria Beetle của Kōtarō Isaka. "Bullet Train" theo chân sát thủ dày dạn kinh nghiệm, Ladybug (Brad Pitt), người hiện đang muốn từ bỏ sự nghiệp sát thủ của mình.

Mặc dù ban đầu được hướng đến như một bộ phim hành động, đen tối nhưng trong quá trình sản xuất, "Bullet Train" đã dần thay đổi, trở thành một bộ phim hành động vui nhộn được thiết kế để thu hút khán giả ra rạp vào mùa hè này. Ngoài Brad Pitt, phim còn quy tụ một loạt những ngôi sao nổi tiếng được yêu thích bao gồm Sandra Bullock, Aaron Taylor Johnson, Bad Bunny, Joey King, Zazie Beenz, Logan Lerman, Brian Tyree Henry, Michael Shannon, Karen Fukuhara và những người khác.

Đạo diễn David Leitch, người từng đóng thế cho Brad Pitt trong những bộ phim như Fight Club, Troy và Mr. & Mrs.Smith cho biết: "Trong các cuộc trò chuyện giữa tôi với Brad Pitt, mục tiêu số một là tạo ra bộ phim giải trí, thoát tục và mới mẻ, một bộ phim có thể khiến khán giả muốn quay lại rạp".

Brad Pitt giờ đây xuất hiện trên màn ảnh ngày một ít hơn với những vai diễn khó lường và phá vỡ những định kiến về hình ảnh ngôi sao điện ảnh suốt 30 năm qua của nam tài tử. Anh tập trung rất nhiều sự chú ý vào vai trò một nhà sản xuất phim, ủng hộ các đạo diễn triển vọng và giúp đỡ chuyển thể tác phẩm của các tác giả vĩ đại lên màn ảnh.

Brad Pitt là một con người nhã nhặn và quyến rũ, song sức hút của nam tài tử còn không chỉ dừng lại ở đó. Ngôi sao điện ảnh gạo cội này còn là một người đàn ông tận tâm với việc xây dựng những mối quan hệ ý nghĩa, luôn tìm hiểu nguồn gốc những khó khăn tồn tại trong cuộc sống và lắng nghe những câu chuyện cá nhân của những người xung quanh.

"Brad Pitt là một trong những ngôi sao màn ảnh rộng cuối cùng còn sót lại", đạo diễn Quentin Tarantino. (Ảnh: GQ)

Có thể thấy rõ ràng là không một đồng nghiệp nào của Brad Pitt mong muốn nam tài tử giã từ sự nghiệp sau quãng thời gian 30 năm cống hiến cho nền điện ảnh trong nước và quốc tế.

Khi chia sẻ về Brad Pitt, Quentin Tarantino, đạo diễn "Inglorious Basterds" và "Once Upon a Time in Hollywood" cho biết: "Anh ấy là một trong những ngôi sao màn ảnh rộng cuối cùng còn sót lại. Tôi nhận thấy điều đó khi chúng tôi làm "Inglourious Basterds". Khi Brad ở trong cảnh quay, tôi không có cảm giác như đang nhìn qua ống ngắm của máy ảnh nữa. Cảm giác như đang xem phim vậy. Chỉ với sự hiện diện của cậu ấy trong khung hình thôi cũng đã có được sức ảnh hưởng lớn đến vậy rồi."

Không dừng lại ở đó, Tarantino tiếp tục đưa ra những lời khen có cánh dành cho ngôi sao Hollywood: "Cậu ấy là ngôi sao điện ảnh theo phong cách cổ điển. Brad thực sự đẹp trai, cũng rất nam tính và rất sành điệu... Nhưng điều mà chỉ những đạo diễn, diễn viên làm việc với Brad Pitt mới thực sự nhận ra là cậu ấy thực sự rất có tài trong việc thấu hiểu từng cảnh quay".

Theo GQ