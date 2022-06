Brad Pitt tin có mỏ vàng ở lâu đài mua chung với Angelina Jolie

Brad Pitt từng tin có mỏ vàng ở biệt thự mua chung với Angelina Jolie

Brad Pitt và Angelina Jolie trong phim "Ông bà Smith" (2005) (Ảnh: Daily Mail).

Tài tử Hollywood - Brad Pitt thừa nhận rằng anh từng dành ra một năm để theo đuổi một kế hoạch truy tìm kho báu rất ngớ ngẩn tại căn biệt thự mà anh và vợ cũ - nữ diễn viên Angelina Jolie từng góp tiền mua khi còn gắn bó. Sau khi một năm trôi qua mà không thấy dấu vết mỏ vàng, Brad Pitt mới nhận ra rằng đây chỉ là một "cú lừa" để anh đầu tư vào một công ty chuyên sản xuất thiết bị dò tìm.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí GQ mới đây, Brad Pitt cho biết anh từng được "mách nhỏ" rằng có một mỏ vàng trị giá hàng triệu USD nằm bên dưới lâu đài Château Miraval nằm ở vùng Provence, Pháp. Đây chính là lâu đài cổ mà Brad Pitt và Angelina Jolie đã chung tiền mua khi còn gắn bó bên nhau.

"Khi đó tôi đã bị ám ảnh về mỏ vàng, trong vòng một năm, tôi chỉ nghĩ về mỏ vàng nằm đâu đó trong khuôn viên lâu đài, tôi rất phấn khích theo đuổi kế hoạch đào xới tìm vàng", Brad Pitt cho biết anh thậm chí đã mua các thiết bị dò tìm chuyên nghiệp và dành thời gian tìm kiếm manh mối về mỏ vàng mỗi khi có thời gian lưu lại lâu đài.

Dù vậy, Brad Pitt không bao giờ tìm thấy bất cứ manh mối, tín hiệu nào, và rồi một năm trôi qua sau cơn háo hức đầu tiên, nam tài tử nhận ra rằng, người đàn ông từng "mách nhỏ" mình về kho báu nằm dưới lâu đài cổ chính là chủ của một công ty sản xuất thiết bị dò tìm, người này đang kêu gọi vốn đầu tư.

Hiện tại, Brad Pitt đang theo đuổi việc kiện tụng đối với Angelina Jolie (Ảnh: Daily Mail).

Brad Pitt thích thú thừa nhận: "Rõ ràng tôi là một gã khờ ngốc nghếch. Nhưng cảm giác đi săn tìm một thứ gì đó là một trải nghiệm rất phấn khích". Dù không tìm thấy mỏ vàng, nhưng Brad Pitt vẫn biết cách tạo ra cơ hội sinh lời từ lâu đài Château Miraval.

Brad Pitt đã mua lâu đài này cùng với Angelina Jolie hồi năm 2008 với giá 28,4 triệu USD. Sau đó, anh đã biến vườn nho của lâu đài trở thành một hoạt động kinh doanh có giá trị hàng triệu USD khi biến nơi đây thành một cơ sở sản xuất rượu vang.

Hiện tại, Brad Pitt đang theo đuổi việc kiện tụng, anh cho rằng Angelina Jolie đã bán cổ phần sở hữu lâu đài Château Miraval một cách bất hợp pháp, không tuân theo thỏa thuận giữa hai bên khi họ cùng mua và đầu tư vào lâu đài này.

Brad Pitt đã chuẩn bị cho việc "nghỉ hưu"

Hồi năm 2017, trong cuộc phỏng vấn đầu tiên thực hiện sau khi ly hôn Angelina Jolie, Brad Pitt từng nói: "Tôi đã để công việc cuốn mình đi. Trẻ con rất nhạy cảm. Bọn trẻ hiểu tất cả. Trẻ nhỏ cần được nắm tay, được trò chuyện, được lắng nghe. Khi tôi bận rộn, tôi không thể lắng nghe. Tôi muốn mình giỏi lắng nghe hơn. Việc ly hôn giống như một cái tát mạnh.

Tôi đáng ra cần phải làm được nhiều hơn thế cho gia đình mình. Tôi không thực sự nghĩ về bản thân mình như một diễn viên nữa. Điện ảnh giống như một chiếc vé giá rẻ để tôi có thể đặt mình vào những xúc cảm mạnh mẽ. Nhưng giờ đây, điện ảnh không còn làm được điều đó cho tôi nữa, đặc biệt trong vị trí một người cha… Tôi ước gì mình có thể đổi tên".

Brad Pitt đã chuẩn bị cho việc "nghỉ hưu" (Ảnh: Daily Mail).

5 năm trôi qua, khi thực hiện cuộc phỏng vấn mới đây với GQ, Brad Pitt vẫn không thay đổi quan điểm, nam tài tử cho biết anh đã gần đi đến thời điểm "nghỉ hưu", thời điểm để anh nói lời từ giã sự nghiệp diễn xuất sau hơn 30 năm hoạt động trong nền công nghiệp giải trí.

"Tôi cho rằng mình đang đi tới những bước cuối cùng trong sự nghiệp diễn xuất. Đây là chặng đường cuối, chặng đường này sẽ thế nào? Tôi là một người thích biểu đạt thông qua nghệ thuật. Tôi luôn muốn sáng tạo nên điều gì đó, nếu không làm được như vậy, tôi cảm thấy mình đang chết dần chết mòn", Pitt chia sẻ.

Kỳ thực, ở thời điểm hiện tại, nam diễn viên vẫn đang tham gia các dự án phim một cách khá tích cực. Brad Pitt đã bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 22 tuổi, hiện ở tuổi 58, Brad Pitt đã xuất hiện trong những bộ phim điện ảnh nổi tiếng như "Fight Club", "Moneyball", "Once Upon a Time in Hollywood" và seri phim "Ocean's Eleven".

Brad Pitt đã cai nghiện rượu và từ bỏ thuốc lá sau đổ vỡ hôn nhân

Sau khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân với Angelina Jolie, Brad Pitt đã công khai việc mình bị nghiện rượu và quyết định trải qua một khóa hỗ trợ cai nghiện rượu kéo dài 18 tháng. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, Brad Pitt tiết lộ thêm rằng anh quyết định cai thuốc lá trong thời gian bùng phát đại dịch Covid-19.

Ngay khi trải qua việc ly hôn với Angelina Jolie, Brad Pitt đã chia sẻ rằng anh quyết tâm bỏ rượu. Thực tế, thói quen uống rượu của Brad Pitt đã trở thành một vấn đề trong cuộc hôn nhân này.

Sau khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân với Angelina Jolie, Brad Pitt đã công khai việc mình bị nghiện rượu (Ảnh: GQ).

"Tôi uống rượu nhiều quá. Dần dần, điều đó trở thành vấn đề. Hiện giờ, tôi đã có thể điều khiển những cảm xúc của mình mà không tìm tới rượu. Thực sự, tôi không nhớ nổi liệu có một ngày nào, mà trong suốt cả ngày tôi không hề uống một giọt rượu nào hay không. Thói quen uống rượu của tôi đã bắt đầu kể từ khi tôi bước chân ra khỏi trường Đại học", Brad Pitt từng chia sẻ.

"Tôi có thể ngừng tất cả lại nhưng uống rượu thì không, ngay cả khi đã bước vào cuộc sống hôn nhân, tôi vẫn duy trì lối sống ấy. Rồi mọi chuyện đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của tôi nữa. Tôi giờ đã tiến hành trị liệu rồi. Cùng lúc tôi tham gia hai khóa trị liệu để xem khóa nào hợp với mình hơn, tôi không còn uống rượu nữa", Pitt cho biết thêm hồi năm 2017.

"Tôi nghĩ khái niệm về niềm vui có những điều mới mẻ khi người ta đã nhiều tuổi hơn. Tôi đã luôn cố gắng thích ứng trong cuộc sống. Nhưng nhìn lại, tôi nghĩ có lẽ tôi đã sống nhiều năm trong trạng thái bị trầm cảm nhẹ, và chỉ tới khi tôi đối diện được với thực tế này, rồi cố gắng chấp nhận cả những điều đẹp đẽ và xấu xí ở mình, tôi mới bắt đầu thực sự nắm bắt được niềm vui", Pitt chia sẻ mới đây.

Hiện tại, Brad Pitt đang sống trong căn nhà nằm ở khu Hollywood Hills, bang California, Mỹ, đây là ngôi nhà mà anh đã mua hồi năm 1994 khi bắt đầu chứng kiến sự nghiệp khởi sắc ở Hollywood.

Brad Pitt tiết lộ thêm rằng anh quyết định cai thuốc lá trong thời gian bùng phát đại dịch Covid-19 (Ảnh: GQ).

Brad Pitt cho biết anh đã tìm thấy cho mình một thái độ sống tích cực hơn trong cuộc sống, Pitt tin rằng tất cả chúng ta đều sẽ phải trải qua những nỗi đau lớn trong đời ở một thời điểm nào đó. Ở tuổi U60, nam tài tử tin rằng những cơn bão cảm xúc và những nỗi buồn tột cùng là điều không thể tránh khỏi trong chặng hành trình của sự trưởng thành.

"Tôi nghĩ mỗi chúng ta đều có lúc cảm thấy trái tim mình tan vỡ. Tôi luôn cảm thấy mình rất cô đơn trong cuộc đời này, từ khi tôi còn là một đứa trẻ cho tới tận hôm nay, tôi vẫn luôn cảm thấy như vậy, chỉ tới gần đây, tôi mới học được cách thực sự cởi mở đón nhận người thân và bạn bè.

Chính khi chúng ta vừa có thể buồn thực lòng vừa có thể vui giản dị trong cùng một thời điểm, tôi nghĩ đó chính là lúc chúng ta hiểu thế nào là trưởng thành", Pitt nói.