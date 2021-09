Dân trí Brad Pitt xuất hiện bảnh bao như chú rể trên phim trường, anh bình thản uống cà phê. Hiện tại, vợ cũ của nam tài tử - nữ diễn viên Angelina Jolie đang thường xuyên gặp gỡ nam ca sĩ The Weeknd.

Brad Pitt xuất hiện bảnh bao như chú rể trên phim trường, anh bình thản uống cà phê. Hiện tại, vợ cũ của nam tài tử - nữ diễn viên Angelina Jolie đang thường xuyên gặp gỡ nam ca sĩ The Weeknd (Ảnh: Daily Mail).

Hình ảnh đẹp trai theo kiểu cổ điển của Brad Pitt gây sốt những ngày gần đây, những hình ảnh này chính là phong cách tạo hình của Brad Pitt trong phim mới - "Babylon", một phim làm về Hollywood hồi thập niên 1920, khi kinh đô điện ảnh chuyển từ thể loại "phim câm" sang "phim nói".

Khi ấy, một số ngôi sao "phim câm" đã không bắt kịp cuộc chơi mới và bị đào thải, họ chịu thất thế dù trước đó vốn được xem là những ngôi sao lớn của kinh đô điện ảnh. Nhân vật của Brad Pitt chính là một ngôi sao hết thời kiểu như vậy.

Hình ảnh mới nhất của Brad Pitt trên phim trường cho thấy nam diễn viên xuất hiện trong bộ đồ rất bảnh bao, lịch lãm. Trong giờ nghỉ giải lao, Brad Pitt tận hưởng một cốc cà phê và đi lại thư giãn trên phim trường.

Trong năm 2022, khán giả sẽ có dịp gặp lại Brad Pitt trong nhiều dự án phim như "Babylon", "Bullet Train", "Lost City of D" (Ảnh: Daily Mail).

Brad Pitt đã không xuất hiện trên màn ảnh rộng kể từ sau hai bộ phim ra mắt hồi năm 2019 là "Once Upon a Time in Hollywood" và "Ad Astra". Trong năm 2022, khán giả sẽ có dịp gặp lại Brad Pitt trong nhiều dự án phim như "Babylon", "Bullet Train", "Lost City of D".

Hiện tại, vợ cũ của nam tài tử - nữ diễn viên Angelina Jolie đang ở giữa loạt tin đồn rằng cô và nam ca sĩ kém 15 tuổi - The Weeknd đang hẹn hò, sau hai lần thợ săn ảnh bắt gặp họ hẹn nhau ăn tối tại một nhà hàng.

Brad Pitt bảnh bao như chú rể giữa loạt tin Angelina Jolie đang hẹn hò

Nhìn lại toàn bộ chuyện tình của Brad Pitt và Angelina Jolie

Tháng 5/2004: Gặp nhau trên phim trường "Mr & Mrs Smith" (Ảnh: Daily Mail).

Tháng 5/2004: Gặp nhau trên phim trường "Mr & Mrs Smith"

Brad Pitt và Angelina Jolie đã gặp nhau trên phim trường bộ phim hài hành động "Ông bà Smith" khi Pitt vẫn còn đang trong cuộc hôn nhân với nữ diễn viên Jennifer Aniston.

Ngay lập tức, bộ phim tạo nên những lùm xùm tranh cãi bởi sự diễn xuất quá ăn ý của cặp đôi trên màn ảnh đã khiến nhiều người nghi ngờ rằng hẳn đây là một màn "phim giả tình thật" và bắt đầu từ đây, những đồn thổi về cuộc hôn nhân trục trặc giữa Pitt và Aniston bắt đầu xuất hiện.

Dù ban đầu phủ nhận mọi đồn đoán, về sau Brad Pitt cũng thú nhận trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Rolling Stone hồi năm 2008 rằng "Ông bà Smith" là bộ phim mà anh yêu thích nhất trong các phim có Angelina bởi: "Đó là bộ phim mà tôi đã yêu cô ấy".

Bản thân Angelina cũng chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Vogue hồi năm 2006 rằng "Ông bà Smith" chính là khởi đầu cho một tình cảm nghiêm túc giữa cô và Pitt: "Cho tới cảnh quay cuối cùng, tôi nhận ra rằng có điều gì đó thực sự ý nghĩa hơn những gì chúng tôi được phép cảm nhận. Cả hai chúng tôi đều hiểu rằng những cảm nhận đó đòi hỏi sự cân nhắc thật nghiêm túc".

Tháng 1/2005: Jennifer Aniston & Brad Pitt chia tay (Ảnh: Daily Mail).

Tháng 1/2005: Jennifer Aniston & Brad Pitt chia tay

Pitt và Aniston cùng đưa ra một tuyên bố chung về việc ly hôn rằng: "Sau 7 năm bên nhau, chúng tôi đã quyết định chia tay. Đối với những ai quan tâm tới câu chuyện này, chúng tôi muốn giải thích rằng việc chia tay này không phải là hệ quả của bất cứ tin đồn nào được đăng tải bởi những tờ báo lá cải. Quyết định này là kết quả của nhiều sự cân nhắc và suy nghĩ. Chúng tôi sẽ vẫn là những người bạn chân thành, quan tâm đến nhau, với nhiều tình cảm và sự ngưỡng mộ dành cho nhau".

Tháng 3/2005: Jennifer Aniston đệ đơn xin ly hôn

Cặp đôi ngôi sao hạng A của Hollywood chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm của họ, khiến công cuộc truyền thông đưa tin xoay quanh mối tình tay ba càng trở nên… rầm rộ. Lý do Aniston đưa ra trong đơn ly hôn là vì "những khác biệt không thể hàn gắn".

Tháng 4/2005: Brad Pitt và Angelina Jolie bắt đầu xuất hiện cùng nhau (Ảnh: Daily Mail).

Tháng 4/2005: Brad Pitt và Angelina Jolie bắt đầu xuất hiện cùng nhau

Jolie và Pitt bắt đầu bị cánh săn ảnh bắt gặp xuất hiện cùng nhau, đáng kể nhất là chuyến đi tới Kenya cùng với cậu con trai nuôi Maddox khi đó mới lên 3 tuổi của Angelina.

Ngày 7/6/2005: "Ông bà Smith" công chiếu

Cặp đôi tránh chụp hình cùng nhau trên thảm đỏ công chiếu phim "Ông bà Smith" nhưng vẫn có một khoảnh khắc khi họ nhìn về phía nhau và mỉm cười.

Tháng 7/2005: Chào đón Zahara

Angelina chào đón bé gái 6 tháng tuổi Zahara vào trong gia đình nhỏ của mình. Và lúc này, Brad Pitt đã chính thức ở bên cô trong quá trình thực hiện thủ tục nhận con nuôi.

Tháng 10/2005: Brad Pitt hoàn tất thủ tục ly hôn vợ cũ Jennifer Aniston

Đến thời điểm này, cuộc hôn nhân với Aniston chính thức kết thúc về mặt pháp lý.

Tháng 1/2006: Cặp đôi chào đón tin vui có con đầu lòng

Tin tức đồn đoán đã bắt đầu lan đi từ trước đó, nhưng tới ngày 11/1/2006 cặp đôi mới chính thức tiết lộ rằng Angelina đang mang thai người con chung đầu tiên với Pitt. Về mặt thủ tục giấy tờ, Pitt cũng chính thức trở thành cha nuôi của Zahara và Maddox. Lúc này, họ của hai đứa trẻ có thêm chữ "Pitt", thành "Jolie-Pitt".

Ngày 27/5/2006: Cặp đôi chào đón Shiloh ra đời (Ảnh: People).

Ngày 27/5/2006: Chào đón Shiloh

Cặp đôi chào đón con gái chung đầu lòng Shiloh Jolie-Pitt ở Swakopmund, Namibia.

Tháng 3/2007: Có thêm Pax Thien

Pitt và Jolie cùng nhận nuôi cậu con trai Pax Thien từ Việt Nam.

Ngày 12/7/2008: Chào đón hai con sinh đôi

Jolie cho ra đời cặp sinh đôi Knox Leon và Vivienne Marcheline tại Nice, Pháp.

Sau 7 năm bên nhau, cuối cùng Brad Pitt đã quyết định chính thức cầu hôn Angelina Jolie (Ảnh: Daily Mail).

Tháng 4/2012: Chính thức đính hôn

Sau 7 năm bên nhau, cuối cùng Brad Pitt đã quyết định chính thức cầu hôn Angelina Jolie. Pitt thậm chí còn tham gia vào quá trình thiết kế chiếc nhẫn đính hôn dành cho Angelina.

Tháng 5/2013: Angelina trải qua phẫu thuật phòng ngừa ung thư vú

Angelina Jolie chia sẻ một tin gây sửng sốt đối với công chúng thông qua tờ New York Times về quyết định thực hiện phẫu thuật phòng ngừa ung thư vú sau khi các bác sĩ chẩn đoán được rằng Angelina có mang gene lỗi khiến nguy cơ bị ung thư vú và ung thư buồng trứng gia tăng.

Việc Angelina công khai quá trình điều trị của mình đã rất được giới y học ở Mỹ trân trọng bởi việc làm này đã góp phần đưa lại nhận thức đúng đắn hơn cho phụ nữ đối với hai căn bệnh nguy hiểm đối với sức khỏe nữ giới.

Chia sẻ với báo chí về việc phẫu thuật hồi năm 2013, Angelina cho biết: "Tôi đã hiểu thông qua những lần phẫu thuật rằng anh ấy sẽ luôn ở bên tôi và rằng đây không phải việc gì khiến tôi phải cảm thấy mình bớt nữ tính đi, bởi chồng tôi sẽ không để điều đó xảy ra".

"Bất cứ điều gì cần phải làm để giữ cho gia đình được đầm ấm bên nhau lâu nhất có thể sẽ luôn được ưu tiên thực hiện. Đây cũng là một phần trách nhiệm của cô ấy, và thực sự cũng là một quyết định khủng khiếp. Có rất nhiều điều tồi tệ có thể xảy ra và xảy ra theo những hướng khác nhau", Brad Pitt chia sẻ về việc thực hiện phẫu thuật của vợ.

Hình ảnh Angelina mặc váy cưới đã được đưa lên trang bìa tờ tạp chí People (Ảnh: People).

Ngày 23/8/2014: Lễ cưới bí mật

Gần một thập kỷ sau khi chung sống, cặp đôi cuối cùng đã đến với nhau chính thức bằng một hôn lễ bí mật tổ chức ở Pháp. Hình ảnh Angelina mặc váy cưới đã được đưa lên trang bìa tờ tạp chí People.

Ngày 14/11/2014, Angelina trả lời phỏng vấn của Vanity Fair, chia sẻ về đời sống hôn nhân sau khi tổ chức hôn lễ, cô thừa nhận rằng "không có gì khác biệt", dù vậy cô cho rằng "cảm nhận khi chính là vợ chồng của nhau cũng rất thú vị".

Các con đã giúp hai người thực hiện hôn lễ bí mật này, Angelina cho biết: "Các con không hy vọng chúng tôi sẽ không bao giờ cãi vã, nhưng các con khiến chúng tôi phải hứa rằng sẽ luôn nói lời xin lỗi sau khi cãi vã. Tại buổi lễ, bọn trẻ hỏi: Cha mẹ có làm được điều đó không? Và chúng tôi đã nói: Cha mẹ làm được!".

Ngày 5/11/2015: Lần cuối xuất hiện trên thảm đỏ cùng nhau

Jolie và Pitt xuất hiện hạnh phúc đầy ấn tượng khi họ tham dự lễ công chiếu bộ phim "By the Sea" (Trước biển), trong đó, họ cùng diễn xuất với nhau và nhập vai một cặp vợ chồng đang trong cơn khủng hoảng hôn nhân. Trong phim, Jolie vừa là biên kịch, đạo diễn, nhà sản xuất kiêm nữ diễn viên chính.

Tháng 7/2016: Sinh nhật Vivienne và Knox

Cặp đôi cùng đưa hai người con sinh đôi đi ăn sáng mừng sinh nhật tại một tiệm café ở Hollywood, tại đây, một số phóng viên nhanh chân có mặt đã tóm tắt lại không khí của buổi sáng đầm ấm này rằng: "Họ cùng nhau thưởng thức bữa ăn và có một khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau".

Ngày 23/8/2016: Kỷ niệm ngày cưới quá đỗi giản dị

Cặp đôi kỷ niệm hai năm ngày cưới tại một khách sạn ở Los Angeles. Mọi thông tin về lễ kỷ niệm được giữ kín. Đây là lần cuối cùng cặp đôi được nhìn thấy xuất hiện cùng nhau trước khi thông tin về việc ly hôn được tiết lộ.

Ngày 19/9/2016, Angelina Jolie đệ đơn ly hôn vì những khác biệt không thể hàn gắn, ngày bắt đầu ly thân được ghi là 15/9/2016 (Ảnh: Daily Mail).

Ngày 15/9/2016: Tất cả đã đi đến kết thúc

Ngày 19/9/2016, Angelina Jolie đệ đơn ly hôn vì những khác biệt không thể hàn gắn, ngày bắt đầu ly thân được ghi là 15/9/2016. Ngày 12/4/2019, Angelina Jolie và Brad Pitt chính thức ly hôn và trở về trạng thái độc thân, dù vậy, kể từ đó đến nay, họ vẫn chưa thể đi đến sự đồng thuận trong việc dàn xếp quyền nuôi con.

Cả hai bên vẫn tiếp tục theo đuổi cuộc chiến pháp lý, trong đó, Angelina muốn được toàn quyền nuôi con, còn Brad Pitt muốn hai bên cùng chia sẻ quyền nuôi con. Những thông tin xung quanh các động thái pháp lý của đôi bên vẫn tiếp tục được cập nhật trên mặt báo kể từ đó đến nay và vẫn chưa có dấu hiệu sẽ sớm dừng lại.

Kể từ sau khi bước ra khỏi hôn nhân, Brad Pitt đã có một số lần làm nảy sinh tin đồn đang hẹn hò, nhưng sau cùng các tin đồn này đều... không đi đến đâu. Brad Pitt hiện giữ cho mình một cuộc sống riêng tư khá kín tiếng. Trong khi đó, Angelina Jolie dường như đã sẵn sàng để bước vào lĩnh vực tình trường trở lại. Chuyện đời tư, tình cảm của cô hiện tại thu hút nhiều sự quan tâm.

Bích Ngọc

Theo Daily Mail/Hollywood Life